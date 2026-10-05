Por qué incorporar una porción de legumbres al día reduce un 19% el riesgo de infarto y diabetes, según una investigación

La Cleveland Clinic señala que estos alimentos aportan proteínas y fibra que ayudan a regular el colesterol y los niveles de azúcar en sangre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Comer una porción de legumbres al día se asoció con un 19% menos de riesgo de problemas del corazón, accidentes cerebrovasculares y diabetes, según un estudio realizado por expertos de William & Mary, en Estados Unidos.

La investigación, publicada en la revista Current Developments in Nutrition, planteó que las legumbres incluyen alimentos como los garbanzos, las lentejas y los guisantes secos. La soja, que también pertenece a la familia de las leguminosas, fue incluida en el estudio.

PUBLICIDAD

Las especialistas Tara Kamalakantha y Catherine Zavela analizaron si comer más de estos alimentos se vincula con mejores resultados de salud. Su conclusión fue que una porción diaria puede reducir en un 19% el riesgo total de enfermedad cardiometabólica.

“Mi principal conclusión de esta investigación es que el consumo de legumbres en Estados Unidos es extremadamente bajo”, dijo Kamalakantha. “Según nuestros datos, los adultos consumen menos de 10,5 gramos al día, lo cual no ocurre en otros países”.

El estudio usó datos de más de 46.000 adultos

El trabajo se realizó en el Laboratorio de Epidemiología Nutricional y Análisis de Sistemas Alimentarios de William & Mary, dirigido por el profesor asociado de ciencias de la salud Zach Conrad. Zavela se había sumado al proyecto años antes y publicó algunos de los primeros estudios del laboratorio sobre cómo cambió el consumo de legumbres durante las últimas dos décadas.

PUBLICIDAD

El próximo trabajo científico evaluará el impacto ambiental, el costo económico de la dieta y los resultados sociales del consumo de leguminosas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Kamalakantha se incorporó en una etapa posterior. Para su parte de la investigación, revisó datos de más de 46.000 adultos recopilados entre 1999 y 2018 por la Encuesta Nacional de Examen de Salud y Nutrición. Esta encuesta reúne información sobre alimentación y nutrición.

Para comparar cuánto consumían las personas y sus resultados de salud, Kamalakantha utilizó varios modelos estadísticos. El mayor problema no fue la cantidad de datos. Fue que había pocos estudios anteriores que ayudaran a entender la relación entre las legumbres y estas enfermedades.

“Es fundamental identificar las lagunas en la literatura científica y cómo nuestra investigación contribuye a subsanarlas”, afirmó Kamalakantha. “En nuestro caso, la principal laguna radicaba en la práctica inexistencia de investigaciones sobre la relación entre las legumbres y las enfermedades cardiometabólicas”.

PUBLICIDAD

Había pocos trabajos que relacionaran las legumbres con la salud

La investigación de Zavela y Kamalakantha se centró en alimentos de la familia de las leguminosas, incluida la soja. Al principio, encontraron pocos artículos que analizaran directamente cómo las legumbres pueden influir en la salud. Después de buscar más información, reunieron los estudios necesarios para armar una base que conectara el consumo de estos alimentos con la salud.

La investigación realizada en la universidad William & Mary incluyó en su análisis a los garbanzos, las lentejas, los guisantes secos y la soja. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Luego tuvieron que comprobar si esa relación podía medirse con los datos disponibles. “Lo más difícil es relacionarlo todo con la literatura actual”, dijo Kamalakantha. “Es un constante ir y venir, muchos ajustes y ediciones… Estoy muy agradecida de haber tenido la libertad de lanzarme sin más”.

PUBLICIDAD

Una vez publicado el artículo, Kamalakantha presentó los resultados ante la Sociedad Estadounidense de Nutrición. Allí recibió el primer premio del Concurso de Pósteres para Jóvenes Investigadores.

Kamalakantha atribuyó parte de ese recorrido al apoyo de Conrad y a los recursos del laboratorio. Según explicó, ese espacio permite que los estudiantes que colaboran en investigación se hagan cargo de un proyecto. En su primer año, Conrad le recomendó participar en la Sociedad Estadounidense de Nutrición y conocer a más personas del área.

“Es increíble”, dijo Kamalakantha sobre Conrad. “No solo lo considero mi mentor de investigación, sino mi mentor en general. Se preocupa muchísimo por su laboratorio, y creo que eso dice mucho de él como profesor, porque se preocupa por el futuro de todos”.

PUBLICIDAD

Conrad destacó el trabajo de las dos estudiantes. “Constantemente me doy cuenta de la suerte que tengo de trabajar con estudiantes tan interesados en la ciencia y dedicados a comprender cómo funciona el mundo”, señaló. “De otra manera, no podría hacer este trabajo. Tara y Catherine son ejemplares en ese sentido”.

El consumo diario de una porción de legumbres se asocia con una reducción del 19% en el riesgo de padecer enfermedades cardiometabólicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El próximo trabajo analizará el impacto ambiental y el costo de la dieta

Kamalakantha contó que aún le cuesta creer que su investigación haya sido publicada en una revista revisada por pares y que haya podido hacerla en el campus de William & Mary. “Sin duda, las oportunidades de investigación para estudiantes de pregrado fueron lo que me atrajo a este lugar”, afirmó. “Siento que he tenido la oportunidad de empezar desde cero y trabajar para publicar un artículo, algo que no me habría imaginado al venir aquí”.

PUBLICIDAD

Ahora prepara una revisión de estudios para analizar cómo las legumbres se relacionan con el cuidado del ambiente, el costo de la dieta y los resultados sociales. Mientras continúa con esa tarea, espera que los hallazgos ayuden a mostrar que se pueden sumar a las comidas sin dejar de comer otros alimentos.

“Creo que esa es una conclusión muy importante: no tienes que eliminar nada de tu dieta”, dijo Kamalakantha. “Es algo que puedes incorporar con el tiempo”.

La Cleveland Clinic señala que las legumbres aportan proteínas, fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales, y que forman parte de dietas en distintos lugares del mundo. Según la institución, pueden ayudar a bajar el colesterol, mantener niveles saludables de azúcar en sangre, combatir el cáncer, cuidar la salud digestiva y controlar el peso.

PUBLICIDAD