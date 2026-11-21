El conductor de televisión Marcelo Tinelli compartió en sus redes sociales una serie de fotografías familiares para celebrar el cumpleaños de su hija Juanita Tinelli. La publicación recopila imágenes de diferentes etapas de su vida, desde su infancia compartiendo momentos junto a su padre hasta retratos individuales más recientes y postales junto a sus hermanos.

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Marcelo Tinelli y Paula Robles le dedicaron a su hija Juana emotivos mensajes en las redes sociales por sus 23 años, con videos y fotografías que repasan distintas etapas de la vida de la joven modelo e influencer, en una fecha que reunió públicamente el afecto de toda su familia.

Este viernes 21 de noviembre, el conductor subió a su cuenta de Instagram un video que reúne fotografías de Juana desde pequeña hasta la actualidad, junto a él, sus hermanos y su madre. Las imágenes muestran momentos íntimos y familiares que el conductor eligió compartir con sus seguidores para marcar el cumpleaños número 23 de su hija. “Feliz cumple mi Pebe hermosa. Que tengas un hermosísimo día de festejo. Y que tu risa y alegría iluminen siempre tu camino. Te amo por siempre mi vida”, escribió el presentador al pie de la publicación, con una etiqueta directa a la cuenta de la cumpleañera.

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El video concentró en pocos minutos décadas de recuerdos: Juana de muy pequeña sobre los hombros de su padre, una postal de adolescente con el brazo apoyado sobre el hombro de Marcelo, una foto de ella de niña en una reunión familiar junto al conductor, y los dos cruzando la meta juntos en una carrera. También aparece un abrazo reciente entre padre e hija que resume, en una sola imagen, el vínculo que los une. La publicación acumuló rápidamente miles de likes y comentarios de seguidores y figuras del ambiente.

Por su parte, Paula Robles sumó su propio homenaje desde Instagram. La modelo y bailarina compartió una serie de imágenes junto a Juana que van desde la infancia de la cumpleañera —con una postal de playa tomada de pequeña y una foto disfrazada de princesa— hasta una imagen reciente de ambas con un abrazo. “Feliz cumpleaños Juani de mi vida. Compañera hermosa. Disfruta de la vida. Te amo”, escribió Robles en el epígrafe de su publicación.

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Paula Robles saludó a Juanita Tinelli por su cumpleaños

Las fotografías que eligió Robles para acompañar el saludo trazan un recorrido afectivo a lo largo de los años: Juana de bebé tomando mate junto a su madre en la playa, las dos jugando en el mar durante unas vacaciones, y una imagen actual de ambas abrazadas con expresión de genuina alegría. El posteo de Robles generó una ola de comentarios de seguidores y colegas del medio artístico que se sumaron a los saludos. La cumpleañera no tardó en responderle: “Mamá, sos la mujer más fuerte que conozco”, escribió Juana en los comentarios de la publicación, una frase que sus seguidores destacaron entre los miles de interacciones que reunió la fecha.

Juana Tinelli nació el 21 de noviembre de 2003 y construyó una carrera independiente en el mundo de la moda y las redes sociales. Se desempeña como modelo e influencer y participó junto a su familia en el reality Los Tinelli, emitido por Prime Video, donde el público pudo seguir de cerca la dinámica del clan. Con una presencia activa en Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, la joven consolidó una identidad pública propia más allá del apellido que lleva.

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Juana es hija de Tinelli y Robles, quienes estuvieron en pareja durante varios años y mantienen desde entonces una relación cordial centrada en la crianza de sus hijos. El conductor tiene además otros cuatro hijos: Candelaria y Micaela, fruto de su relación con Soledad Aquino; Francisco, también con Paula Robles; y Lolo, su hijo con Guillermina Valdés.

El cumpleaños de Juana se celebró este 21 de noviembre con muestras de afecto desde distintos frentes. Las publicaciones de ambos padres en redes sociales dejaron un registro público del cariño con que la familia rodeó la fecha y de la respuesta de la propia cumpleañera, que no dejó pasar ninguno de los saludos sin contestar.

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