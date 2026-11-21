Una alteración discreta en las uñas de los pies puede requerir una consulta médica, incluso cuando no provoca dolor (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una franja oscura en la uña del pie podría ser la primera señal de un cáncer de piel poco conocido, según advierte una podóloga especialista en la salud de las uñas y la piel del pie citada por la revista Parade. Se trata de una alteración que muchos pacientes desestiman, pero que en ciertos casos puede indicar la presencia de melanoma subungueal, una forma de cáncer rara aunque potencialmente mortal.

El melanoma subungueal es una variante del cáncer de piel que se desarrolla en el tejido situado debajo de la lámina ungueal. Aunque poco frecuente —da cuenta de menos del 4% de todos los melanomas, según la Clínica Cleveland— su potencial de gravedad es elevado si no se detecta a tiempo. La rareza de la afección, combinada con su localización en una zona del cuerpo que suele recibir poca atención médica, contribuye a que el diagnóstico se retrase con frecuencia.

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Señales de alarma que no deben ignorarse

La doctora Anne Sharkey, DPM, podóloga doble certificada y fundadora de Solely Podiatry en Austin, Texas, afirmó que “una franja pigmentada de color marrón a negro que recorre la uña desde la cutícula hasta la punta puede ser la primera manifestación de un melanoma ungueal”, y precisó que en el pie el sitio más habitual es el dedo gordo.

El dedo gordo del pie es la localización más habitual donde surge la franja oscura que va desde la cutícula hasta el borde libre (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sharkey advierte que la señal de alarma más contundente es conocida como signo de Hutchinson: ocurre cuando el pigmento se extiende más allá de la uña y alcanza la piel del cutículo o los pliegues laterales. “Si la pigmentación se propaga hacia la piel circundante, el nivel de preocupación aumenta de manera considerable”, sostuvo la especialista.

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Más allá del signo de Hutchinson, la podóloga describe otras características que, en conjunto o por separado, deben motivar una consulta sin demora. Una franja de más de 3 milímetros de ancho que cubra más del 40% de la uña, o que presente tonos mezclados de negro y marrón con bordes difusos, representa un motivo de preocupación.

Cómo distinguirlo de una lesión benigna

No toda línea vertical pigmentada es un signo maligno. La doctora Sharkey aclara que el melanoma subungueal suele afectar una sola uña; cuando varias presentan franjas oscuras al mismo tiempo, el origen suele ser benigno o derivado de una causa sistémica. La presión del calzado, por ejemplo, puede generar este tipo de marcas en la uña del dedo meñique.

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Los hematomas subungueales —producto de un golpe, una caída o el uso prolongado de calzado ajustado— también producen manchas oscuras bajo la lámina ungueal. Sin embargo, un hematoma suele desplazarse hacia la punta a medida que esta crece y aclararse progresivamente, mientras que una lesión sospechosa puede persistir desde la base.

La infección fúngica es otra causa frecuente de alteraciones en el color, aunque en ese caso la franja suele ser blanca o amarillenta, no negra o marrón.

Un díptico comparativo ilustra las diferencias entre una mancha por hematoma subungueal y una banda longitudinal propia de un melanoma subungueal en la uña de un dedo del pie (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuándo consultar y cómo es el diagnóstico

La especialista recomienda prestar especial atención a estas alteraciones en adultos mayores de 50 años, particularmente cuando no existe un traumatismo que las explique. Frente a cualquier franja vertical oscura de origen incierto, aconseja acudir a un podólogo o dermatólogo para una evaluación formal.

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Entre los estudios disponibles se encuentran la dermatoscopía —un examen no invasivo con lupa especial—, el análisis de recortes de uña en laboratorio y la biopsia ungueal. Si el diagnóstico confirma melanoma, el paciente es derivado a un cirujano con experiencia en este tipo de lesiones, que puede ser un dermatólogo, un cirujano de pie o mano, o un oncólogo quirúrgico.

La detección temprana marca una diferencia sustancial en el pronóstico. “Las tasas de curación son altas cuando el melanoma de la unidad ungueal se detecta en una etapa temprana”, enfatizó Sharkey.