Argentina LNG contempla inversiones por USD 50.750 millones hasta 2050. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El proyecto que busca convertir a la Argentina en un exportador de gas natural licuado (GNL) a escala global dio un nuevo paso. El Gobierno confirmó la aprobación de su ingreso al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), un requisito que la petrolera YPF había señalado como clave para avanzar con la iniciativa junto a la italiana Eni y la emiratí XRG. El plan contempla inversiones por USD 50.750 millones hasta 2050 y un esquema de infraestructura para llevar el gas de Vaca Muerta hasta la costa atlántica y comercializarlo en mercados internacionales.

La decisión fue comunicada por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien definió la iniciativa como “la mayor inversión de la historia argentina”.

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El emprendimiento apunta a desarrollar una cadena de producción, transporte, procesamiento y licuefacción de gas para abastecer la demanda externa. La planificación incluye inversiones en los yacimientos neuquinos, obras de transporte de hidrocarburos y dos unidades flotantes que permitirán transformar el gas en GNL para su posterior envío por barco.

El cronograma prevé desembolsos por USD 25.000 millones entre 2027 y 2030, mientras que las proyecciones de exportación contemplan la comercialización de gas y líquidos asociados por más de USD 9.000 millones anuales.

Cómo se llevará el gas desde Vaca Muerta hasta el mar

La materia prima que alimentará Argentina LNG provendrá de Vaca Muerta, en Neuquén. Para abastecer las instalaciones de licuefacción, el desarrollo contempla una producción de alrededor de 65 millones de metros cúbicos diarios, un volumen que representa más del 40% de la producción actual de gas del país, de acuerdo con los datos difundidos al anunciar la aprobación del RIGI.

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Se estima una producción de alrededor de 65 millones de metros cúbicos diarios de gas. (Reuters)

El esquema de infraestructura contempla la construcción de dos ductos de aproximadamente 525 kilómetros de extensión. Uno tendrá 48 pulgadas de diámetro y estará destinado al transporte de gas, mientras que el segundo, de 24 pulgadas, trasladará los líquidos asociados que se obtienen durante la producción.

El trazado conectará la zona de producción con la costa atlántica de Río Negro. En esa provincia, frente al Golfo San Matías, se instalarán dos unidades flotantes de licuefacción, conocidas como FLNG. Allí el gas será procesado para convertirlo en un producto que pueda transportarse en buques especializados hacia los mercados de destino.

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El plan también contempla complejos industriales en Neuquén y Río Negro para tratar el gas y los líquidos asociados, antes de completar el proceso de licuefacción y exportación.

La escala de los ductos también se destaca dentro de la infraestructura prevista. El gasoducto de 48 pulgadas, equivalente a 1.219 milímetros de diámetro, será el de mayor tamaño construido en el país.

El gasoducto incluido en el proyecto será el de mayor tamaño construido en el país. (Reuters)

Para el poliducto de 24 pulgadas, destinado a transportar líquidos asociados al gas, fue seleccionada Tenaris, la compañía del Grupo Techint. La producción se realizará en su planta de Valentín Alsina y demandará alrededor de 100.000 toneladas de acero.

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La capacidad de exportación y el esquema de financiamiento

Las dos unidades flotantes permitirán alcanzar una capacidad inicial de producción de 12 millones de toneladas anuales de GNL. El diseño contempla la posibilidad de ampliar ese volumen hasta 18 millones de toneladas por año, de acuerdo con la planificación inicial del proyecto.

La estructura societaria distribuye la participación en el desarrollo de los bloques de producción: YPF tendrá el 36% del upstream, mientras que Eni y XRG contarán con el 32% cada una. Las áreas están administradas por UPCO ARLNG I S.A.U., la sociedad creada para llevar adelante el emprendimiento.

La inversión estimada para el conjunto de las etapas de producción, transporte y licuefacción se ubica en torno a los USD 51.000 millones. El esquema financiero prevé que aproximadamente el 70% del capital se obtenga a través de crédito internacional, mientras que el 30% restante será aportado por los socios.

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A través del Banco de Exportaciones e Importaciones de Estados Unidos, llegará financiamiento por USD 6.000 millones.

El financiamiento también avanzó a través de un acuerdo bilateral con Estados Unidos que habilita USD 6.000 millones para el proyecto, mediante el Banco de Exportaciones e Importaciones estadounidense (Exim Bank) y la participación de inversores privados.

En la primera etapa, valuada en USD 15.500 millones en el esquema financiero presentado inicialmente, JP Morgan trabaja en el diseño de la estructura de financiamiento y Santander figura entre las entidades participantes. En las rondas preliminares, 47 bancos presentaron propuestas, cuyo monto total alcanzó 2,4 veces el financiamiento requerido, según había informado Horacio Marín, presidente y CEO de YPF.

Compradores, exportaciones y empleo

Argentina LNG también avanzó en la comercialización de la futura producción. YPF ya confirmó que trabaja en contratos de venta de GNL con compradores internacionales, mientras que Eni y XRG, además de participar en el proyecto, también actuarán como compradores de una parte del volumen producido.

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Los acuerdos comerciales contemplan contratos de largo plazo, principalmente orientados a mercados de Europa y Asia. Las estimaciones de la petrolera apuntan a que Argentina LNG permitirá generar exportaciones por alrededor de USD 10.000 millones anuales a partir de 2031, en el marco de un objetivo más amplio de YPF de alcanzar USD 30.000 millones en exportaciones totales para ese año.

El CEO de YPF, Horacio Marín, había dejado claro que la realización del proyecto dependía en gran medida de que la iniciativa fuera incluida en el RIGI. (Reuters)

El desarrollo también prevé un impacto sobre el empleo y la actividad de proveedores locales. Durante la construcción, entre 2026 y 2030, se estima que el proyecto generará unos 20.000 puestos de trabajo anuales, con picos de hasta 40.000 trabajadores en los períodos de mayor actividad. Una vez que las instalaciones entren en operación, se proyecta sostener alrededor de 8.000 empleos directos e indirectos.

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Además, el plan contempla contrataciones por unos USD 15.000 millones en bienes y servicios a proveedores nacionales, una demanda que abarcará distintas etapas de las obras y del desarrollo de la infraestructura necesaria para producir y exportar gas.

El ingreso al RIGI despeja uno de los pasos institucionales que YPF y sus socios consideraban determinantes para avanzar con la iniciativa. Horacio Marín había insistido en que el régimen era una condición central para concretar el emprendimiento. Tras la aprobación, el presidente de YPF confirmó que la compañía espera avanzar con la Decisión Final de Inversión (FID), prevista para el 30 de noviembre, junto a Eni y XRG.

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