El titular de la UCR destacó el liderazgo de mujeres radicales en las movilizaciones en defensa de la universidad pública.

Guardar

El presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), Leonel Chiarella, afirmó este viernes en la localidad chubutense de Trelew que “la Argentina que viene es la de la igualdad con más y mejor educación pública”, al inaugurar el Encuentro Nacional de Mujeres Radicales.

Chiarella cuestionó las políticas que, según sostuvo, profundizan las brechas sociales. “No puede ser que la política trabaje como vemos hoy para agrandar las desigualdades”, expresó.

PUBLICIDAD

El dirigente planteó que el país requiere mayor generación de empleo y oportunidades, con especial atención en las mujeres que encabezan hogares. “Las que más sufren la desocupación son las jefas de hogar”, señaló.

“La Argentina que viene es con más políticas de Estado para terminar con la violencia contra las mujeres y niñas”, afirmó Chiarella, quien ubicó esa agenda entre los ejes centrales para los próximos años.

Leonel Chiarella inauguró el Encuentro Nacional de Mujeres Radicales en Trelew junto a referentes partidarios de Chubut.

Y afirmó: “Las luchas más importantes que se están llevando adelante las lideran mujeres y son mujeres de la Unión Cívica Radical, como las líderes del movimiento estudiantil”. Además, Chiarella sostuvo que “las que más sufren el ajuste en las universidades públicas son las alumnas y docentes”.

PUBLICIDAD

El presidente del partido centenario mencionó a la secretaria general de la UCR, Piera Fernández, a quien identificó como presidenta de la Federación Universitaria Argentina (FUA), y a Antonella Bormapé, presentada como la primera secretaria general de la Franja Morada. “La lucha contra el ataque a la Universidad la llevaron adelante y la lideraron mujeres”, afirmó.

Chiarella argumentó también que la paridad de género debe traducirse en capacidad efectiva de decisión dentro de los espacios políticos. “De nada sirve que haya lugares en las mesas si las decisiones se toman en otro lado”, sentenció.

Cerca de 1.000 militantes de distintas provincias participan durante el fin de semana del encuentro en Trelew.

La actividad fue inaugurada junto con la secretaria de la Mujer de la UCR, Agustina Madariaga. Participaron también el vicegobernador de Chubut, Gustavo Menna, y el presidente del radicalismo local, Gerardo Merino.

PUBLICIDAD

El Encuentro Nacional de Mujeres Radicales continuará durante el fin de semana en Trelew y, de acuerdo con la organización, reunirá a cerca de mil militantes de todas las provincias argentinas.