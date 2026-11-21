El posteo de la página velezana sobre el triste deceso de Torrubia, el Príncipe de Nápoli

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Para varias generaciones que siguieron los combates, los personajes y las canciones de Titanes en el Ring, la muerte de Agustín Torrubia devuelve el recuerdo de uno de los ciclos más populares de la televisión argentina. El luchador formado en el Club Atlético Vélez Sarsfield interpretó a El Príncipe de Nápoli en la temporada de 1973. Tenía 75 años.

La noticia fue confirmada por la cuenta de X del medio partidario El Fortín de Vélez este sábado a las 13:40. El mensaje despidió a Torrubia como un “hombre del club y de la tribuna” y destacó que transmitió su identificación con Vélez a familiares y amigos. “Se te va a extrañar, ‘Pelado’”, señaló la publicación, que también incluyó una fotografía reciente del exluchador junto a una imagen de archivo de su personaje televisivo. En la página de Facebook de Torrubia se pueden ver fotos junto al expresidente velezano Raúl “Pistola” Gámez en la tribuna del estadio Amalfitani.

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Agustín Torrubia en el rol del Príncipe de Nápoli

Nacido el 27 de diciembre de 1950, Torrubia se entrenó en lucha libre y grecorromana en el gimnasio del Polideportivo de Vélez Sarsfield, en la Ciudad de Buenos Aires. Esa formación lo llevó a integrarse en 1973 al espectáculo encabezado por Martín Karadagián.

Torrubia fue elegido para encarnar a El Príncipe de Nápoli, un personaje creado en el marco de una campaña publicitaria de la marca de fideos secos Nápoli. La compañía ya había recurrido a ese recurso el año anterior con Yolanka, al incorporar figuras promocionales a las historias y luchas de la troupe.

Agustín Torrubia, de gorra y remera amarilla, junto a Raúl Gámez en la cancha de Vélez

El personaje de Torrubia estaba asociado al trigo candeal, ingrediente que la marca destacaba en la elaboración de sus pastas. Su canción de presentación lo definía como “el más noble luchador” y aludía a la espiga de trigo que llevaba en la mano, además de su trono. La letra decía: “El príncipe, el príncipe de Nápoli, el más noble luchador... Llega majestuoso con su trono colosal, y en su mano, está siempre, la espiga de trigo candeal”. En la lógica de Titanes en el Ring, la troupe de Martín Karadagián, era uno de los luchadores identificados con los “buenos”, en oposición a los villanos del elenco.

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Durante la temporada de verano de 1973, Agustín Torrubia participó de las funciones en Mar del Plata. Su imagen apareció en el álbum de figuritas y en una producción de la revista TV Guía. La empresa también desarrolló una historia con la actriz y locutora Nelly Prince para promover al personaje.

Agustín Torrubia en su interpretación del Príncipe de Nápoli en 1973 como parte de la troupe de Titanes en el Ring

Su paso por la pantalla fue breve. Tras algunas intervenciones en Canal 11, dejó la compañía y Miguel Ángel Petri asumió el rol de El Príncipe de Nápoli. Una versión vincula su alejamiento con sus posibilidades deportivas: Torrubia continuaba como luchador de Vélez y proyectaba competir en los Juegos Panamericanos que Santiago de Chile debía organizar en 1975. Sin embargo, el contexto deportivo cambió de forma abrupta en 1973. Después del golpe de Estado encabezado por Augusto Pinochet, Chile renunció a la organización de los Juegos Panamericanos de 1975. La sede pasó primero a San Pablo y finalmente a Ciudad de México

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La relación de Torrubia con Titanes en el Ring tuvo además una consecuencia que trascendió su personaje. Tres compañeros de entrenamiento en Vélez —Juan Manuel Figueroa, José María Fernández y Alfredo Giuffré— fueron a visitarlo a la carpa de Mar del Plata donde se presentaba el ring. Los tres se subieron a jugar a la lucha y fueron vistos por Karadagián. Lejos de reprenderlos, el creador del programa los convocó a Buenos Aires. Con el tiempo, Figueroa interpretó a La Momia, Fernández fue El Pibe 10 y Giuffré encarnó a El Ejecutivo, tres figuras que integraron el amplio repertorio del ciclo.

Los restos de Torrubia son velados este sábado hasta las 22:00, en la sala velatoria Pache, ubicada frente al Cementerio de Morón.