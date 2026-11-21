Los Pumas afrontarán la última presentación de la fase de grupos (Foto: Reuters/Cathal Mcnaughton)

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Francia recibirá a Los Pumas hoy en el Stade de France, en el cierre de la primera fase del Nations Championship. El encuentro comenzará a las 17:10, hora argentina, en Saint-Denis, con transmisión de ESPN 2 y Disney+ Plan Premium.

El seleccionado francés llega como líder del Hemisferio Norte, con 21 puntos y una diferencia de +80. Su último partido terminó con una victoria 21-19 frente a Sudáfrica, resultado que le permitió sostenerse en la cima de su grupo.

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Argentina ocupa el tercer lugar del Hemisferio Sur, con 11 unidades y una diferencia de -27. Los Pumas vienen de vencer a Italia el sábado pasado, aunque afrontan el duelo ante Francia con un rendimiento reciente señalado como bajo, varias lesiones y siete modificaciones en la formación titular respecto del partido anterior.

La diferencia entre ambos equipos también aparece en las tablas de posiciones. Francia supera por un punto a Inglaterra, que suma 20, mientras que Irlanda tiene la misma cantidad de unidades. En el Hemisferio Sur, Nueva Zelanda lidera con 22 puntos, seguida por Sudáfrica, con 21, y Argentina, con 11.

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Wenger, Montoya y Moreno estarán en la primera línea (REUTERS/Christian Hartmann)

Un historial favorable a Francia

El registro entre ambos seleccionados reúne 56 partidos. Francia ganó 40 encuentros, Argentina obtuvo 15 triunfos y se produjo un empate.

La formación argentina tendrá a Julián Montoya como capitán. El hooker suma 121 caps y estará acompañado en la primera línea por Boris Wenger y Francisco Moreno. Guido Petti y Tomás Lavanini integrarán la segunda línea.

Juan Martín González, con 53 caps, será el vicecapitán y ocupará una posición en la tercera línea junto con Juan Martín Scelzo y Facundo Isa. La pareja de medios estará conformada por Simón Benítez Cruz y Tomás Albornoz.

En los backs, Santiago Chocobares y Lucio Cinti formarán el centro, mientras que Ignacio Mendy y Bautista Delguy actuarán como wines. Gerónimo Prisciantelli será el fullback.

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Entre los suplentes argentinos estará Pablo Matera, quien suma 129 caps y también figura como vicecapitán. Facundo Bosch, Mayco Vivas, Joel Sclavi, Efraín Elías, Pedro Rubiolo, Agustín Moyano y Rodrigo Isgró completarán el banco.

Francia llega a este encuentro tras derrotar al último campeón del mundo (REUTERS/Christian Hartmann)

La formación francesa

Francia presentará a Antoine Dupont como medio scrum. El capitán francés compartirá la conducción con Matthieu Jalibert, encargado de ocupar la posición de apertura.

La primera línea estará integrada por Jean-Baptiste Gros, Peato Mauvaka y Sipili Falatea. Florian Verhaeghe y Mickaël Guillard serán los segundas líneas, mientras que Esteban Capilla, Charles Ollivon y Anthony Jelonch completarán el pack de forwards.

Louis Bielle-Biarrey y Aaron Grangidier-Nkanang serán los wines. Yoram Moefana y Kalvin Gourgues ocuparán el centro, con Théo Attissogbe como fullback.

Hollie Davidson, de Escocia, será la árbitra del encuentro. El partido se disputará en el Stade de France, con horario de inicio establecido para las 17:10 de Argentina.

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Pablo Matera estará en el banco de suplentes (REUTERS/Benoit Tessier/File Photo)

Ficha técnica del partido

Competición: Nations Championship, cierre de la primera fase

Fecha y hora: sábado 21 de noviembre de 2026, 17:10 de Argentina

Estadio: Stade de France, Saint-Denis

Árbitra: Hollie Davidson, de Escocia

Transmisión: ESPN 2 y Disney+ Plan Premium

Alineaciones

Argentina: Boris Wenger; Julián Montoya, Francisco Moreno, Guido Petti, Tomás Lavanini, Juan Martín González, Juan Martín Scelzo, Facundo Isa, Simón Benítez Cruz, Tomás Albornoz, Ignacio Mendy, Santiago Chocobares, Lucio Cinti, Bautista Delguy y Gerónimo Prisciantelli. Suplentes: Facundo Bosch, Mayco Vivas, Joel Sclavi, Efraín Elías, Pedro Rubiolo, Pablo Matera, Agustín Moyano y Rodrigo Isgró.

Francia: Jean-Baptiste Gros, Peato Mauvaka, Sipili Falatea, Florian Verhaeghe, Mickaël Guillard, Esteban Capilla, Charles Ollivon, Anthony Jelonch, Antoine Dupont, Matthieu Jalibert, Louis Bielle-Biarrey, Yoram Moefana, Kalvin Gourgues, Aaron Grangidier-Nkanang y Théo Attissogbe. Suplentes: Maxime Lamothe, Jefferson Poirot, Régis Montagne, Tyler Duguid, Cameron Woki, Grégory Alldritt, Maxime Lucu y Emilien Gailleton.