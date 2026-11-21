El argentino se impuso en las tarjetas ante Aljamain Sterling

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Estuvo lejos de ser su rendimiento más destacado, pero poco importa para Kevin Vallejos: el argentino se impuso en las tarjetas sobre el estadounidense Aljamain Sterling (26-6-0), ex campeón mundial del peso gallo en UFC y actual 4° del ranking de la categoría pluma. El Chino, que cumplirá 25 años en unas semanas, logró su celebración más importante en la empresa de artes marciales mixtas y estiró su invicto a cinco victorias en fila en la organización. ¿Su próxima pelea será por el cinturón de la divisional?

“Sin dudas que me sigo sorprendiendo de la fuerza de la cabeza de un ser humano. Creer mueve montañas. Gracias a Dios todo esto es posible. Muy contento del desempeño de hoy”, dijo el Chino en el octágono segundos después de ser declarado ganador en la coestelar de la jornada. “Quedo a las órdenes de Volkanovski. Son sus órdenes de subir de categoría o seguir en las 145 (libras). Si está en las 145, Dios quiera que le llegue esta pelea y me dé la oportunidad de pelear con él”, señaló desde el ABHA Arena de Doha (Qatar) antes de taparse el rostro y romper en llanto.

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El combate pautado en las 145 libras (65.7kg) tuvo a Vallejos como triunfador para los tres jueces (30–27 de David Lethaby, 30–27 de Darryl Ransom y 29–28 de Anders Ohlsson). El Chino, que llegó 9° en el ranking, escalará en esta divisional que tiene actualmente a Movsar Evloev como principal aspirante detrás del campeón, seguido por Diego Lopes (2°) y Lerone Murphy (3°).

Las tarjetas del triunfo de Vallejos (Foto: UFC)

El australiano Alexander Volkanovski, de 38 años, es una de las máximas celebridades de la UFC: es el campeón del peso pluma actual. Ganó el título en diciembre del 2019 ante Max Holloway y firmó cinco defensas exitosas consecutivas hasta que Ilia Topuria se lo arrebató en 2024. Entre medio, Volkanovski subió a disputar el cinturón del peso ligero sin éxito: perdió las dos veces ante Islam Makhachev.

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En 2025 recuperó su reinado con la victoria ante Diego Lopes de un título vacante y, desde entonces, lo defendió en dos ocasiones: ante el propio Lopes y en octubre de este año contra el ruso Movsar Evloev.

Vallejos ostenta en récord de 19 victorias y 1 derrota como profesional de las MMA. Tras caer por única vez en su carrera contra el brasileño Jean Silva (5° actualmente en UFC) en el Dana White’s Contender Series de septiembre del 2023, se ganó su contrato para UFC al año siguiente en el Dana White’s Contender Series de septiembre del 2024 contra Cam Teague. Desde allí, peleó siempre en la esfera de la máxima empresa de artes marciales mixtas con tres nocauts (ante el surcoreano Seungwoo Choi, el georgiano Giga Chikadze y el estadounidense Josh Emmett) y dos victorias en las tarjetas (ante el norteamericano Danny Silva antes de este sábado).

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"Somos los próximos para Volk", publicó minutos después de la pelea

El combate de este sábado contra Sterling fue el más importante de su carrera. Si bien la pelea fue deslucida, el Chino no sufrió contra un experimentado peleador que a los 37 años lleva más de una década en UFC desde su debut en febrero del 2014. Tuvo 24 presentaciones de las 32 como profesional en esta empresa: ganó 18 combates y perdió 6. Fue campeón de peso gallo en 2021 y contabilizó tres defensas exitosas en ese peso.

Ante el Chino, el norteamericano lanzó 138 goles y acertó 74. El argentino tiró 119 y 61 de ellos llegaron a destino. Sterling no pudo sacar provecho de su mejor herramienta: apenas pudo concretar 1 derribo de los 12 que buscó. La diferencia estuvo en los 37 goles significativos (sobre 94) que llegaron a destino del marplatense contra los 32 (de 93) que precisó el de Estados Unidos.

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El argentino se impuso en las tarjetas sobre el experimentado peleador norteamericano (Crédito: @UFCEspanol)

Más allá de este evento, Vallejos cerró el mejor contrato de su carrera en UFC y tiene varias presentaciones más aseguradas. “Obviamente este contrato no me hace millonario. Tengo que seguir trabajando, hay mucho que hacer. Pero me ayuda a estar más tranquilo, a seguir desarrollándome como peleador. Y también a desarrollarme como emprendedor, porque quiero hacer muchos proyectos a nivel personal. Tengo el proyecto de hacer un gimnasio para ayudar a muchos más peleadores”, le contó a Infobae antes de esta pelea.

“Firmé contrato para varias peleas, así que estoy bastante tranquilo dentro de la compañía. Me siento muy seguro, muy tranquilo a la hora de decir: “Bueno, pase lo que pase, tengo más chances, tengo más oportunidades. Pase lo que pase, yo puedo comer al final del día”, agregó.

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En esa misma entrevista, advirtió que una victoria contra Sterling le permitía avanzar “muchos escalones” a la hora de ser contendiente por el título del mundo.

El Chino comiendo tras la pelea