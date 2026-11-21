Lionel Messi se estrena en una nueva temporada en los playoffs de la MLS con el Inter Miami (Reuters)

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Inter Miami abrirá los playoffs de la Major League Soccer (MLS) ante Columbus Crew este sábado 21 de noviembre, desde las 20:00 de Argentina, en el Nu Stadium de Miami. El equipo de Lionel Messi comenzará la defensa del título que obtuvo en 2025 frente a un rival que ya lo venció esta temporada y que llegará con seis triunfos consecutivos.

El cruce corresponde a la primera ronda de la postemporada, que se juega al mejor de tres partidos. Inter Miami, segundo de la Conferencia Este con 60 puntos, tendrá ventaja de localía en el primer encuentro y también en un eventual tercer duelo. Columbus terminó séptimo, con 47 unidades, aunque sus antecedentes recientes y su impulso en el cierre de la fase regular convierten la serie en una prueba inmediata para el campeón.

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Para el conjunto dirigido por Cristian González, el partido también representa el inicio de un intento que no tiene precedentes recientes en la liga: convertirse en el primer bicampeón de la MLS desde Los Ángeles Galaxy, que ganó las ediciones de 2011 y 2012 con David Beckham, Landon Donovan y Robbie Keane.

Los antecedentes de la temporada muestran una paridad que aleja cualquier lectura sencilla. El primer enfrentamiento, disputado el 1 de agosto en Miami, terminó 2-2. El segundo quedó en manos de Columbus Crew el 27 de septiembre, cuando se impuso 2-1 como local con un tanto en el tiempo de descuento.

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En aquel encuentro, Lionel Messi marcó para Inter Miami, pero Jamal Thiaré convirtió el gol que definió el resultado para el conjunto de Ohio. Esa caída dejó una señal de alerta para el equipo rosa, que afrontará una serie sin margen para administrar la ventaja de goles: cada partido tendrá un ganador.

Columbus cuenta con una base que conoce las instancias decisivas, luego de haber conquistado la MLS Cup en 2023. El plantel incluye al defensor argentino Andrés Herrera y al atacante Lautaro Giaccone, además de incorporaciones como el español Brais Méndez, el uruguayo Santiago Rodríguez y el venezolano Josef Martínez. El equipo de Ohio cerró la fase regular con seis victorias seguidas.

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Inter Miami da inicio a su camino en los playoffs (Efe)

La campaña de Messi vuelve a concentrar buena parte de las expectativas. El capitán argentino disputó 31 partidos durante la temporada regular, anotó 26 goles y obtuvo el Botín de Oro por segundo año consecutivo, una marca inédita en la historia de la competición.

También terminó entre los principales asistentes de la liga, con 17 pases de gol, y superó la barrera de los 100 tantos oficiales con la camiseta de Inter Miami desde su llegada, en julio de 2023. El recorrido incluyó la Leagues Cup 2023, el Supporters’ Shield 2024, la MLS Cup 2025 y la Campeones Cup obtenida este año.

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En la postemporada de 2025, Messi fue decisivo en el camino hacia el primer título de liga del club. Inter Miami convirtió 20 goles, una cifra récord para un campeón en una misma edición de playoffs. El argentino participó de 15 de ellos, con seis goles y nueve asistencias.

Ante Nashville, en la primera ronda, marcó dos tantos y dio dos pases de gol en un 4-0 que resolvió la serie. Más adelante, aportó un gol y tres asistencias frente a Cincinnati, asistió a Mateo Silvetti en la final de la Conferencia Este contra New York City FC y volvió a intervenir en la definición de la MLS Cup ante Vancouver Whitecaps (Fue el MVP).

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Messi suma 7 goles y 10 asistencias en nueve partidos de playoffs de la MLS. Su incidencia en la edición anterior expuso la dimensión de su aporte, aunque el propio antecedente de 2024 también muestra que su producción individual no garantiza el avance.

La necesidad de una respuesta colectiva aparece como una de las claves para Inter Miami. Luis Suárez, Rodrigo De Paul, Casemiro, Germán Berterame, Telasco Segovia y el arquero Dayne St. Clair serán parte de una estructura que deberá sostener al equipo en ambos sectores del campo.

Los playoffs de la MLS reúnen a 18 de los 30 clubes que participaron de la temporada. Los siete primeros de cada conferencia accedieron de forma directa a la primera ronda. Los equipos ubicados en el octavo y noveno puesto disputarán los encuentros de comodines: Orlando City frente a Cincinnati en el Este y Seattle Sounders ante Real Salt Lake en el Oeste.

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La primera ronda es la única instancia al mejor de tres encuentros. Si un partido termina igualado después de los 90 minutos, no habrá tiempo suplementario: el ganador se definirá por penales. El primer equipo que gane dos juegos pasará a las semifinales de conferencia.

El segundo partido entre Inter Miami y Columbus Crew se jugará el viernes 27 de noviembre, a las 22:00 de Argentina, en Ohio. Si cada equipo gana uno de los dos primeros encuentros, habrá un tercer duelo en Miami. La diferencia de goles no influye en la definición de la serie.

A partir de las semifinales de conferencia, que se disputarán el 5 y 6 de diciembre, el sistema cambia a eliminación directa a partido único. Las finales de conferencia se celebrarán el 11 y 12 de diciembre, mientras que la MLS Cup está programada para el 18 de diciembre. En esas instancias habrá tiempo suplementario y penales si persiste la igualdad.

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Nashville, ganador del Supporters’ Shield tras sumar 77 puntos en 34 partidos, aparece como uno de los principales aspirantes del Este. Inter Miami empató tres veces con el equipo de Tennessee durante 2026 y perdió 4-1 como visitante en agosto. El primer obstáculo, sin embargo, será Columbus Crew, el rival que ya sabe cómo incomodar al campeón y que vuelve a cruzarse con Messi en el inicio de la defensa de la corona.

Posibles formaciones

Inter Miami: Dayne St. Clair; Gonzalo Luján, Casemiro, Micael, Sergio Reguilón; Rodrigo De Paul, David Ayala, Matías Galarza; Lionel Messi, Luis Suárez y Germán Berterame.

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Columbus Crew: Patrick Schulte; Mohamed Farsi, Steven Moreira, Sean Zawadzki Malte Amundsen; Anass Zaroury, Dylan Chambost, Sekou Bangoura, Taha Habroune; Josef Martínez, Brais Méndez

Hora: 20.00 - Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay / 19.00 - Chile, Venezuela, Bolivia, Puerto Rico y Miami (Estados Unidos) / 18.00 - Perú, Colombia, Ecuador, Nicaragua y Panamá / 17.00 - México, Costa Rica, El Salvador y Honduras

TV: Apple TV (MLS Season Pass)

Estadio: Nu Stadium (Miami, Florida)