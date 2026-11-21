Miembros de la compañía cubana de danza urbana "Los Datway" participan en el rodaje de un video para redes sociales en La Habana del artista Maykol Blanco, quien es uno de los que promueven el "reparto" entre la música surge de los barrios cubanos. (Infobae Cuba/ ADALBERTO ROQUE / AFP)

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Maykol Blanco, un joven cubano de 24 años formado como ingeniero industrial, dejó su carrera para buscar un lugar en la música. Eligió el reparto, un género urbano que creció en los barrios de Cuba y que hoy reúne a cientos de artistas que intentan convertir canciones, videos y presentaciones en una fuente de ingresos.

Su apuesta tiene lugar en medio de la crisis económica que atraviesa la isla. Para parte de la juventud, el reparto representa una posibilidad de reconocimiento y movilidad social fuera de los canales laborales tradicionales. Blanco no ha hecho declaraciones políticas conocidas: su vínculo con la crisis surge de esa búsqueda de oportunidades a través de la música.

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Entre los escombros, la cantante Alianny Jaime (L) and y el músico productor, Roberto Gomez (R) llegan al centro de grabaciones en La Habana. (Infobae Cuba/ ADALBERTO ROQUE / AFP)

Maykol Blanco es ingeniero industrial de formación, pero decidió abandonar su profesión para dedicarse a su sueño, artista de Reparto. (Infobae Cuba/ ADALBERTO ROQUE / AFP)

La música de reparto nació en los barrios de La Habana, esos que ahora sufren crisis de las necesidades básicas de cualquier humano. Se caracteriza por bases rítmicas rápidas, letras directas, estribillos breves y bailables, además de códigos propios de la cultura urbana cubana. (Infobae Cuba/ ADALBERTO ROQUE / AFP)

Lograr una mejora económica y social a través de la música. AFP describe al reparto como una posible vía de ascenso para jóvenes de un país atravesado por una crisis económica prolongada. (Infobae Cuba/ ADALBERTO ROQUE / AFP)

El reparto ofrece una alternativa para quienes intentan vivir de presentaciones, grabaciones, redes sociales y circulación digital de sus canciones. (Infobae Cuba/ ADALBERTO ROQUE / AFP)

Alianny Jaime es una de las jóvenes que busca sobresalir en este género en un país donde muchos jóvenes buscan opciones fuera de sus profesiones o del empleo estatal. (Photo by ADALBERTO ROQUE / AFP)

El «reparto» cubano se está abriendo camino, poco a poco, en el panorama musical latinoamericano. (Infobae Cuba/ ADALBERTO ROQUE / AFP)

Durante años fue relegado por sectores culturales que lo consideraban un género marginal, pero alcanzó mayor visibilidad regional. (Infobae Cuba/ ADALBERTO ROQUE / AFP)

Un hombre de la tercera edad camina entre las grabaciones de Maykol Blanco, en una de las calles de La Habana. (Infobae Cuba/ ADALBERTO ROQUE / AFP)