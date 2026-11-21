El Salvador registró 16,755 siniestros viales y 1,078 personas fallecidas entre enero y septiembre de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2026 se registraron 16,755 siniestros viales en El Salvador, según los datos compartidos. La cifra supera los 16,103 casos de 2025 y los 14,768 de 2024.

En el mismo período, el número de personas lesionadas llegó a 11,865, mientras que los fallecidos sumaron 1,078. Las detenciones por conducción peligrosa alcanzaron 1,818 casos.

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Los siniestros aumentaron 9% entre 2024 y 2025 y volvieron a crecer 4.1% en 2026. En comparación con 2024, el incremento acumulado hasta septiembre de 2026 fue de 1,987 casos, equivalente al 13.5%.

El número de lesionados aumentó de forma consecutiva: pasó de 8,615 en 2024 a 9,670 en 2025 y a 11,865 en 2026. Esto representa un incremento del 12.2% entre 2024 y 2025, del 22.7% entre 2025 y 2026 y del 37.7% frente a 2024.

La evolución de los fallecimientos fue diferente. En 2025 se registró una reducción del 8.8% frente a 2024, al pasar de 970 a 885 muertes. Sin embargo, en 2026 los fallecimientos aumentaron a 1,078, es decir, 21.8% más que en 2025 y 11.1% más que en 2024.

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Las detenciones por conducción peligrosa disminuyeron de 1,719 en 2024 a 1,607 en 2025, pero aumentaron a 1,818 en 2026. La cifra de 2026 fue 13.1% superior a la de 2025 y 5.8% mayor que la de 2024.

Las detenciones por el delito de conducción peligrosa alcanzaron los 1,818 casos en las carreteras del país. (Foto: Comandos de Salvamento)

La distracción y la invasión del carril concentran la mayoría de los siniestros

Las principales causas de los siniestros registrados entre enero y septiembre de 2026 fueron la distracción del conductor, con 4,462 casos; la invasión del carril, con 3,524; no respetar las señales de tránsito, con 2,137; no guardar distancia, con 2,115, y la velocidad excesiva, con 1,094.

También se registraron 908 siniestros relacionados con el estado de ebriedad, 590 por adelantamiento antirreglamentario, 541 por inexperiencia, 537 por circular en reversa, 299 por otras causas, 221 por imprudencia del peatón, 196 por giros incorrectos y 127 por fallas mecánicas.

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El informe señala que el 80% de los siniestros se concentró en la distracción del conductor, la invasión del carril, la falta de distancia de seguridad, el incumplimiento de las señales de tránsito y la velocidad excesiva.

La distracción del conductor y la invasión de carril provocaron la mayoría de los accidentes de tránsito. (Foto cortesía Cruz Verde Salvadoreña)

Entre las personas lesionadas, las principales causas fueron la invasión del carril, con 2,713 casos; la distracción del conductor, con 2,686; no respetar las señales de tránsito, con 1,671, y la velocidad excesiva, con 1,107.

En cuanto a los fallecidos, la distracción del conductor provocó 360 muertes; la velocidad excesiva, 256; la invasión del carril, 159; la inexperiencia, 74, y el estado de ebriedad o consumo de drogas, 55.

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Los motociclistas concentran el mayor aumento de siniestros

Los siniestros con participación de motociclistas aumentaron cada año. Pasaron de 2,745 en 2024 a 3,261 en 2025 y a 4,159 en 2026.

Los accidentes viales con participación de motociclistas sumaron 4,159 casos en los primeros nueve meses de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre 2024 y 2025, los siniestros con motociclistas aumentaron 18.8% y los lesionados crecieron 23.4%. En ese mismo período, los fallecimientos disminuyeron 4.5%.

La tendencia cambió en 2026. Los siniestros con motociclistas aumentaron 27.5% frente a 2025 y 51.5% en comparación con 2024. Los lesionados crecieron 32.4% frente a 2025 y 63.4% frente a 2024.

Los motociclistas fallecidos aumentaron de 357 en 2025 a 483 en 2026, un incremento del 35.3%. Frente a 2024, la cifra fue 108 muertes superior, equivalente a un aumento del 28.8%.

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En 2026, la velocidad excesiva fue la principal causa de muerte entre motociclistas, con 142 casos, seguida de la invasión del carril, con 117; la distracción, con 70, y la inexperiencia, con 53. El grupo de motociclistas fallecidos de entre 18 y 26 años representó el 38%.

En 2025, las principales causas de los siniestros de motociclistas fueron la distracción del conductor, la invasión del carril, no guardar la distancia de seguridad, la velocidad inadecuada, no respetar la señal de prioridad y el estado de ebriedad o consumo de drogas. En conjunto, estas causas representaron más del 70% de los casos.

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Los peatones registraron más siniestros y fallecimientos en 2026

Los siniestros relacionados con peatones aumentaron durante los tres períodos analizados: fueron 1,480 en 2024, 1,639 en 2025 y 1,768 en 2026.

La distracción al volante causó la muerte de 257 peatones durante el período evaluado de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre 2024 y 2025, los siniestros con peatones aumentaron 10.7%, pero los peatones lesionados disminuyeron 32.2% y los fallecidos bajaron 8.2%.

En 2026, los siniestros relacionados con peatones aumentaron 7.9% frente a 2025. El número de lesionados disminuyó en 14 casos, mientras que los fallecidos aumentaron de 348 a 380. La cifra de 2026 fue 32 muertes superior a la de 2025 y una más que la registrada en 2024.

Los datos de 2026 indican que la distracción del conductor fue la principal causa de muerte de peatones, con 257 fallecidos. Le siguieron la imprudencia del peatón al cruzar la vía, con 49 casos, y la velocidad excesiva del conductor, con 41.

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Los sábados concentraron más siniestros

En 2025, el sábado fue el día con más siniestros, con 2,454 casos, seguido del viernes, con 2,417, y el lunes, con 2,390.

En 2026, el sábado volvió a ocupar el primer lugar, con 2,564 casos, seguido del viernes, con 2,508, y el lunes, con 2,473.

La distribución de 2026 fue la siguiente:

Lunes: 2,473

Martes: 2,283

Miércoles: 2,344

Jueves: 2,342

Viernes: 2,508

Sábado: 2,564

Domingo: 2,241

El informe de 2026 señala que la cantidad de personas lesionadas y fallecidas aumentó a partir del jueves y alcanzó su nivel más alto el domingo. También indica que el 61% de las fatalidades ocurrió entre las 6:00 pm y las 06:00 am.

La mayor cantidad de fallecidos se registró a las 6:00 pm, con 84 casos. A las 7:00 pm y a las 8:00 pm se registraron 77 muertes en cada hora.

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El 61% de las muertes viales ocurrió en el horario nocturno comprendido entre las 6:00 pm y las 06:00 am horas. (Foto cortesía)

San Salvador tuvo el mayor aumento en 2025

La comparación departamental disponible corresponde a 2024 y 2025. San Salvador registró el mayor aumento de siniestros, al pasar de 4,454 a 5,468 casos, es decir, 1,014 casos adicionales.

La Libertad pasó de 2,861 siniestros en 2024 a 2,621 en 2025, lo que representa una reducción de 240 casos. También se registraron reducciones en Usulután, Ahuachapán y Sonsonate.

En materia de lesionados, San Salvador registró 753 casos más que en 2024 y San Miguel tuvo un aumento de 168. La Libertad y Sonsonate, en cambio, registraron 133 y 88 lesionados menos, respectivamente.

Las mayores reducciones en el número de fallecidos se registraron en Sonsonate, con 30 casos menos; Cuscatlán, con 16 menos; La Libertad, con 16 menos; San Salvador, con 13 menos, y Santa Ana, con 12 menos.

La presentación de 2026 describe las principales causas de fallecimiento por zonas. En la zona occidental, la velocidad excesiva fue la principal causa en Santa Ana, mientras que la distracción al volante ocupó el primer lugar en Ahuachapán y Sonsonate.

En la zona central, la imprudencia del peatón y la velocidad excesiva encabezaron las causas en Chalatenango. En Cabañas se ubicaron entre las primeras causas conducir sin experiencia y la distracción al volante. En San Vicente, las causas principales fueron la velocidad excesiva, la inexperiencia y la invasión del carril.

El departamento de San Salvador acumuló un incremento de 1,014 accidentes de tránsito en la comparativa territorial de 2025. (Foto cortesía Comandos de Salvamento)

En la zona oriental, la velocidad excesiva fue la principal causa de fallecimiento en Usulután, La Unión y Morazán. Conducir sin experiencia fue la segunda causa de muerte en Morazán y la tercera en San Miguel.

Un período de aumento general, con un cambio en la mortalidad

Los datos muestran un aumento sostenido de los siniestros viales y de las personas lesionadas entre 2024 y 2026. Las muertes disminuyeron en 2025, pero aumentaron en 2026 hasta superar las cifras de los dos períodos anteriores.

El crecimiento más marcado se observa entre los motociclistas: en dos años, los siniestros de este grupo aumentaron de 2,745 a 4,159 y los fallecimientos pasaron de 375 a 483. En el caso de los peatones, los siniestros también aumentaron, aunque el número de lesionados se redujo en comparación con 2024 y 2025.