Cuánta fruta es saludable por día y cuándo el consumo puede volverse excesivo

La fruta forma parte de una alimentación saludable porque aporta fibra, vitaminas, minerales y compuestos antioxidantes (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las frutas ocupan desde hace años un lugar central en las recomendaciones de alimentación saludable. Su presencia cotidiana se asocia con una dieta variada, con más fibra, vitaminas, minerales y compuestos antioxidantes, además de una menor presencia de productos ultraprocesados. En ese marco, distintos organismos y especialistas coinciden en que incorporarlas con regularidad aporta beneficios nutricionales y forma parte de un patrón alimentario equilibrado.

Ese consenso general, de todos modos, no eliminó una duda que reaparece con frecuencia alrededor del consumo: si existe un punto en el que una práctica saludable puede volverse excesiva. La pregunta suele aparecer ligada al contenido de azúcares naturales, al impacto sobre el peso corporal, a la glucosa en sangre, entre otros aspectos.

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De acuerdo con la British Heart Foundation, la mayoría de la población no llega siquiera a las porciones recomendadas de frutas y verduras, por lo que el problema más frecuente no es el exceso sino el consumo insuficiente. Aun así, la revisión sobre cantidades ganó espacio porque no todas las formas de consumo producen el mismo efecto y porque ciertos cuadros de salud pueden requerir más atención. También existe coincidencia en que una dieta basada de manera desproporcionada en fruta puede desplazar otros grupos de alimentos necesarios.

El azúcar de la fruta entera se libera más lento durante la digestión porque permanece dentro de la estructura celular del alimento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuándo se considera demasiada fruta al día

La respuesta no es idéntica para todas las personas, pero los expertos coinciden en un criterio general: para la mayoría de la población, comer mucha fruta entera no suele representar un problema si forma parte de una dieta completa y variada. Según Kathleen Zelman, nutricionista de WebMD, es tan saciante por su contenido de fibra y agua que no resulta habitual alcanzar cantidades verdaderamente excesivas en un solo día. Sin embargo, una alimentación centrada casi exclusivamente en fruta sí puede dificultar el acceso a otros nutrientes relevantes.

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En la misma línea, Harvard indicó en una de sus respuestas médicas que no hay motivos para preocuparse en exceso por el azúcar de la fruta entera dentro de una dieta saludable. El punto que destacó la casa de estudios es que los azúcares permanecen dentro de la estructura celular del alimento y se liberan de manera más lenta durante la digestión, a diferencia de lo que ocurre con productos azucarados o bebidas.

Eso no implica que cualquier cantidad sea indistinta. La dietista de WebMD advirtió que porciones muy grandes pueden contribuir a problemas de salud en casos específicos y mencionó posibles complicaciones en personas con diabetes o con afecciones pancreáticas y renales. Everyday Health agregó que un consumo muy superior al recomendado puede dejar poco espacio para otros alimentos importantes, como verduras, legumbres, frutos secos y semillas, lo que empobrece el perfil nutricional general de la dieta.

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Los especialistas señalan que el consumo de fruta entera no suele ser excesivo si se integra en una dieta variada y equilibrada (Imagen Ilustrativa Infobae)

También aparecen efectos digestivos cuando la cantidad supera la tolerancia individual. Según indicó Everyday Health, el exceso de fibra y de ciertos azúcares fermentables presentes en algunas frutas puede provocar gases, hinchazón, calambres, diarrea o constipación, sobre todo en personas con síndrome de intestino irritable o enfermedad inflamatoria intestinal.

No obstante, el mayor problema no suele ser la fruta entera, sino el jugo. Según publicó la British Heart Foundation, exprimir la fruta rompe su estructura, elimina o reduce la fibra y libera azúcares que pasan a comportarse como libres. Esa diferencia importa porque vuelve más fácil consumir en pocos minutos el equivalente a varias piezas de fruta y una mayor cantidad de azúcar. Harvard también recomendó optar por fruta entera en lugar de jugo por ese mismo motivo.

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WebMD sostuvo, además, que incluso el jugo 100% natural puede contener tanta azúcar como algunas bebidas azucaradas, con una capacidad de saciedad mucho menor que la entera o trozada. Medical News Today añadió que las formas líquidas permiten una absorción más rápida de los azúcares, lo que exige un mayor trabajo metabólico. Por eso, varias de las advertencias sobre “demasiada fruta” en realidad se concentran en jugos y preparaciones con menor contenido de fibra, más que en la fruta fresca consumida en su forma natural.

Recomendaciones de ingesta diaria

Las recomendaciones varían, pero todas se ubican en un rango moderado y compatible con una alimentación amplia. La British Heart Foundation propone consumir al menos cinco porciones diarias de frutas y verduras, sin fijar una división exacta entre ambos grupos. El consejo pone el acento en alcanzar ese total y en priorizar la variedad.

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Las recomendaciones diarias de fruta se ubican en un rango moderado, con pautas de entre 1,5 y 2,5 tazas según la edad, el sexo y la situación de salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

Kathleen Zelman explicó en WebMD que los adultos deberían consumir al menos una taza y media de fruta por día. Everyday Health precisó, a partir de las pautas del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, que las mujeres adultas deberían apuntar a entre 1,5 y 2 tazas diarias y los hombres adultos a entre 2 y 2,5 tazas, con al menos la mitad proveniente de fruta entera.

No se trata de una cifra idéntica para toda la población. La cantidad adecuada puede cambiar según la edad, el peso, el nivel de actividad física y la presencia de enfermedades. Por ejemplo, atletas, personas en recuperación de una enfermedad o cirugía, y quienes tienen estreñimiento crónico pueden requerir ajustes concretos dentro de su plan alimentario, siempre según su situación particular.

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En tanto, la evidencia recopilada por News Medical sumó otra dimensión al debate. El sitio repasó un metaanálisis de cerca de 350 estudios que encontró asociaciones entre un mayor consumo de frutas y verduras y una reducción del riesgo de enfermedades cardiovasculares, cáncer y mortalidad prematura, con beneficios que crecían a medida que aumentaba la ingesta.

Aunque la revisión no modifica de forma automática las guías actuales, sí refuerza una idea que atraviesa a todas las fuentes: en términos poblacionales, el desafío principal sigue siendo incorporar más dentro de una alimentación equilibrada, no eliminarla por temor a un exceso que, en la mayoría de los casos, resulta poco frecuente.

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