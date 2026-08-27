Ciencia

Daniel Salamone, presidente del CONICET: “Continuamos dando becas, se han mantenido activas más de 1.800 por año”

El médico veterinario y titular del principal ente científico nacional se refirió en Infobae en Vivo a la situación de los becarios, el presupuesto y los nuevos proyectos de investigación. Rechazó la idea de que Argentina esté atravesando una “fuga de cerebros”

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Daniel Salamone titular del CONICET, contó en Infobae en Vivo la situación actual que atraviesa la principal institución científica del país, además de contar cuál es el número de becas otorgadas por año, la política salarial y la inserción de la biotecnología en la ciencia nacional.

En una charla con el staff de Infobae a las Nueve, integrado por Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet, Salamone describió el esfuerzo por sostener la financiación y la estructura de la ciencia pública en un contexto de restricciones presupuestarias.

Mencionó la existencia de más de 1800 becas anuales y la entrada de cuatrocientas personas a la carrera científica entre 2024 y 2025.

La gestión de CONICET: becas, presupuesto y prioridades

Daniel Salamone explicó el estado de la ciencia en Argentina y cómo funciona el Conicet
Daniel Salamone explicó el estado de la ciencia en Argentina y cómo funciona el Conicet

“El CONICET ha continuado dando becas, se han mantenido activas más de 1.800 becas por año”, puntualizó Salamone en el inicio de la entrevista. Señaló que, entre el 2024 y el 2025, ingresaron 400 personas a la carrera de investigador y que el monto destinado a proyectos pasó de dos millones a diez millones de pesos. “Por supuesto que no es mucho eso para una comunidad de más de 12 mil investigadores y nueve mil becarios, pero se ha hecho un esfuerzo”, remarcó.

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Consultado sobre la supuesta fuga de científicos, Salamone relativizó el fenómeno: “Aproximadamente hay 100 miembros que dejan CONICET por año de una comunidad de más de doce mil. Eso no lo tenemos registrado como una fuga masiva”.

Desde su perspectiva, los motivos de las renuncias pueden ser variados y no siempre están vinculados a las condiciones profesionales: “El hecho de irse del país tiene otros componentes que van muchísimo más allá de estar mal o bien”.

Al referirse al presupuesto, precisó: “Hoy el presupuesto de CONICET es de 500 millones de dólares por año”. Reconoció que la inflación complica toda comparación con años previos y que el monto no siempre resulta suficiente para las necesidades de la institución.

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Sobre los reclamos salariales y las condiciones de trabajo, Salamone admitió: “Hay otras situaciones como el tema salarial, que no depende de nosotros, pero que estamos viendo”.

Detalló que un investigador principal gana más de 4 millones de pesos y un becario, “un millón doscientos mil”. Aclaró que muchos investigadores también dictan cursos de posgrado o trabajan en universidades, lo que mejora sus ingresos.

Ocho personas posan juntas frente a una pared blanca que tiene una placa de acrílico con un logotipo
Salamone afirmó que este año se entregaron 1800 becas de investigación

Evaluación de proyectos y orientación estratégica: foco en áreas críticas

El director del CONICET defendió el sistema de evaluación de proyectos y el giro hacia áreas prioritarias: “Este año, el 70 por ciento de los proyectos lo hemos orientado a áreas críticas: inteligencia artificial, agricultura, medicina, minería y energía”. Subrayó que la selección de proyectos se realiza mediante un sistema de evaluación independiente, en el que participan más de 3000 evaluadores internos.

“Una de las obligaciones que tiene ser uno de los más de doce mil investigadores que tiene el CONICET es evaluar proyectos. Hay más de tres mil personas que están constantemente evaluando ingresos a la carrera, proyectos y becas”, enfatizó Salamone. Agregó que el veinte por ciento restante de los fondos se asigna con mayor libertad temática.

Respecto a la distribución de recursos, reconoció tensiones internas: “Si soy paleontólogo y estoy en Entre Ríos, probablemente me cueste un poco más conseguir dinero que en algunas de las áreas prioritarias. Por supuesto que eso genera malestar en la comunidad”.

Texto CONICET en mayúsculas blancas y un logo blanco debajo con forma de infinito y un sol radiante sobre un fondo azul.
El Conicet es la principal institución científica nacional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Empresas de base tecnológica y biotecnología: el impacto de la ciencia argentina

Salamone remarcó la importancia de la vinculación tecnológica y la generación de empresas surgidas en el CONICET: “Hay 50 empresas que se habían generado en CONICET, cincuenta startup de última generación. Estamos a punto de aprobar un reglamento que va a permitir que aparezcan casi el doble de empresas con base tecnológica”. Explicó que estas compañías ofrecen oportunidades tanto para científicos formados como para investigadores, y constituyen una fuente de ingresos adicional.

Al detallar el impacto de la biotecnología, Salamone se refirió a los avances en clonación animal: “Somos extremadamente buenos. Creo que en caballos no hay nadie que nos gane. Más del noventa y cinco por ciento de los caballos en el Reino Unido que compiten en grandes premios son de sangre argentina”. Aseguró que la biotecnología nacional ha alcanzado una posición de liderazgo, sobre todo en el campo del polo y la reproducción animal.

Consultado por la posibilidad de clonar humanos, Salamone fue enfático: “La tecnología existe, se han clonado monos. Está prohibido en Argentina y en muchos países. No voy a decir que sí ni que no, pero si hay, sería un gemelo más en el mundo y probablemente con mucho más riesgo al nacimiento y en su vida temprana”.

Campañas del Conicet como la del estudio del Mar Argentino se hicieron virales (Conicet)
Campañas del Conicet como la del estudio del Mar Argentino se hicieron virales (Conicet)

En el cierre de la entrevista, Salamone destacó la necesidad de un equilibrio entre la administración y la investigación: “Creo que fue muy acertado tener un científico dirigiendo una institución como CONICET, porque es muy difícil sostener todo en una situación de crisis. Al principio fue extremadamente difícil, pero ahora queremos más patentes, más empresas y tratar de resucitar recursos para apoyar muchos proyectos”.

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La entrevista completa a Daniel Salamone

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé.

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

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