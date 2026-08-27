Ciencia

Nadar en aguas abiertas duplica el riesgo de irritaciones en la piel y aumenta las enfermedades digestivas, según un estudio

Un estudio aleatorizado con 2.368 personas en Hungría comparó diez minutos de inmersión con permanecer en la orilla y halló más problemas de piel; el origen de esas lesiones no quedó claro

una persona nada en el mar bajo el rayo del sol (Imagen Ilustrativa Infobae)
Un estudio aleatorizado con 2.368 personas en Hungría comparó diez minutos de inmersión con permanecer en la orilla y registró más erupciones y picazón (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Nadar en ríos y lagos duplica el riesgo de sufrir irritaciones de piel y eleva de forma significativa las probabilidades de contraer enfermedades gastrointestinales, según el mayor estudio controlado realizado hasta ahora sobre la natación en aguas abiertas. La investigación recogida por el periódico británico The Guardian, involucró a 2.368 personas en cuatro sitios de natación de Hungría y cuestiona una decisión reciente de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la medición de la contaminación en aguas dulces.

El trabajo fue liderado por Paul Hunter, profesor de medicina en la Universidad de East Anglia (UEA) Inglaterra, y coincide con un aumento en la popularidad de la natación en espacios naturales en el Reino Unido, acompañado por una creciente preocupación pública por la calidad del agua. El portal destacó que el diseño aleatorio del estudio aporta una solidez mayor que las investigaciones observacionales previas sobre el tema.

PUBLICIDAD

Los números detrás del riesgo

Infografía con ilustraciones de personas nadando, íconos de salud y bloques de texto informativo sobre un estudio sanitario.
Una investigación efectuada en Hungría indica que el baño en ríos y lagos duplica el riesgo de sufrir irritaciones cutáneas y eleva las afecciones digestivas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ensayo distribuyó a los participantes entre dos grupos: uno pasó diez minutos en el agua con al menos tres inmersiones del rostro; el otro permaneció en la orilla sin ningún contacto con el líquido. Los investigadores tomaron muestras del agua de forma continua para estimar la exposición de cada nadador a tres organismos: Escherichia coli (E. coli), enterococos intestinales y colífagos somáticos —virus que infectan bacterias y funcionan como indicadores de contaminación fecal—. Una semana después, cada participante informó sobre sus síntomas.

El 2,7% de quienes nadaron reportó problemas cutáneos —sarpullido, úlceras o picazón— frente al 1,3% de quienes se quedaron en tierra. En términos gastrointestinales, el 2,1% de los nadadores sufrió diarrea, vómitos o náuseas acompañadas de fiebre, contra el 1,9% del grupo de tierra. Aunque esa diferencia no resultó estadísticamente significativa por sí sola, el riesgo digestivo sí se disparó entre quienes estuvieron expuestos a concentraciones más altas de E. coli y colífagos.

PUBLICIDAD

Los cuatro sitios utilizados en el estudio —dos ríos y dos lagos— cumplían con los estándares de calidad de agua de baño vigentes en la Unión Europea (UE) durante el período de los ensayos. También se registró una mayor frecuencia de infecciones respiratorias, oculares y de oído entre los nadadores, aunque el volumen de casos no alcanzó para extraer conclusiones firmes en esos rubros.

La OMS en el ojo de la tormenta

Vista posterior de un hombre sin camiseta sentado en un muelle de madera, mirando la irritación roja en su antebrazo junto al agua.
El mayor ensayo controlado en aguas abiertas comparó bañistas y personas en la orilla y halló que los enterococos intestinales no se vincularon con problemas digestivos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los resultados cuestionan de lleno una medida adoptada recientemente por la OMS: la decisión de descartar esa bacteria como indicador recomendado de contaminación en sitios de natación de agua dulce, dejando como referencia exclusiva los enterococos intestinales.

Hunter fue parte del equipo que redactó las guías originales de la OMS, publicadas alrededor de 2003, que incluían ambos indicadores tanto para aguas marinas como dulces. “La OMS produjo nuevas guías y básicamente dijo: ‘No se preocupen por la E. coli, concéntrense solo en los enterococos’. Lo que encontramos, de manera bastante llamativa, es que los enterococos no están asociados con mayor riesgo, pero la E. coli sí”, señaló el investigador en declaraciones recogidas por The Guardian.

La exposición a enterococos, al contrario de lo que asumían las guías vigentes, no mostró ninguna asociación estadística relevante con los síntomas digestivos. El profesor de la UEA fue categórico al respecto: “Creo que existe un argumento muy sólido para que la E. coli, particularmente en aguas dulces y no tanto en aguas marinas, forme parte de los estándares y de las guías”.

Piel irritada, causa desconocida

Un codo y un antebrazo con piel roja e irritada, y una mano sobre una mesa de madera que muestra erupciones cutáneas, reflejando una condición dermatológica
Diez minutos en aguas abiertas se vincularon con más problemas de piel (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los trastornos cutáneos detectados entre los nadadores no guardaron relación con los marcadores de presencia bacteriana en el agua, a diferencia de las afecciones gastrointestinales. Los investigadores atribuyen ese efecto a otros organismos o agentes ambientales aún no identificados.

“Las personas que ingresan a aguas dulces enfrentan un mayor riesgo de irritación cutánea. No sabemos qué la causa”, admitió Hunter. Mencionó dos posibles explicaciones: la dermatitis cercarial, una reacción provocada por parásitos aviares que penetran en la piel humana, y la irritación generada por algas presentes en ríos y lagos.

Hunter afirmó estar “bastante seguro” de que los resultados son aplicables al Reino Unido, y citó un estudio alemán de 2006 con hallazgos similares. “Tenemos dos países distintos con esencialmente las mismas conclusiones, y climáticamente no son tan diferentes al nuestro”, dijo.

El equipo de la UEA recomienda incorporar los colífagos somáticos como complemento de la E. coli en los sistemas de monitoreo, para identificar con mayor precisión las condiciones de riesgo en sitios de baño de agua dulce.

Temas Relacionados

Organización Mundial de la SaludNatacióntemperatura del aguaBacteriasReino UnidoHungríaNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Daniel Salamone, presidente del CONICET: “Continuamos dando becas, se han mantenido activas más de 1.800 por año”

El médico veterinario y titular del principal ente científico nacional se refirió en Infobae en Vivo a la situación de los becarios, el presupuesto y los nuevos proyectos de investigación. Rechazó la idea de que Argentina esté atravesando una “fuga de cerebros”

Daniel Salamone, presidente del CONICET: “Continuamos dando becas, se han mantenido activas más de 1.800 por año”

El daño arterial temprano afecta al 80% de los adultos jóvenes, según estudio en Estados Unidos

Una investigación publicada en la revista Circulation detectó que casi el 80% de las personas menores de 30 años presenta lesiones subclínicas en las arterias carótidas, asociadas a un cuadro que puede aumentar el riesgo de enfermedades crónicas en el futuro

El daño arterial temprano afecta al 80% de los adultos jóvenes, según estudio en Estados Unidos

Cirujanos de Londres realizaron la primera operación cerebral asistida por inteligencia artificial

Un sistema entrenado con cientos de videos quirúrgicos identificó en tiempo real nervios y vasos sanguíneos para guiar la extirpación de un tumor sin dañar la visión del paciente

Cirujanos de Londres realizaron la primera operación cerebral asistida por inteligencia artificial

¿Anticuerpos contra la demencia?: un experimento en ratones logró revertir el daño con dos inyecciones

La investigación de la Universidad de Carolina del Sur observó mejoras cognitivas y regeneración neuronal, mediante un nanogel experimental que actuó sobre astrocitos y una proteína asociada al deterioro cerebral

¿Anticuerpos contra la demencia?: un experimento en ratones logró revertir el daño con dos inyecciones

¿Comer almendras antes de dormir mejora el descanso? Lo que dice la ciencia sobre este hábito

Un ensayo científico evaluó el impacto de incorporar frutos secos en la alimentación nocturna de personas con dificultades para dormir. La investigación ofrece pistas sobre el vínculo entre ciertos nutrientes y la calidad del sueño

¿Comer almendras antes de dormir mejora el descanso? Lo que dice la ciencia sobre este hábito

DEPORTES

En vivo: el sorteo de la Fase de Liga de la Champions League

En vivo: el sorteo de la Fase de Liga de la Champions League

Eduardo Coudet se va de River: esta tarde se anunciará su salida en conferencia de prensa

San Lorenzo dio a conocer las cifras de la venta de Orlando Gill al fútbol francés

Los llamativos posteos de dos jugadores separados del plantel de River Plate tras la eliminación de la Copa Sudamericana

El video que compartió la F1 con las maniobras más destacadas de Franco Colapinto tras su continuidad en Alpine: “Esperen más de esto”

TELESHOW

Luisana Lopilato y Michael Bublé celebraron a su hijo Noah por sus 13 años: “Nuestro primer gran amor”

Luisana Lopilato y Michael Bublé celebraron a su hijo Noah por sus 13 años: “Nuestro primer gran amor”

Campanita quiere llevar a Pincoya a la Justicia luego del escándalo en Gran Hermano: “Nada justifica el maltrato”

El sorpresivo consejo de El Puma Rodríguez a Lio Ferro en Es mi sueño: “Quiero apostar por vos”

Nicki Nicole habló de las críticas a su físico: “Cada uno con su cuerpo y con su cara hace lo que quiere”

La palabra de Maia Reficco ante los rumores de reconciliación con Franco Colapinto: “Estoy muy feliz”

INFOBAE AMÉRICA

El Congreso de Guatemala avanza con la aprobación de una reforma civil que plantea suspender la comunidad de bienes desde la separación de una pareja

El Congreso de Guatemala avanza con la aprobación de una reforma civil que plantea suspender la comunidad de bienes desde la separación de una pareja

Código encriptado revela movimientos por 44 millones de dólares en una “billetera fría” vinculada a Cerimedo

La Asociación Salvadoreña de Industriales prevé que El Salvador crecerá 4.5% en 2026

Daniel Salamone, presidente del CONICET: “Continuamos dando becas, se han mantenido activas más de 1.800 por año”

Panamá cerró julio con 269,269 funcionarios y un gasto salarial acumulado de $3,141 millones