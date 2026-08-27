Cucarachas paramédicas: cómo podrían asistir a víctimas atrapadas con inyecciones de emergencia

La Universidad de Queensland desarrolló cucarachas cíborg para búsqueda y rescate entre escombros con capacidad de asistencia médica a distancia. (Universidad de Queensland)

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Bajo una losa, entre polvo, hierros retorcidos y huecos donde ni un rescatista ni un robot convencional logran entrar, una cucaracha avanza con una misión inusual: encontrar a una persona atrapada y ayudarla con una inyección de emergencia. Esa escena, que parece salida de la ciencia ficción, empezó a tomar forma en un laboratorio de Australia, donde un equipo de investigadores desarrolló cucarachas cíborg capaces de desplazarse entre escombros y ejecutar una primera intervención médica a distancia.

El proyecto fue presentado por científicos de la Universidad de Queensland, que trabajan en una nueva generación de herramientas para tareas de búsqueda y rescate en escenarios extremos. El estudio fue publicado en la revista científica Advanced Science. La apuesta de la investigación no se limita a detectar sobrevivientes bajo estructuras colapsadas. El objetivo es dar un paso más y convertir a estos insectos en plataformas capaces de asistir a una víctima antes de que lleguen los equipos de emergencia.

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La iniciativa se apoya en una pregunta concreta que los propios investigadores pusieron sobre la mesa: si un insecto cíborg puede llegar hasta una persona atrapada, ¿también puede ofrecer ayuda vital en ese mismo lugar? A partir de esa idea nació Paraborg, un sistema que combina cucarachas vivas con pequeños dispositivos electrónicos, una cámara y un mecanismo de auto inyección supervisado por operadores humanos.

La investigación se centró en ejemplares de Macropanesthia rhinoceros, una cucaracha excavadora gigante de Australia, elegida por su tamaño y por su capacidad para transportar peso sin perder movilidad. Sobre su cuerpo, los científicos montaron componentes livianos que permiten dirigir al insecto a distancia e incorporar funciones adicionales sin afectar de manera significativa su desplazamiento.

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La investigación utilizó ejemplares de Macropanesthia rhinoceros por su tamaño y su capacidad de transportar carga sin perder movilidad. (Universidad de Queensland)

Hasta ahora, buena parte de los desarrollos en este campo se había enfocado en el movimiento, la exploración de zonas peligrosas y la localización de personas. Este trabajo cambia el eje. En vez de pensar al insecto solo como un explorador, lo imagina como una herramienta de primeros auxilios en espacios donde cada minuto puede definir la supervivencia de una víctima.

Los autores del estudio explican que esa necesidad aparece con claridad en terremotos, derrumbes o accidentes en áreas remotas. En ese tipo de emergencias, una demora breve puede empeorar lesiones o cerrar la ventana de atención para cuadros que requieren tratamiento inmediato. El artículo menciona situaciones como reacciones alérgicas severas, traumatismos, infecciones graves, hemorragias posparto o envenenamientos por mordeduras de serpiente, en las que una inyección temprana puede resultar decisiva.

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El corazón técnico del sistema es un mecanismo compacto de inyección diseñado para ser transportado por el insecto. El dispositivo lanza primero un inyector hacia el objetivo y luego activa una reacción química que genera presión para empujar el líquido a través de una aguja. En las pruebas de laboratorio, ese módulo alcanzó un 90 por ciento de éxito en su funcionamiento.

Para mover a las cucarachas, el equipo aplicó impulsos eléctricos controlados en antenas y cercos, estructuras sensoriales ubicadas en la parte trasera del cuerpo. Ese esquema permitió ordenar giros, correcciones de rumbo y aceleración. Según los resultados del trabajo, los insectos lograron alcanzar puntos de control definidos con un 100 por ciento de éxito durante los ensayos de navegación.

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La parte más compleja apareció en el momento previo a la intervención. No bastaba con llegar al blanco. La cucaracha debía ubicarse en la posición correcta, mantenerse estable y activar el disparo sin perder alineación. En esa fase, el sistema consiguió un 72 por ciento de éxito. Cuando la inyección se realizó a corta distancia, dentro de 150 milímetros del objetivo, la eficacia trepó hasta un 95 por ciento.

Los investigadores detectaron que los fallos aumentaban cuando el lanzamiento se hacía desde más lejos. En esos casos, el inyector podía rebotar o desviarse. También aparecieron errores vinculados a movimientos bruscos del insecto en el instante de la activación. Pese a esas limitaciones, el estudio concluye que la idea de usar insectos cíborg para asistencia médica en entornos de desastre ya superó la etapa de simple especulación.

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El proyecto apunta a terremotos, derrumbes y zonas remotas donde drones, perros y robots enfrentan límites para acceder a huecos mínimos y estructuras inestables. (Universidad de Queensland)

El trabajo también propuso una lógica de despliegue en equipo. En vez de sobrecargar a una sola cucaracha con todos los sistemas, los científicos distribuyeron funciones entre varios insectos. Uno lleva una cámara y actúa como observador. Otro transporta el mecanismo de inyección. Así, un operador humano puede ver en tiempo real el entorno, localizar a la víctima y decidir cuándo corresponde activar la asistencia.

Ese punto no es menor dentro del planteo general del proyecto. Los autores descartan, al menos por ahora, una intervención autónoma completa. Sostienen que una acción invasiva como una inyección debe permanecer bajo supervisión humana, con decisión final de rescatistas o personal médico capacitado. La tecnología, en ese esquema, no reemplaza a los equipos de emergencia: extiende su alcance.

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El estudio enmarca esa búsqueda en un problema concreto. Cada año, grandes terremotos dejan edificios colapsados y operaciones de rescate que se vuelven lentas y peligrosas por la dificultad de acceder a espacios reducidos. Los investigadores recuerdan, entre otros antecedentes, el sismo de magnitud 7,8 que golpeó Turquía el 6 de febrero de 2023, afectó 350.000 kilómetros cuadrados y obligó al despliegue de equipos de rescate urbano de 91 países.

Frente a esos escenarios, drones, perros y robots más grandes siguen siendo herramientas centrales. Pero también encuentran límites cuando deben avanzar entre huecos mínimos, estructuras inestables o corredores cubiertos de escombros. Ahí es donde el equipo australiano cree que los insectos cíborg pueden ocupar un lugar específico.

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La proyección de los autores va todavía más lejos. En el futuro, imaginan enjambres de cucarachas cíborg con tareas repartidas: algunas dedicadas a detectar personas o relevar condiciones del ambiente; otras enfocadas en transportar medicación, sensores o insumos básicos para una estabilización inicial. Antes de llegar a esa instancia, el sistema todavía necesitará más pruebas, mejoras de precisión y validaciones de seguridad.