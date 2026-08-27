Ciencia

La trampa de los algoritmos que refuerzan las creencias preexistentes

El sesgo de confirmación se amplifica en la era digital mediante sistemas de recomendación que filtran la realidad y reducen la exposición a perspectivas diversas para priorizar el impacto emocional

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La personalización del contenido en el feed crea burbujas donde la interacción se limita a ideas afines, lo que dificulta el acceso a perspectivas diversas (Imagen ilustrativa Infobae)
Guardar

El sesgo de confirmación —esa tendencia humana a buscar, interpretar y recordar información que respalda nuestras creencias previas mientras descartamos la evidencia contradictoria— se ha consolidado como uno de los desafíos más críticos para el debate público en la era digital. Aunque es un fenómeno psicológico documentado por la ciencia cognitiva, su interacción con los algoritmos de las redes sociales ha transformado un proceso mental natural en un mecanismo que altera la percepción de la realidad y profundiza la polarización social. Este fenómeno no solo moldea lo que pensamos y sentimos en el día a día, sino que también condiciona la manera en que procesamos la desinformación que circula en el entorno virtual.

El funcionamiento de este sesgo es bidireccional: ocurre tanto en la búsqueda activa de datos como en la evaluación pasiva de lo que consumimos. Según el Diccionario de Psicología de la APA, las personas tienden a dar mayor peso a la información que confirma sus hipótesis iniciales —la idea que se quiere poner a prueba—, un comportamiento que, lejos de ser puramente racional, protege la identidad y reduce la disonancia cognitiva.

PUBLICIDAD

En el entorno digital, este proceso se intensifica. A diferencia de otros tiempos, los algoritmos de recomendación hoy clasifican, rankean y filtran el contenido basándose en el historial de interacción del usuario.

Como explica la literatura académica reciente, este fenómeno no es simplemente un reflejo de nuestras preferencias, sino una arquitectura que fomenta las denominadas “burbujas epistémicas” —espacios informativos donde solo tenemos acceso a datos que se ajustan a nuestros intereses—. Un estudio publicado en Cognition sugiere que el sesgo de confirmación emerge como una consecuencia natural de cómo el cerebro actualiza sus creencias bajo limitaciones de memoria. Al asumir una independencia entre diferentes fuentes de información para ahorrar esfuerzo cognitivo, el usuario termina sobreestimando la fiabilidad de lo que ya coincide con su postura.

PUBLICIDAD

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El cerebro humano tiende a proteger creencias previas, un fenómeno que se complejiza cuando los algoritmos sugieren constantemente información que confirma sesgos preexistentes (Imagen ilustrativa Infobae)

La dinámica es clara: los algoritmos priorizan publicaciones que generan mayor compromiso (engagement), lo que suele traducirse en contenido emocional, polémico o sorprendente. Esta priorización desplaza a las noticias de fondo o a los análisis pausados, creando un paisaje informativo donde la exposición selectiva —elegir solo fuentes o contenidos afines— parece ser la norma y no la excepción.

Investigaciones de 2026, citadas en el Journal of Computer-Mediated Communication, advierten que este proceso puede dejar una “impronta” duradera en los hábitos de consumo, haciendo que incluso el cambio hacia un feed cronológico no revierta inmediatamente los patrones de visión sesgada.

El problema radica en que este entorno hace que ciertas perspectivas parezcan ser el consenso general cuando, en realidad, son solo fragmentos de una realidad altamente segmentada. La asimilación sesgada —interpretar una misma evidencia de modo que proteja una idea previa— se vuelve prácticamente automática. Si el usuario cree que una postura política es correcta, percibirá cualquier información ambigua como una confirmación de su postura, ignorando al mismo tiempo los matices que podrían cuestionarla.

Este fenómeno fue explorado en Current Opinion in Psychology, donde se argumenta que la exposición a puntos de vista opuestos resulta aversiva porque activa una sensación de amenaza personal, lo que lleva al usuario a evitar activamente cualquier material que contradiga sus creencias.

Hombre adulto en un escritorio frente a un monitor, con un cerebro translúcido y ondas eléctricas sobre su cabeza. Notificaciones y iconos digitales flotan alrededor.
El consumo consciente y la diversificación de fuentes de información actúan como herramientas para mitigar el impacto de los sesgos cognitivos en la era de la sobreinformación (Imagen ilustrativa Infobae)

¿Es entonces la tecnología la única responsable de esta situación? Los datos actuales indican una relación recíproca: el algoritmo aprende de las conductas del usuario y, a su vez, moldea los comportamientos futuros, cerrando un ciclo de retroalimentación difícil de romper. No obstante, esto no exime a los usuarios de su rol en la conformación de su entorno digital. La solución, según el consenso académico, no pasa por una única medida, sino por un abordaje multinivel.

A nivel técnico, se discute la necesidad de mayor transparencia en los códigos de recomendación y la posibilidad de auditorías públicas externas para identificar cuándo los sistemas amplifican sistemáticamente desinformación o contenido extremista.

A nivel individual, la estrategia más efectiva consiste en el desarrollo del pensamiento crítico y la “psicoeducación” sobre cómo funcionan nuestros propios sesgos. Esto implica, en términos prácticos, realizar pausas deliberadas en el consumo automático, diversificar las fuentes de consulta y, sobre todo, aprender a identificar cuando un contenido nos provoca una reacción emocional inmediata —como miedo, indignación o euforia—, lo cual suele ser una señal de que nuestra guardia cognitiva está baja.

La alfabetización mediática, que va más allá de saber usar una plataforma, se configura hoy como una habilidad fundamental para la supervivencia en la democracia digital, instando a cada usuario a cuestionar los límites de su propia burbuja antes de dar por sentada la veracidad de lo que aparece en pantalla.

Temas Relacionados

PsicologíaComportamientoSalud cognitivaDesinformaciónNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Daniel Salamone, presidente del CONICET: “Continuamos dando becas, se han mantenido activas más de 1.800 por año”

El médico veterinario y titular del principal ente científico nacional se refirió en Infobae en Vivo a la situación de los becarios, el presupuesto y los nuevos proyectos de investigación. Rechazó la idea de que Argentina esté atravesando una “fuga de cerebros”

Daniel Salamone, presidente del CONICET: “Continuamos dando becas, se han mantenido activas más de 1.800 por año”

El daño arterial temprano afecta al 80% de los adultos jóvenes, según estudio en Estados Unidos

Una investigación publicada en la revista Circulation detectó que casi el 80% de las personas menores de 30 años presenta lesiones subclínicas en las arterias carótidas, asociadas a un cuadro que puede aumentar el riesgo de enfermedades crónicas en el futuro

El daño arterial temprano afecta al 80% de los adultos jóvenes, según estudio en Estados Unidos

Cirujanos de Londres realizaron la primera operación cerebral asistida por inteligencia artificial

Un sistema entrenado con cientos de videos quirúrgicos identificó en tiempo real nervios y vasos sanguíneos para guiar la extirpación de un tumor sin dañar la visión del paciente

Cirujanos de Londres realizaron la primera operación cerebral asistida por inteligencia artificial

¿Anticuerpos contra la demencia?: un experimento en ratones logró revertir el daño con dos inyecciones

La investigación de la Universidad de Carolina del Sur observó mejoras cognitivas y regeneración neuronal, mediante un nanogel experimental que actuó sobre astrocitos y una proteína asociada al deterioro cerebral

¿Anticuerpos contra la demencia?: un experimento en ratones logró revertir el daño con dos inyecciones

¿Comer almendras antes de dormir mejora el descanso? Lo que dice la ciencia sobre este hábito

Un ensayo científico evaluó el impacto de incorporar frutos secos en la alimentación nocturna de personas con dificultades para dormir. La investigación ofrece pistas sobre el vínculo entre ciertos nutrientes y la calidad del sueño

¿Comer almendras antes de dormir mejora el descanso? Lo que dice la ciencia sobre este hábito

DEPORTES

En vivo: el sorteo de la Fase de Liga de la Champions League

En vivo: el sorteo de la Fase de Liga de la Champions League

Eduardo Coudet se va de River: esta tarde se anunciará su salida en conferencia de prensa

San Lorenzo dio a conocer las cifras de la venta de Orlando Gill al fútbol francés

Los llamativos posteos de dos jugadores separados del plantel de River Plate tras la eliminación de la Copa Sudamericana

El video que compartió la F1 con las maniobras más destacadas de Franco Colapinto tras su continuidad en Alpine: “Esperen más de esto”

TELESHOW

Luisana Lopilato y Michael Bublé celebraron a su hijo Noah por sus 13 años: “Nuestro primer gran amor”

Luisana Lopilato y Michael Bublé celebraron a su hijo Noah por sus 13 años: “Nuestro primer gran amor”

Campanita quiere llevar a Pincoya a la Justicia luego del escándalo en Gran Hermano: “Nada justifica el maltrato”

El sorpresivo consejo de El Puma Rodríguez a Lio Ferro en Es mi sueño: “Quiero apostar por vos”

Nicki Nicole habló de las críticas a su físico: “Cada uno con su cuerpo y con su cara hace lo que quiere”

La palabra de Maia Reficco ante los rumores de reconciliación con Franco Colapinto: “Estoy muy feliz”

INFOBAE AMÉRICA

El Congreso de Guatemala avanza con la aprobación de una reforma civil que plantea suspender la comunidad de bienes desde la separación de una pareja

El Congreso de Guatemala avanza con la aprobación de una reforma civil que plantea suspender la comunidad de bienes desde la separación de una pareja

Código encriptado revela movimientos por 44 millones de dólares en una “billetera fría” vinculada a Cerimedo

La Asociación Salvadoreña de Industriales prevé que El Salvador crecerá 4.5% en 2026

Daniel Salamone, presidente del CONICET: “Continuamos dando becas, se han mantenido activas más de 1.800 por año”

Panamá cerró julio con 269,269 funcionarios y un gasto salarial acumulado de $3,141 millones