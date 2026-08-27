El Salvador

El Salvador cierra el plazo para cambiar la dirección de residencia en el documento de identidad, previo a las elecciones de 2027

La autoridad electoral advirtió que el trámite define la asignación al centro de votación en 2027 y puede hacerse en 22 oficinas del país o en la plataforma en línea DUI.sv

El TSE señaló que la dirección registrada en el DUI define la asignación de los electores a los centros de votación y la organización territorial de los comicios./ (TSE)
El TSE señaló que la dirección registrada en el DUI define la asignación de los electores a los centros de votación y la organización territorial de los comicios./ (TSE)
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El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de El Salvador recordó a la población que hoy, 27 de agosto, es el último día para actualizar la dirección de residencia en el Documento Único de Identidad (DUI) con efectos electorales, un requisito clave para poder ejercer el sufragio en el territorio nacional durante las elecciones del 28 de febrero de 2027.

El proceso de actualización de la dirección puede realizarse de manera presencial en cualquiera de los 22 duicentros habilitados en todo el país, así como a través de la modalidad en línea disponible en la plataforma DUI.sv. Para facilitar el acceso en esta jornada final, los duicentros han extendido su horario de atención: la mayoría de las oficinas ofrecerán servicio hasta las 8:00 de la noche, mientras que los centros ubicados en Galerías, Santa Ana y San Miguel permanecerán abiertos hasta la medianoche.

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La presidenta del TSE, Roxana Soriano, instó a la ciudadanía a no dejar pasar la oportunidad para cumplir con este trámite. “Quiero recordar a los salvadoreños que residen en el país, que tienen hasta el 27 de agosto de 2026 para actualizar la dirección de su residencia en su DUI, y poder votar más cerca de su hogar”, señaló la funcionaria.

Los duicentros han extendido su horario de atención hasta las 8:00 de la noche y las sedes de Galerías, Santa Ana y San Miguel atenderán hasta la medianoche./ (Cortesía: Secretaría de Prensa)
Los duicentros han extendido su horario de atención hasta las 8:00 de la noche y las sedes de Galerías, Santa Ana y San Miguel atenderán hasta la medianoche./ (Cortesía: Secretaría de Prensa)

El organismo electoral subrayó que la información registrada en el DUI es fundamental para la organización territorial de los comicios y para la asignación de los electores a los centros de votación correspondientes. Mantener actualizada la dirección permite acceder a las facilidades del voto residencial, lo que reduce traslados y contribuye a una mayor participación en el proceso democrático.

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La actualización de dirección cobra especial relevancia para quienes han cambiado de domicilio, municipio o departamento, ya que garantiza que su información se incorpore correctamente al Registro Electoral y puedan beneficiarse del voto residencial. Esto facilita la posibilidad de votar en un centro cercano a su domicilio, optimizando la experiencia electoral y apoyando la logística del evento.

Elecciones generales programadas para febrero de 2027

Las próximas elecciones generales en El Salvador están programadas para el 28 de febrero de 2027. En esta jornada, la ciudadanía elegirá al presidente y vicepresidente de la República, a 60 diputados de la Asamblea Legislativa y miembros de los concejos municipales. El proceso electoral de 2027 tiene previsto implementar nuevas facilidades logísticas y tecnológicas para garantizar una votación más ágil y segura.

La actualización de dirección en el DUI permite acceder al voto residencial y beneficia a quienes cambiaron de domicilio, municipio o departamento./ (TSE)
La actualización de dirección en el DUI permite acceder al voto residencial y beneficia a quienes cambiaron de domicilio, municipio o departamento./ (TSE)

El padrón electoral se actualizará con los datos recabados hasta la fecha límite establecida para la modificación de la dirección en el DUI. Por ello, el llamado de las autoridades electorales cobra especial importancia, ya que toda actualización posterior no tendrá efecto para que el Tribunal Supremo Electoral pueda establecer el centro de votación más cercano a su lugar de residencia. La organización del evento electoral contempla mecanismos para fortalecer la transparencia, la inclusión y la participación ciudadana, en un contexto donde la modernización de los procesos busca fortalecer la democracia salvadoreña.

El TSE reiteró que toda persona que no actualice su dirección antes de la fecha límite podría verse obligada a votar en un centro distinto al de su residencia actual, lo que podría implicar distancias mayores y posibles complicaciones logísticas el día de la elección.

El organismo electoral puso a disposición de la población información y asistencia a través de sus canales oficiales, recordando que la participación informada y responsable es clave para el buen desarrollo de las próximas elecciones generales.

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