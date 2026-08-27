La nueva vida de Zulma Lobato: de dormir en la calle a la contención y cuidados en Tandil

Zulma Lobato se presenta en vivo en Tandil (@bymoresttudio)

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Zulma Lobato atravesó semanas de incertidumbre y angustia tras ser hallada en situación de calle en la ciudad de Paraná. La imagen de la mediática, conocida por su paso por la televisión argentina, circuló ampliamente en redes sociales y medios, generando preocupación y movilización social. Desde hace unos días, inició una nueva etapa en Tandil, marcada por el acompañamiento y la contención que no tuvo durante el difícil período reciente.

El primer signo de cambio en la vida de Zulma llegó de la mano de Jair Hourcade, reconocida en Internet como La Pepona. Fue ella quien ofreció alojamiento y cuidado a la mediática en una residencia para adultos mayores que administra. Esta decisión implicó un giro radical, permitiendo que dejara atrás la vulnerabilidad vivida en Entre Ríos y encontrara un espacio seguro donde reordenar su vida cotidiana.

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En el proceso de recuperación, la solidaridad colectiva jugó un papel clave. Tras conocerse su situación, se organizó una colecta que permitió reunir 11 millones de pesos. Este fondo, cuya administración permanece bajo resguardo de Zulma y depositado en una cuenta bancaria, tiene un destino claro: mejorar su calidad de vida y atender necesidades urgentes, como la salud visual. La propia Lobato expresó: “Estoy casi ciega y este año, sea como sea, me voy a operar de la vista”. El dinero recaudado representa una garantía para poder afrontar los procedimientos médicos necesarios y otras demandas del día a día.

La integración de Zulma en Tandil no solo significó un cambio de entorno, sino también la recuperación de rutinas y actividades que contribuyen a su bienestar. En los últimos días, fue filmada durante una consulta con una oftalmóloga, cumpliendo con los estudios previos a la operación de la vista. Su acompañante, Jair, comunicó: “Cumpliendo con todo para que se pueda operar Zulma, le están revisando su vista”. Este seguimiento constante evidencia el compromiso en cada etapa del proceso médico.

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Zulma Lobato recibe atención médica en un consultorio oftalmológico durante su estancia en la ciudad de Tandil.

El vínculo entre Zulma y Jair resultó decisivo para la salida de la mediática de la situación de calle. Al arribar a Tandil, el miércoles 19 de agosto fue recibida por quien hoy es su principal sostén emocional y logístico. Casi a diario, Hourcade documenta en redes sociales las actividades y avances que comparten, desde gestiones médicas hasta momentos de ocio.

La reintegración de Zulma a una rutina estable incluye también espacios para el cuidado personal y momentos de disfrute. En las últimas horas, asistió a un salón de belleza donde se realizó la manicura, gesto que fue retratado y compartido por la profesional a cargo, mostrando a Zulma sonriente y relajada. Estas actividades forman parte del proceso de recuperación de la autoestima y la vida social.

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Por las noches, la mediática fue vista participando en un karaoke, entonando una de las canciones que la hicieron conocida durante su presencia frecuente en Crónica TV. El evento, registrado en video, muestra a Zulma animada y compartiendo con otras personas, lo que marca una diferencia significativa respecto a la soledad y el aislamiento vividos semanas atrás.

Zulma Lobato se realiza un servicio de manicura en un establecimiento de belleza en la ciudad de Tandil.

Su presencia activa en distintas actividades refleja la importancia del entorno y la contención para personas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad. La combinación de apoyo institucional, solidaridad social y acompañamiento cercano permitió que, a sus 67 años, pudiera iniciar una nueva etapa lejos de la marginalidad y con perspectivas de mayor bienestar.

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Desde su llegada a Tandil, cada jornada implica avances en materia de salud, integración y recuperación de la vida cotidiana. La articulación entre la sensibilidad social, la administración responsable de los fondos recaudados y el compromiso de quienes la acompañan constituyen el núcleo de este proceso que, aunque reciente, ya muestra resultados evidentes en la calidad de vida de Zulma Lobato.