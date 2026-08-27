Dolly Parton transformó para siempre el turismo en un estado de EE. UU. y deja un imperio que atrae a millones de visitantes

Dolly Parton murió en Nashville el 25 de agosto de 2026 a los 80 años tras un breve cáncer, según informó su familia. (AP)

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El mundo de la música y el turismo en Estados Unidos perdió a una de sus figuras más influyentes el martes 25 de agosto de 2026. Dolly Parton, referente indiscutida de la música country y empresaria, murió en Nashville a los 80 años, según confirmaron fuentes oficiales y medios como la Associated Press. Su fallecimiento no solo marca el final de una era artística, sino que deja una huella profunda en la economía y la identidad cultural de Tennessee.

La noticia de la muerte de Dolly Parton fue anunciada por su familia y equipo en la tarde del martes. De acuerdo con un comunicado recogido por la AP, la artista falleció tras enfrentar un breve cáncer en el Vanderbilt-Ingram Cancer Center, acompañada por sus seres queridos. Las reacciones no tardaron en llegar: el parque temático Dollywood, en Pigeon Forge, informó que permanecería abierto el miércoles, cumpliendo así el deseo expreso de su fundadora de que “el show debe continuar”.

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El impacto de la figura de Parton en Tennessee trasciende la música. Según el Knox News, las autoridades locales declararon un día de luto en el condado de Sevier, su lugar de origen, donde las escuelas detuvieron actividades para rendirle homenaje. La influencia de la artista se extendió desde la industria musical hasta el turismo, la filantropía y la educación infantil, configurando un legado multifacético en su estado natal.

¿Cuándo y de qué murió Dolly Parton?

El martes 25 de agosto de 2026, Dolly Parton falleció en Nashville a los 80 años. Su sobrino Bryan Seaver anunció la muerte en un video y la familia emitió un comunicado oficial. De acuerdo con la AP y The Guardian, la cantante murió a causa de un cáncer diagnosticado poco tiempo antes. La familia informó que la artista estuvo acompañada por sus seres queridos en el Vanderbilt-Ingram Cancer Center. El funeral será privado y la familia pidió a los admiradores realizar donaciones a la Imagination Library, la fundación de promoción de la lectura que Parton creó en 1988.

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Dolly Parton transformó el turismo en Tennessee con la creación de Dollywood en 1986 y la expansión del complejo en los Smoky Mountains. (Foto AP/Charlie Riedel, archivo)

¿Cómo impactó Dolly Parton al turismo en Tennessee?

La muerte de Dolly Parton generó un impacto inmediato en el turismo y la economía de Tennessee. La artista fundó en 1986 el parque temático Dollywood en Pigeon Forge, en la región de los Smoky Mountains, transformando la región en un destino turístico de relevancia nacional. Según The Guardian, Parton relanzó el antiguo parque Silver Dollar City bajo el nombre de Dollywood y amplió sus atracciones durante las décadas siguientes, sumando un parque acuático, resorts y nuevas experiencias.

Dollywood fue elegido como el parque favorito de Estados Unidos por la National Amusement Park Historical Association durante cuatro años consecutivos. El parque emplea a miles de personas y atrae a millones de turistas cada año, consolidando la identidad de la región como destino vacacional. Tras la muerte de su fundadora, Dollywood Parks & Resorts anunció que el parque permanecería abierto, cumpliendo el deseo de Parton de que el espacio siguiera siendo un lugar de encuentro para las familias.

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La muerte de Dolly Parton dejó un impacto en la economía, el turismo y la identidad cultural de Tennessee. (REUTERS/Megan Varner)

¿Qué dijeron las autoridades de Tennessee sobre Dolly Parton?

El fallecimiento de Dolly Parton fue recibido con homenajes oficiales en todo Tennessee. El condado de Sevier, donde nació la artista, declaró un día de luto y realizó un homenaje con el repique de la campana histórica de la corte local. Las escuelas públicas detuvieron actividades para recordar a la cantante. El gobernador Bill Lee y el comisionado de Turismo, Mark Ezell, la definieron como “la primera dama de Tennessee”, según reportó la AP. Ezell destacó: “Invitó al mundo a conocer nuestra música, montañas y cultura y logró que todos se sintieran bienvenidos”.

El presidente de Dollywood Parks & Resorts, Eugene Naughton, publicó un mensaje en el que afirmó que “la mayor satisfacción de su vida fue ayudar a Dolly a concretar sus sueños en Dollywood”. Además, reafirmó el compromiso de mantener el parque como un espacio de alegría y encuentro familiar, siguiendo el legado de Parton.

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Dollywood permaneció abierto en Pigeon Forge tras la muerte de Dolly Parton por expreso deseo de su fundadora. (REUTERS/Megan Varner)

¿Cuál es el legado de Dollywood y la Imagination Library?

El parque Dollywood representa el legado empresarial y cultural de Dolly Parton en Tennessee. Desde su apertura en 1986, el parque creció con la incorporación de Splash Country en 2001, DreamMore Resort en 2015 y HeartSong Lodge & Resort en 2023. En 2024, se inauguró The Dolly Parton Experience, un espacio dedicado a la vida y obra de la artista, según la información publicada por The Guardian.

En paralelo, Parton impulsó la Dollywood Foundation y la Imagination Library, un programa que entrega libros gratuitos a niños de Estados Unidos y otros países. La familia y el equipo de la cantante solicitaron que los tributos se canalicen a través de esta iniciativa, que continúa expandiéndose y siendo reconocida por su impacto educativo.

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El legado de Dolly Parton en Tennessee incluye Dollywood, Splash Country, DreamMore Resort, HeartSong Lodge & Resort y The Dolly Parton Experience. (REUTERS/Megan Varner)

¿Cómo reaccionó la comunidad y qué actividades se organizaron tras su muerte?

Miles de personas viajaron a Pigeon Forge y Sevierville para rendir homenaje a Dolly Parton. El parque Dollywood recibió a visitantes y medios desde la mañana del miércoles, cumpliendo el pedido de su fundadora de mantener las puertas abiertas. La comunidad artística nacional, figuras políticas y organizaciones educativas compartieron mensajes de agradecimiento y reconocimiento al aporte de Parton en el ámbito cultural, económico y social.

Se espera que los homenajes continúen en las próximas semanas. Las autoridades estatales y la administración de Dollywood reiteraron que el mejor tributo a Dolly Parton es conservar vivos sus proyectos y el espíritu de hospitalidad que promovió en Tennessee.

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