Martín Menem: “La foto de hoy no me gusta, pero es mucho mejor que la foto de hace dos años y medio”

Martín Menem defendió el rumbo económico del Gobierno y afirmó que la situación actual es mejor que la de hace dos años y medio

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El escenario político argentino atraviesa semanas intensas tras una serie de sesiones decisivas en la Cámara de Diputados. El Gobierno nacional consiguió la aprobación de leyes que considera fundamentales para la estabilidad económica, mientras la oposición busca instalar el debate sobre la situación social, el endeudamiento y el futuro del país. La economía, el crédito y el funcionamiento del Congreso son eje de debate, en un contexto donde el oficialismo intenta mostrar avances.

“La foto de hoy no me gusta. Pero es mucho mejor que la foto de ayer, que la de hace tres meses, seis meses y la de hace dos años y medio”, afirmó Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, en diálogo con Infobae en Vivo Al Mediodía.

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El legislador remarcó que, si bien la situación sigue siendo difícil para muchos, existen signos de recuperación en comparación con etapas anteriores. “Obviamente, hay gente que la está pasando mal, pero es menos que antes”, sostuvo y aseguró que la mejora de los indicadores responde a una política fiscal rigurosa y a reformas estructurales que buscan sentar bases sólidas para el crecimiento.

El oficialismo aprobó en Diputados la ampliación de la ley de Inocencia Fiscal y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central

Este miércoles, durante una sesión maratónica en Diputados, el oficialismo logró la aprobación de dos proyectos clave: la ampliación de la ley de Inocencia Fiscal y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Menem consideró que ambas iniciativas resultan esenciales para reconstruir las instituciones y mejorar la confianza en el sistema financiero.

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“Inocencia fiscal es parte del tema para que los dólares que la gente pudo ahorrar puedan ingresar al sistema con algunas restricciones y matices”, explicó el diputado. Respecto al Banco Central, fue contundente: “Es un arma. Nosotros le sacamos el arma, le sacamos las balas a esa arma por si en algún caso llega gente que no tenga principios y no tenga valores.”

El impacto de las reformas y los argumentos oficiales

El presidente de la Cámara Baja defendió el proceso de negociación y la búsqueda de consensos en el Congreso. Subrayó que la sesión donde se aprobaron los proyectos contó con el respaldo de distintos bloques. “Habla de un gobierno que dialoga, aunque digan otra cosa, el gobierno dialoga. Solo cuatro proyectos de ayer eran del gobierno, el resto eran de diferentes espacios y en alguno que otro hemos coincidido, con toda la Cámara”, detalló.

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El diputado insistió en la necesidad de reformas profundas para evitar crisis recurrentes. Sostuvo que el manejo del Banco Central durante gobiernos anteriores contribuyó al crecimiento de la inflación y la destrucción del crédito. “Multiplicaron por cuatrocientos el valor del dólar por tener prendida la maquinita del Banco Central”, dijo. Según Menem, la nueva legislación busca impedir que la emisión monetaria se utilice sin control político y económico.

La ley de Inocencia Fiscal, en tanto, apunta a regularizar ahorros en dólares y facilitar su incorporación al sistema financiero. El legislador vinculó el desarrollo del crédito con la generación de riqueza y empleo. “Argentina rompió el origen sin moneda, sin sistema financiero sólido y eso lo estamos reconstruyendo”, afirmó.

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Morosidad, tasas de interés y acceso al crédito

El debate parlamentario incluyó una fuerte discusión sobre la morosidad y el endeudamiento de las familias. Menem explicó que el aumento de la morosidad se relaciona con la suba de tasas y la incertidumbre generada por sectores opositores. “Por la corrida que nos hicieron, esto hay que concientizar a la gente. Fueron por la calle, por el Congreso, con leyes delirantes, tratando de atacar el equilibrio fiscal”, expresó.

Menem sostuvo que la ley de Inocencia Fiscal busca incorporar al sistema financiero los ahorros en dólares con restricciones y matices (RS Fotos)

El presidente de la Cámara rechazó la intervención estatal como salida al problema. “Cada vez que el Estado se metió en el medio destruyó todo”, afirmó. Menem defendió soluciones basadas en la baja de tasas, la previsibilidad y la educación financiera. “Ya empezó a bajar la morosidad”, aseguró. Y destacó el plan del Banco Nación para refinanciar deudas y promover créditos hipotecarios, aunque advirtió sobre los límites de la intervención estatal.

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En sus palabras, “el mundo progresa con crédito. El único país del mundo en el que dice: ‘Compre una casa con efectivo’ es la Argentina.” Menem insistió en que la recuperación del crédito es fundamental para el crecimiento y la estabilidad social.

Estrategia parlamentaria, alianzas y tensiones internas

Por otra parte, el funcionario describió la coordinación entre el oficialismo y sus aliados en el Congreso. Mencionó el papel de figuras como Karina Milei, Santilli y Santiago Caputo en la estrategia política y legislativa.

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Martín Menem destacó la coordinación política con Karina Milei, valoró el rol de Santiago Caputo y pidió avanzar con los proyectos del Ejecutivo

Respecto a la hermana del presidente detalló: “Yo trabajo con Karina en la parte política. Ella es la que ha armado todo el sistema político, el partido político. Yo hablo con el presidente, lo veo en gabinete, alguna vez lo voy a ver por alguna cuestión puntual, pero trabajo más con Karina. Se complementan muy bien”, afirmó.

Ante la afirmación de que “el jefe es Karina”, Menem respondió contundente: “El jefe es Karina. Para mí, por mi actividad y demás. Toda la parte política pasa por ahí. El presidente está enfocado más en otras áreas”.

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Asimismo, consultado por el rol de Santiago Caputo, sostuvo que “es muy cercano al presidente. Como asesor tiene una visión muy amplia de algunas cosas. Yo charlo con él, le consulto cosas”, dijo y reveló que, durante la jornada de sesión, “estuvimos chateando con Santiago por algunos temas puntuales”.

En cuanto a Diego Santilli indicó que “está haciendo un enorme trabajo”. El diputado negó que las diferencias internas hayan modificado el rumbo del gobierno y sostuvo que la prioridad es avanzar con los proyectos del Ejecutivo.

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El diputado negó que las diferencias internas hayan modificado el rumbo del gobierno

Respecto a la suspensión de las PASO, Menem fue tajante: “Las PASO son un espanto, un sistema creado solamente para que la gente garpe las internas de los partidos”. Defendió la idea de reasignar esos recursos a otros sectores y regular el funcionamiento partidario.

El legislador subrayó la importancia de mantener el rumbo y bloquear intentos de desestabilización. “Tenemos que cuidarnos, bloquear los intentos desestabilizadores y sacar adelante los proyectos que manda el Ejecutivo o algunos proyectos que vamos consensuando con otros bloques”, dijo.

Al cierre, Menem dejó un mensaje dirigido a quienes enfrentan dificultades: “Empatizamos con el esfuerzo que ha hecho la gente que nos ha acompañado. Pero el transcurrir de los días sin que lleguen los malos que quieren destruir todo va a ser cada vez más positivo. Hay que tener paciencia. No se construye en poco tiempo”. El diputado aseguró que el gobierno escucha el reclamo social y apuesta a que la recuperación alcance a la mayoría.

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