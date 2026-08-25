Correr con frío sin descuidar la garganta: las claves para entrenar al aire libre

La exigencia del esfuerzo empuja a tomar aire por la boca y deja la faringe expuesta al clima seco y helado, con riesgo de dolor, afonía e inflamación (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Entrenar al aire libre con bajas temperaturas puede afectar la garganta de quienes sostienen su rutina física durante el invierno. Especialistas en medicina deportiva advierten sobre los riesgos de ignorar esa señal y reúnen recomendaciones para reducir la irritación que provoca el aire frío, con foco en la respiración, la hidratación y los cuidados posteriores al esfuerzo.

El problema aparece cuando la exigencia física incrementa la demanda de oxígeno y obliga a respirar por la boca. Esa vía expone de forma directa la faringe al aire seco y helado, sin el filtro natural que ofrece la nariz. Las vías respiratorias funcionan en un entorno cálido y húmedo —cercano a los 36-37℃—, y el contraste con el ambiente exterior puede derivar en dolor, carraspeo, afonía e inflamación.

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Una revisión sistemática publicada en Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports confirmó esa relación. La investigación, centrada en esquiadores de fondo y jugadores de hockey sobre hielo de élite, concluyó que la exposición a grandes volúmenes de aire frío y seco durante el esfuerzo intenso produce broncoconstricción e inflamación de las vías aéreas. Los autores advirtieron además que la contaminación ambiental —partículas y óxidos de carbono y nitrógeno— potencia la hipersensibilidad bronquial en deportistas al aire libre.

La barrera física y la técnica respiratoria

Una infografía detalla las medidas preventivas para cuidar la garganta y las vías respiratorias durante el entrenamiento al aire libre en invierno (Imagen Ilustrativa Infobae)

La guía identifica dos efectos principales: el choque térmico, que introduce aire helado de forma directa en la garganta, y la sequedad, que absorbe la humedad de las mucosas. Frente a ese panorama, la primera medida recomendada es una barrera física. El accesorio sugerido es la braga de cuello o tubular multifuncional, que debe cubrir también la boca y la nariz para amortiguar el ingreso de aire extremadamente frío.

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Los especialistas descartan la bufanda tradicional como alternativa válida: materiales como la lana o el algodón absorben la humedad, se enfrían y pierden eficacia. El tejido técnico de poliéster, que favorece la transpiración, resulta más adecuado.

Sobre la técnica respiratoria, la pauta ideal consiste en inspirar por la nariz y exhalar por la boca. En esfuerzos máximos, esa mecánica puede volverse difícil de sostener. La estrategia más realista, según la guía, es reservar la respiración bucal para los tramos de mayor exigencia y mantener la vía nasal en el calentamiento, en las pausas y en la recuperación.

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Hidratación y cuidado de la voz durante la actividad

En invierno baja la sensación de sed, pero el ejercicio también deshidrata y seca las mucosas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La segunda línea de prevención se vincula con la hidratación constante. En invierno, la sensación de sed disminuye, pero el frío y el ejercicio también deshidratan. Una mucosa seca pierde su función protectora. La guía recomienda llevar agua en todas las salidas y beber sorbos pequeños cada 15 a 20 minutos, preferiblemente a temperatura ambiente.

El artículo incorpora una advertencia para entrenadores, capitanes y monitores que suelen forzar la voz en espacios abiertos. Dar indicaciones a los gritos sobre un campo helado puede producir un desgaste elevado sobre la laringe. El frío contrae los vasos sanguíneos de esa zona y aumenta el riesgo de disfonía o pólipos ante el uso vocal repetido. La recomendación es usar silbatos, señales gestuales o acercarse a los jugadores, y reservar las charlas técnicas para espacios resguardados.

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Qué hacer cuando termina el entrenamiento

Los expertos aconsejan cubrir el cuello, ponerse ropa seca y tomar una bebida caliente para calmar la zona (Imagen Ilustrativa Infobae)

La prevención continúa después del ejercicio. Al terminar una sesión intensa, el cuerpo conserva temperatura elevada, la ropa puede quedar húmeda y el organismo inicia un enfriamiento acelerado. Permanecer a la intemperie en ese momento puede agravar la irritación de garganta.

Los expertos proponen una secuencia concreta: cambiar de inmediato la prenda técnica mojada, volver a cubrir el cuello con la braga o con ropa seca de cuello alto, y tomar una bebida caliente —una infusión con miel o un caldo— para calmar la zona irritada.

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El estudio científico señaló que los deportistas que entrenan de forma regular en exteriores durante el invierno acumulan un daño progresivo en el epitelio de las vías aéreas si no adoptan medidas preventivas sistemáticas, lo que puede derivar en cuadros crónicos de hipersensibilidad bronquial.