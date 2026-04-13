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Entrenar con frío: cómo evitar lesiones y rendir mejor sin poner el cuerpo en riesgo

Las bajas temperaturas alteran la respuesta muscular y aumentan la rigidez. Prepararse bien y regular la intensidad es clave para evitar molestias y daños físicos

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Un hombre joven en primer plano corre por un parque con césped verde brillante y árboles sin hojas bajo un cielo despejado y soleado, sin llevar gorro.
La actividad física en clima frío exige un calentamiento progresivo y adecuada indumentaria para limitar el riesgo de lesiones musculares y tendinosas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Realizar actividad física en ambientes de bajas temperaturas exige un nivel extra de preparación y precaución. El frío no solo desafía la resistencia y la fuerza, sino que también transforma la respuesta fisiológica del cuerpo, volviendo a los músculos y tendones más vulnerables a lesiones.

La pérdida de elasticidad, la reducción del flujo sanguíneo periférico y la lentitud en los reflejos crean un escenario donde la rigidez y el riesgo de distensiones o desgarros aumentan de manera significativa, advierten el portal de salud MiNDFOOD y la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo.

Para minimizar lesiones musculares o tendinosas al ejercitarse en frío, es clave realizar un calentamiento de al menos diez minutos, usar ropa por capas, hidratarse, aumentar la intensidad de forma gradual y cuidar la técnica, según la Clínica Mayo.

Es que el frío reduce la flexibilidad y retrasa los reflejos por menor irrigación y oxigenación muscular, según advierten MiNDFOOD y la Federación Internacional de Medicina del Deporte.

El impacto del frío en el cuerpo durante el ejercicio

Hombre con ropa deportiva de invierno corre por un camino asfaltado flanqueado por árboles sin hojas. Se ve vapor salir de su boca.
El frío reduce la elasticidad de músculos y tendones, disminuye el flujo sanguíneo periférico y enlentece los reflejos, incrementando la posibilidad de distensiones y desgarros (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando la temperatura ambiente desciende, el organismo responde restringiendo el flujo sanguíneo hacia la periferia y concentrándolo en los órganos internos. Esta adaptación fisiológica, descrita por la Clínica Mayo, genera una disminución en la oxigenación de los músculos y tendones de las extremidades, lo que favorece la rigidez y disminuye la elasticidad.

Además, los nervios conducen las señales más lentamente, afectando los reflejos y la coordinación. En deportes de alta demanda física, como el atletismo o el esquí, este fenómeno incrementa la probabilidad de lesiones por falta de respuesta muscular eficiente.

Estrategias para evitar lesiones en climas fríos

Un calentamiento gradual y completo, de entre diez y quince minutos, es esencial para preparar el cuerpo. Actividades como caminar rápido, trotar suavemente o saltar la cuerda facilitan la adaptación muscular y articular antes de exigir movimientos intensos.

La Federación Internacional de Medicina del Deporte recomienda priorizar los estiramientos dinámicos, ya que los movimientos activos, como las zancadas, el giro de cadera y el balanceo de brazos, aumentan la temperatura muscular y activan el sistema nervioso, a diferencia de los estiramientos estáticos.

Una mujer vista de cuerpo entero, con gorro amarillo, chaleco azul y mallas negras, se estira con las piernas abiertas en un parque con hojas secas en el suelo.
Mantenerse en movimiento durante el entrenamiento evita el enfriamiento muscular y reduce la vulnerabilidad a contracturas y desgarros, especialmente en deportes intensos (VisualesIA)

La elección de vestimenta adecuada resulta clave. Un sistema de capas —base absorbente, intermedia aislante y externa cortavientos— permite mantener la temperatura corporal y proteger tanto músculos como articulaciones del frío y la humedad.

En ese sentido, World Athletics destaca que la ropa debe ser cómoda y permitir libertad de movimiento, evitando materiales que retengan el sudor.

Durante la sesión, es fundamental evitar las pausas prolongadas o la inactividad, ya que el enfriamiento repentino aumenta la vulnerabilidad a contracturas y desgarros. Mantenerse en movimiento, incluso entre series, ayuda a conservar la temperatura muscular. Al finalizar, realizar estiramientos suaves y disminuir gradualmente la intensidad promueve la recuperación y reduce la rigidez posterior.

Hidratación, alimentación y progresión en el entrenamiento

La hidratación es esencial incluso en climas fríos, ya que la sensación de sed disminuye pero la pérdida de líquidos persiste, lo que puede afectar la función muscular y aumentar el riesgo de lesiones, según la Clínica Mayo y la revista médica British Journal of Sports Medicine. Beber agua regularmente antes, durante y después del ejercicio preserva el rendimiento físico.

La alimentación previa cumple un rol preventivo: consumir una combinación adecuada de carbohidratos y proteínas proporciona la energía y los nutrientes necesarios para que músculos y tendones funcionen correctamente. En temperaturas bajas, el cuerpo demanda más energía para mantener el calor, por lo que el aporte calórico debe ajustarse en consecuencia.

Hombre sentado a la mesa con un plato de pollo, pasta, huevo, brócoli y camote listo para comer
El consumo de carbohidratos y proteínas antes del ejercicio ayuda a prevenir lesiones en el deporte en clima frío (Imagen Ilustrativa Infobae)

La progresión del entrenamiento debe ser gradual. Incrementar la intensidad de forma brusca, sin dar tiempo al cuerpo para adaptarse, eleva el riesgo de distensiones y desgarros. Las recomendaciones de la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo insisten en planificar incrementos paulatinos y respetar los descansos.

Importancia de la técnica y monitoreo de señales de alerta

La técnica de ejecución adquiere aún mayor relevancia en condiciones de frío. Errores posturales o movimientos descontrolados pueden generar tensiones excesivas en ligamentos y articulaciones, que toleran menos los desvíos bajo estas condiciones. Mantener el control técnico y adaptar la exigencia al estado físico personal resulta clave.

Es fundamental monitorear señales tempranas como dolor, rigidez o molestias: detenerse ante cualquier síntoma permite evitar complicaciones mayores.

El autocuidado y la prudencia, resaltan la Federación Internacional de Medicina del Deporte y World Athletics, son determinantes para reducir el riesgo de lesiones durante la práctica deportiva en clima frío.

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