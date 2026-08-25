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Giro inesperado por la posible transferencia de Zeballos al Napoli a una semana del cierre del mercado

Se abrió una puerta para que el Changuito se sume al club italiano en enero

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Exequiel Zeballos se mantiene entrenando con el plantel profesional de Boca Juniors, pero no es tenido en cuenta por Rodolfo Arruabarrena, a quien la dirigencia lo notificó de su estado de situación: esperaría este mercado de pases para ser transferido a Europa con Napoli como principal interesado en sus servicios. El punto de conflicto es que el contrato del Changuito en la Ribera expira a fin de año, por lo que ya quedó habilitado para negociar con otros clubes e incorporarse con la carta de libertad el próximo 1° de enero de 2027.

Lo concreto es que desde Europa, cuando resta una semana para el cierre del mercado de pases (martes 2 de septiembre), llegaron novedades que se refieren a un giro inesperado en la negociación. Cuando la tratativa entre Xeneizes y napolitanos se dilató más de lo esperado, e incluso apareció otro interesado como Celta de Vigo, se baraja una salida en el próximo semestre.

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Según informó en sus redes sociales el periodista italiano especializado en libros de pases Fabrizio Romano, la salida de Zeballos a los Azzurri podría darse recién a fin de año: “Napoli tuvo una reunión directa hoy con el agente de Exequiel Zeballos para discutir un posible traspaso en enero si no pueden hacerle espacio en el equipo ahora. Napoli sigue interesado y Zeballos quiere el movimiento mientras más clubes también contactan al entorno del jugador, de España e Italia”.

El reportero italiano también añadió: “Discusiones en curso sobre la tarifa por Boca Juniors en caso de que Exequiel Zeballos se traslade a Napoli en enero. Nada hecho aún, pero las conversaciones tuvieron lugar hoy”. Vale mencionar que en el mercado anterior, Boca descartó una oferta del fútbol ruso por el santiagueño de 24 años que ascendía a 10 millones de dólares. Ni el monto ni el destino convencían a ambas partes. Ahora la alternativa es que el Changuito permanezca un semestre más en la institución y arme las valijas a fin de año bajo un monto más bajo.

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Captura de una publicación en red social con texto en inglés y la foto de Exequiel Zeballos corriendo con la camiseta de Boca Juniors
Una publicación del periodista Fabrizio Romano informa sobre negociaciones entre el Napoli y el entorno del futbolista Exequiel Zeballos para una transferencia.

Giovanni Manna, director deportivo de Napoli, afirmó hace algunas semanas públicamente que el club italiano mantenía en carpeta a Exequiel Zeballos y condicionó cualquier avance a que se den “las condiciones” para cerrar la operación, un día después de que Juan Román Riquelme evitara referirse al tema. En conferencia de prensa, el directivo italiano mencionó que Zeballos “es un jugador que le gusta” y lo describió como “muy fuerte”, aunque señaló que su trayectoria “se interrumpió” por lesiones. “Como a muchos otros jugadores que hemos analizado en los últimos seis u ocho meses, lo tenemos en cuenta”, agregó.

“Si se dan las condiciones para concretar la operación, lo haremos; de lo contrario, no”, avisó. También calificó como completamente normal y lógico el ruido generado por tratarse de un jugador de Boca que finaliza contrato. El último partido oficial de Zeballos fue en mayo pasado, cuando se registró la eliminación de Boca en Copa Libertadores tras la derrota con Universidad Católica de Chile en la Bombonera.

Existe un antecedente que no terminó de la mejor manera en el último tiempo: en abril de 2024, Nicolás Valentini desechó una oferta de renovación de Boca y quedó excluido definitivamente de las convocatorias con el plantel profesional en los siguientes ocho meses. El 1° de enero de 2025 firmó su vínculo con la Fiorentina en condición de libre, por lo que el Xeneize no embolsó dinero ya que no existió transferencia. La diferencia con el caso de Zeballos es que desde el entorno del futbolista aseguraron que no existe posibilidad de que se marche sin dejarle dinero al club que lo formó, pese a que tampoco hubo acuerdo por la extensión del vínculo que lo une al equipo de la Ribera hasta diciembre de 2026.

Sin finalmente se concreta la salida de Zeballos en este mercado de pases, el 7 oriundo de La Banda (Santiago del Estero) se sumaría al mayor éxodo dentro de un mercado de pases bajo la gestión de Riquelme en Boca: sería el duodécimo futbolista en decir adiós en esta misma ventana invernal.

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