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Tras ser figura del Mundial, San Lorenzo vendió al arquero Orlando Gill al fútbol francés: será compañero del hermano de Mbappé

El paraguayo viajó a Europa para sumarse al Lille, que tiene como director técnico al hijo de Carlo Ancelotti

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El arquero paraguayo Orlando Gill viajó rumbo a Francia para convertirse en refuerzo del Lille tras un acuerdo entre el club francés y San Lorenzo por una operación que ronda los 4 millones de dólares netos por el 50% del pase. El jugador de 26 años firmará por cinco temporadas con el equipo de la Ligue 1, que tiene como entrenador a Davide Ancelotti, hijo del seleccionador de Brasil.

Gill, quien fue figura en el último Mundial con la selección de Paraguay al ser el arquero con más atajadas del torneo (28), habló con ESPN en el aeropuerto de Ezeiza antes de abordar su vuelo rumbo a Europa: “San Lorenzo para mí fue uno de los equipos grandes que me abrió las puertas. Siempre voy a estar agradecido con la institución por darme la oportunidad de vestir esa camiseta. Ahora los llevo en el corazón y no tengo muchas palabras decir para no emocionarme tanto. Voy a extrañar un montón, a la gente, a la hinchada, que siempre estaba ahí, en las buenas y en las malas, alentando. La verdad fue algo muy lindo”.

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“Estoy muy contento y feliz de dar este salto en mi carrera que luché tanto por este sueño y hoy se está cumpliendo”, expresó Gill, quien será compañero del hermano de Kylian Mbappé, Ethan. De acuerdo con la información publicada por Orange Sports, el entendimiento entre Lille y San Lorenzo quedó cerrado el domingo y la transferencia solo espera la revisión médica para avanzar hacia su anuncio oficial. El medio francés precisó que ese examen estaba previsto para el inicio de la semana.

El arquero paraguayo Orlando Gill firmaría por cinco temporadas con el Lille, dirigido por Davide Ancelotti. (Reuters/Paul Rutherford)
El arquero paraguayo Orlando Gill firmaría por cinco temporadas con el Lille, dirigido por Davide Ancelotti. (Reuters/Paul Rutherford)

Parte de la repercusión en Francia se explica por su actuación con la selección de Paraguay en el Mundial 2026. El arquero fue una de las figuras del equipo que dirigía Gustavo Alfaro, con un papel determinante en la definición por penales ante Alemania, partido que terminó 1-1 antes de la tanda. En esa serie contuvo dos remates y sostuvo la clasificación de su equipo a los octavos de final. Gill también tuvo una actuación destacada en el cruce ante Francia, que resolvió el encuentro con un penal convertido por Kylian Mbappé a los 70 minutos. Ese partido elevó el perfil internacional del futbolista, que ahora se encamina a la Ligue 1.

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Tras ese encuentro ante el equipo de Didier Deschamps, el arquero paraguayo quedó además vinculado a un episodio extradeportivo con Mbappé, quien no le respondió a su saludo después del partido. “Solo le quise saludar para felicitarlo y parece que se agrandó, no me dio bola (...) No me miró, no me dijo nada, solamente se reía”, declaró luego de la derrota ante los europeos en la Copa del Mundo. Ese episodio generó diversas opiniones.

Kylian Mbappé festeja la clasificación de Francia a cuartos de final del Mundial mientras Orlando Gill lo quiere saludar (EFE/EPA/SARAH YENESEL)
Kylian Mbappé festeja la clasificación de Francia a cuartos de final del Mundial mientras Orlando Gill lo quiere saludar (EFE/EPA/SARAH YENESEL)

Orlando Gill nació el 11 de junio de 2000 en San Lorenzo, Paraguay, y llegó al fútbol como mediocampista en el Club 13 de Junio antes de reconvertirse en arquero en el Sportivo San Lorenzo, su club local. Allí firmó su primer contrato profesional y disputó apenas 3 partidos entre 2019 y 2023, un período marcado además por una crisis familiar severa: en diciembre de 2022, su esposa Melissa Ávalos tuvo complicaciones graves durante el parto de su hijo Lautaro, quien nació prematuro y debió ser internado en cuidados intensivos. Para cubrir los gastos médicos, el arquero vendió su ropa, sus botines, sus guantes y hasta su camiseta de la selección Sub-20. “Vendió todo, literalmente todo”, reveló Melissa en Instagram.

A fines de 2023 llegó cedido al San Lorenzo de Argentina, donde pasó 2024 en el equipo de reserva antes de debutar en el primer equipo en el último partido de ese año. En 2025 se convirtió en titular indiscutido y el club hizo efectiva su compra. Acumuló 63 partidos oficiales con el Ciclón, con 31 vallas invictas y 48 goles recibidos, con un balance de 22 victorias, 24 empates y 17 derrotas. Su rendimiento llamó la atención del entrenador de Paraguay, Gustavo Alfaro, quien lo convocó a la selección mayor en 2025. Tras la consagratoria actuación en la Copa del Mundo 2026, el club de Boedo lo vendió al Lille de Francia por 4,5 millones de dólares brutos por el 50% de los derechos económicos que poseía la institución.

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