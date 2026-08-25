Tensión libertaria: una disputa provincial pone en riesgo votos en la sesión por los proyectos de Inocencia Fiscal y Reforma del BCRA

Los gobernadores Hugo Passalacqua y Gustavo Sáenz

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Se lanza Argentina Federal, el nuevo bloque de diputados que responden a los gobernadores de Salta, Gustavo Sáenz, y Misiones, Hugo Passalacqua. Son gobernadores que tienen una relación de tensión con el oficialismo y que lo anunciaron con el viejo adagio que busca mostrar independencia: el apoyo o no al oficialismo “será ley por ley”.

La presentación oficial será mañana 30 minutos antes de que comience la sesión en la que La Libertad Avanza busca darle media sanción a la reforma de la Carta Orgánica del BCRA y a la ley de inocencia fiscal en su segunda versión.

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El nuevo bloque prometió dar quórum, por lo que mañana se sentarán en sus bancas cuatro diputados de Misiones -Oscar Herrera Ahuad, Alberto Arrúa, Yamila Ruiz y Daniel Vancsik- y tres de Salta -Bernardo Biella, Pablo Outes y Yolanda Vega-. Y la presentación en sociedad será con Sáenz y Passalacqua en el Salón de los Pasos Perdidos.

Sin embargo, en las últimas 24 horas el escenario se fue modificando. La visita de la ministra Sandra Pettovello a Salta y el rol de los legisladores libertarios generó malestar en la administración salteña. “Lo que pasó empioja la relación. Y lo de Orosco lo empeora”, explicó una fuente libertaria que busca mantener el apoyo de Argentina Federal.

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En la visita de la ministra los legisladores salteños libertarios intentaron ningunear al gobernador buscando concentrar la atención de Pettovello. Luego el legislador provincial libertario Roque Cornejo, le negó el saludo a Sáenz, quien lo calificó de “guarango”. La ministra salió en defensa de un Sáenz visiblemente molesto y desató un nuevo capítulo de la interna libertaria.

“Creemos que no vamos a ir a un acuerdo con LLA, que no hace falta para la reelección”, explicó una fuente salteña que tiene diálogo con el gobernador. Del otro lado, el mundo libertario “amenaza” con impulsar una candidata propia: la senadora nacional libertaria por la provincia Emilia Orozco.

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Cámara de Diputados de la Nación

Orozco publicó un video en redes sociales luego de ese tenso momento en donde acusa a Sáenz de querer silenciarla y remata con un “necesitamos de sus votos para seguir sacando este país adelante, por eso no le digo un montón de verdades”.

Esto también tensa las relaciones dentro del oficialismo entre los sectores que buscan acordar en las provincias y los que tienen como estrategia electoral “poner candidatos propios en todas las provincias”.

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En este escenario es donde empiezan a aparecer los riesgos: entre algunos observadores de la Cámara empieza a correr la teoría respecto a que, por más que ya garantizaron el quórum, existe el riesgo que en algunas de todas las votaciones de mañana el oficialismo pierda algunos de estos votos en el camino.

Entre los proyectos a tratar está el de reducir el IVA del 21% al 10,5% a la mandioca. “Es algo que casi no tiene impacto fiscal, le sirve a la economía regional y es un gesto con los aliados”, habían explicado los libertarios cuando apoyaron el dictamen.

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En ese paquete de leyes aparece también declarar a la provincia de Salta como Capital Nacional del Ecoturismo.

El temario incluye una buena cantidad de proyectos de declaración de “la capital de” y esto genera que el oficialismo se asegure el quórum. Sin embargo, para la oposición son una muestra de debilidad. “Estos son proyectos de las últimas sesiones del año, los meten ahora para poder alcanzar el número porque entre los que se están subiendo el precio y los que empiezan a despegarse, parecería que al oficialismo le cuesta un poco más juntar socios”, dijo un legislador peronista que tiene más de una batalla dentro del recinto.

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