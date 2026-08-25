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80 fotos: una noche entre España y Argentina a beneficio del Bellas Artes

En una velada de marcado espíritu español, más de 500 invitados colmaron la Embajada de aquel país en Buenos Aires para celebrar el diálogo cultural. Las postales de la gran fiesta

Embaja de España - Museo Nacional de Bellas Artes
El presidente de la comisión directiva de la Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes (AAMNBA), Julio César Crivelli, durante su discurso en la gala que se llevó a cabo en la Residencia del Embajador de España
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Embaja de España - Museo Nacional de Bellas Artes
Mauricio Macri y su pareja Dolores Teuly
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Orly Benzacar
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María Taquini de Blaquier, Charlie Blaquier y Josefina Carlés
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El empresario Alberto Roemmers y su mujer Gina Vargas de Roemmers
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Gloria César, ambientadora del evento
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Diego Santilli y su esposa Analía Maiorana
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Julio César Crivelli y la médica jefa de neuropsicología de Fleni, Lucía Crivelli
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El embajador de España, Joaquín María de Arístegui Laborde, y su mujer, María Jesús Crespo Lasso de la Vega
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Andrés Duprat, director del Museo Nacional de Bellas Artes
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Pablo Boskis y Claudia Stad
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La neuropsicóloga Lucía Crivelli
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Gino Boganni, Josefina Carlés y Sofía Pinto
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Martín Etchevers y Gerardo Grieco
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Carminne Dodero
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El doctor Julio César Crivelli, presidente de la Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes
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Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, y su mujer, Myriam Levi
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El embajador de España, Joaquín María de Arístegui Laborde
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El juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Carlos Rosenkrantz, y su mujer, Agustina Cavanagh
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Mauricio Macri y su pareja, Dolores "Lola" Teuly
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La ministra de Cultura porteña, Gabriela Ricardes, y el director general del Teatro Colón, Gerardo Grieco
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El embajador de Perú, Carlos Chocano Burga y su mujer Claudia Di Rossi
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Mauricio Macri y Dolores Teuly junto a Julio César Crivelli
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El presidente del Fondo Nacional de las Artes (FNA), Tulio Andreussi Guzmán
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Facundo Manes y Tato Lanusse
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Ana Rusconi, Gastón Zoani e Inés Etchebarne
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La galerista, María Calcaterra
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Fernán Saguier y su mujer Pamela Saguier de Marcuzzi, junto a sus hermanas, Tali y Daniela
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Miguel y Felisa Blaquier
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Julio César Crivelli junto a sus nietos y su hija, Lucía Crivelli
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Julio César Crivelli junto a los integrantes de la comisión directiva de la Asociación de Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes
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Jorge Telerman
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Lucía Crivelli, investigadora principal de LatAm-FINGERS y jefa de Neuropsicología de FLENI, junto a su padre, Julio César Crivelli, acompañados por el jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli, y su mujer, Analía Maiorana
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Fabián Medina Flores y Benito Fernández
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Luis Galli, CEO de Newsan y su esposa Angie Reyser
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Fabián Perechodnik y su hija Sofía junto a Teresa Bulgheroni, vicepresidente de Fundación Malba
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Fernando Straface, miembro de Puente Holding y Universidad Austral
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Marina Achával y Teresa Bulgheroni
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Julio César Crivelli junto a Leonardo Cifelli, secretario de Cultura de la Nación
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El empresario Federico Braun (La Anónima) junto a María Taquini de Blaquier y Charlie Blaquier
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Fabían Medina Flores, Analía Maiorana y Benito Fernández
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El empresario Martín Cabrales y Dora Sánchez
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Julieta Barrionuevo e Ignacio "Verde" Sáenz Valiente
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Ana Rusconi
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Josefina Carlés
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Fabián Bottegal y Florencia Perotti, presidente de la Asociación Amigos del Moderno
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María Calcaterra junto a su marido, Floro de la Torre Urizar, su padre, Ángelo Calcaterra, y Julia Tonconogy
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El empresario Marcelo Fígoli y su mujer Gisela junto a sus hijos Giovanna y Marcelo acompañados por sus respectivas parejas, Emma y Christian Werle
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Maita Barrenechea y Buby García Calvo
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Alejandro Macfarlane
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Felisa Blaquier y Sofía Pinto
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Celita Perkins
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Verónica Zoani de Nutting y Bill Nutting
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Elena Nofal, directora de Desarrollo del Malba
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Amparo Díscoli
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Verónica Zoani de Nutting, Bill Nutting y Daniela Marcuzzi
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Marina Achával
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Valentina Berger y Gina Vargas de Roemmers
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Julio César Crivelli junto a Josefina Carlés y Mauricio Macri
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Solange Mayo y Tomás Hinrichsen, broker agropecuario
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Cecilia Remiro Valcarcel y Horacio Torcello
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Claudio Cesario, presidente de la Asociación de Bancos de la Argentina y su esposa Nelida Barral
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Fabián Medina Flores
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Josefina Carlés, Martín Noel y Elena Nofal
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Eduardo Mallea, ex director general de Aduanas y Cecilia Perazzo
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Mariana Bagó, presidente de la Fundación Hospital Fernández y Silke Bayer de Reynal, de Fundación Amigos del Teatro San Martín
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Tali, Daniela y Pamela Marcuzzi
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Dafne Cejas y Andrés Cigorraga Castex
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El embajador de España en Argentina junto a Tato Lanusse y su esposa Silvina Pueyrredón
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Matías Martins y Hernán Duprat
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Roberto Funes Ugarte estuvo a cargo de la conducción
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José Luis Puricelli abogado y miembro de la Fundación del Teatro Colón y Magalí Giovanelli
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Andres Gribnicow, director de la Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes y Cristina Carlisle
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Felisa y Victoria Blaquier
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Julio César Crivelli junto a Eduardo Spósito y Valeria Shapira
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Walter D'Aloia Criado, presidente de la Asociación Amigos del Museo Fernández Blanco
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Liliana Barela, subsecretaria de Patrimonio Cultural
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Carmen Maria Ramos de Balcarce, de Amigos del Bellas Artes
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Julio César Crivelli junto a Larisa Andreani, presidente de arteBA
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Macarena Pereyra Rozas y Sergio Eloy Domínguez

*Fotos: Jaime Olivos y RS Fotos

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