80 fotos: una noche entre España y Argentina a beneficio del Bellas Artes

El presidente de la comisión directiva de la Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes (AAMNBA), Julio César Crivelli, durante su discurso en la gala que se llevó a cabo en la Residencia del Embajador de España
25 Ago, 2026 02:09 a. m. EST
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Mauricio Macri y su pareja Dolores Teuly
Orly Benzacar
María Taquini de Blaquier, Charlie Blaquier y Josefina Carlés
El empresario Alberto Roemmers y su mujer Gina Vargas de Roemmers
Gloria César, ambientadora del evento
Diego Santilli y su esposa Analía Maiorana
Julio César Crivelli y la médica jefa de neuropsicología de Fleni, Lucía Crivelli
El embajador de España, Joaquín María de Arístegui Laborde, y su mujer, María Jesús Crespo Lasso de la Vega
Andrés Duprat, director del Museo Nacional de Bellas Artes
Pablo Boskis y Claudia Stad
La neuropsicóloga Lucía Crivelli
Gino Boganni, Josefina Carlés y Sofía Pinto
Martín Etchevers y Gerardo Grieco
Carminne Dodero
El doctor Julio César Crivelli, presidente de la Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes
Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, y su mujer, Myriam Levi
El embajador de España, Joaquín María de Arístegui Laborde
El juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Carlos Rosenkrantz, y su mujer, Agustina Cavanagh
Mauricio Macri y su pareja, Dolores "Lola" Teuly
La ministra de Cultura porteña, Gabriela Ricardes, y el director general del Teatro Colón, Gerardo Grieco
El embajador de Perú, Carlos Chocano Burga y su mujer Claudia Di Rossi
Mauricio Macri y Dolores Teuly junto a Julio César Crivelli
El presidente del Fondo Nacional de las Artes (FNA), Tulio Andreussi Guzmán
Facundo Manes y Tato Lanusse
Ana Rusconi, Gastón Zoani e Inés Etchebarne
La galerista, María Calcaterra
Fernán Saguier y su mujer Pamela Saguier de Marcuzzi, junto a sus hermanas, Tali y Daniela
Miguel y Felisa Blaquier
Julio César Crivelli junto a sus nietos y su hija, Lucía Crivelli
Julio César Crivelli junto a los integrantes de la comisión directiva de la Asociación de Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes
Jorge Telerman
Lucía Crivelli, investigadora principal de LatAm-FINGERS y jefa de Neuropsicología de FLENI, junto a su padre, Julio César Crivelli, acompañados por el jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli, y su mujer, Analía Maiorana
Fabián Medina Flores y Benito Fernández
Luis Galli, CEO de Newsan y su esposa Angie Reyser
Fabián Perechodnik y su hija Sofía junto a Teresa Bulgheroni, vicepresidente de Fundación Malba
Fernando Straface, miembro de Puente Holding y Universidad Austral
Marina Achával y Teresa Bulgheroni
Julio César Crivelli junto a Leonardo Cifelli, secretario de Cultura de la Nación
El empresario Federico Braun (La Anónima) junto a María Taquini de Blaquier y Charlie Blaquier
Fabían Medina Flores, Analía Maiorana y Benito Fernández
El empresario Martín Cabrales y Dora Sánchez
Julieta Barrionuevo e Ignacio "Verde" Sáenz Valiente
Ana Rusconi
Josefina Carlés
Fabián Bottegal y Florencia Perotti, presidente de la Asociación Amigos del Moderno
María Calcaterra junto a su marido, Floro de la Torre Urizar, su padre, Ángelo Calcaterra, y Julia Tonconogy
El empresario Marcelo Fígoli y su mujer Gisela junto a sus hijos Giovanna y Marcelo acompañados por sus respectivas parejas, Emma y Christian Werle
Maita Barrenechea y Buby García Calvo
Alejandro Macfarlane
Felisa Blaquier y Sofía Pinto
Celita Perkins
Verónica Zoani de Nutting y Bill Nutting
Elena Nofal, directora de Desarrollo del Malba
Amparo Díscoli
Verónica Zoani de Nutting, Bill Nutting y Daniela Marcuzzi
Marina Achával
Valentina Berger y Gina Vargas de Roemmers
Julio César Crivelli junto a Josefina Carlés y Mauricio Macri
Solange Mayo y Tomás Hinrichsen, broker agropecuario
Cecilia Remiro Valcarcel y Horacio Torcello
Claudio Cesario, presidente de la Asociación de Bancos de la Argentina y su esposa Nelida Barral
Fabián Medina Flores
Josefina Carlés, Martín Noel y Elena Nofal
Eduardo Mallea, ex director general de Aduanas y Cecilia Perazzo
Mariana Bagó, presidente de la Fundación Hospital Fernández y Silke Bayer de Reynal, de Fundación Amigos del Teatro San Martín
Tali, Daniela y Pamela Marcuzzi
Dafne Cejas y Andrés Cigorraga Castex
El embajador de España en Argentina junto a Tato Lanusse y su esposa Silvina Pueyrredón
Matías Martins y Hernán Duprat
Roberto Funes Ugarte estuvo a cargo de la conducción
José Luis Puricelli abogado y miembro de la Fundación del Teatro Colón y Magalí Giovanelli
Andres Gribnicow, director de la Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes y Cristina Carlisle
Felisa y Victoria Blaquier
Julio César Crivelli junto a Eduardo Spósito y Valeria Shapira
Walter D'Aloia Criado, presidente de la Asociación Amigos del Museo Fernández Blanco
Liliana Barela, subsecretaria de Patrimonio Cultural
Carmen Maria Ramos de Balcarce, de Amigos del Bellas Artes
Julio César Crivelli junto a Larisa Andreani, presidente de arteBA