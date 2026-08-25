El Gobierno ordena la actividad legislativa: Karina Milei reúne a la mesa política en la previa de una sesión clave

La mesa política se reúne en Casa Rosada

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En la previa de una nueva sesión en la Cámara de Diputados, la mesa política vuelve a reunirse este martes, como cada semana, para reducir a cero el margen de error ante el debate previsto para el miércoles sobre la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central y la nueva versión de la Ley de Inocencia Fiscal. El intercambio se da antes de la convocatoria del presidente Javier Milei a diputados y senadores en Casa Rosada, que persigue el mismo objetivo.

Luego de algunas semanas de quietud legislativa, el oficialismo trabaja para anotarse una nueva victoria y matizar el sinsabor que dejó la media sanción de la Ley de Propiedad Privada, con el articulado de tierras y el del manejo del fuego excluidos. Entre los integrantes del reducido círculo hay optimismo y aseguran que cuentan con los números necesarios para la sanción de las dos principales leyes. “Estamos alrededor de los 135”, admitió un alfil legislativo ante Infobae.

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Fiel a su estilo, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, incluyó además el tratamiento del Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y Singapur y el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), junto con algunos proyectos provinciales como la baja del IVA a la fécula de mandioca, en un gesto a los legisladores misioneros, que descuentan que acompañarán a La Libertad Avanza pese a su nueva composición.

Como contó este medio, la reforma del Banco Central configura una de las prioridades del oficialismo, y una de las principales obsesiones del Presidente, quien se involucró de lleno en su redacción. Con el objetivo de explicar cada iniciativa y defenderla públicamente, el mandatario tomará contacto directo con sus legisladores.

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El titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem (RSFotos)

Desde las 13, en las oficinas del exMinisterio del Interior, se dan cita la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y su segundo, Ignacio Devitt; y el secretario de Comunicación, Fabián Fernández. También el ministro de Economía, Luis Caputo; el titular de la Cámara baja, Martín Menem; el armador nacional, Eduardo “Lule” Menem; la senadora Patricia Bullrich y el asesor presidencial, Santiago Caputo.

El panorama se presenta más complejo en el Senado, que el mismo miércoles discutirá, en una reunión de Labor Parlamentaria, una agenda tentativa que incluye la Ley de Hojarasca, los 60 pliegos judiciales pendientes, proyectos sobre zonas frías y cálidas, y la posible discusión de una iniciativa sobre mercado de carbono que implicaría fondos para provincias y privados.

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Como ocurrió hace dos semanas, esta edición de la reunión contará con la presencia de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, que participará de forma extraordinaria. Se trata de una de las funcionarias más ponderadas por el libertario, a cargo de una de las carteras más complejas del Gabinete.

La dinámica de esta semana, que comenzó con una reunión de Gabinete y contempla una mayor articulación entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, refleja los intentos de la administración libertaria y, en particular, del mandatario por involucrarse de lleno en la sanción de las reformas y avanzar en su objetivo de hacer de este “el año más reformista de la historia”.

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La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, junto al presidente Javier Milei

El reducido círculo se encarga de procesar los debates políticos y ordenar el cronograma de iniciativas en función de los tiempos. Durante la última edición, adoptó la decisión de priorizar los proyectos económicos por sobre el resto, aunque aún quedan pendientes algunos claves como la reforma electoral. “La idea es trabajar en las 10 leyes pendientes para este año”, expresó una fuente del oficialismo.

La tarea comenzará a complejizarse a medida que el Gobierno avance en el proceso de definiciones y negociaciones electorales con las provincias. Esta mañana, el vocero presidencial, Adrián Ravier, se expidió sobre el tema y aseguró que la mesa política está en “permanente diálogo” con las provincias a través del jefe de Gabinete, Diego Santilli. “Con los 95 diputados nacionales no alcanza para tener la aprobación de esos proyectos. En el Senado pasa lo mismo, no tenemos mayoría simple y, en este sentido, el diálogo con las provincias, con los senadores, con los diputados nacionales es permanente”, expresó.

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En la misma línea, esta mañana, el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, volvió a Casa Rosada y se lo vio por los pasillos del despacho que tiene el armador nacional, Lule Menem, en el primer piso.

En la plana de poder garantizan que conservarán una base de apoyos en ambas cámaras al menos hasta fin de año, cuando comience formalmente la etapa electoral. Con ese mismo propósito, la Casa Rosada puso en pie una instancia de articulación con el PRO, que esta semana podría tener su segunda edición, en la que no solo se debaten los términos de una eventual alianza electoral, sino también la coordinación legislativa.

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