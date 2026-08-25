La confesión de Roger Federer antes de regresar al US Open y su tajante aclaración al volver a jugar tras cinco años

El suizo volverá a disputar un partido en el marco del Us Open

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Este martes 25 de agosto, Roger Federer volverá a estar en el centro de la escena en el US Open. El suizo, que dejó una huella indeleble en este torneo, protagonizará su regreso a las canchas en una exhibición especial, en el marco del evento Federer Icon. La cita nocturna, que se celebrará en el estadio Arthur Ashe, marcará su primera aparición en el certamen desde 2019.

La organización del US Open anunció que la jornada incluirá un partido de singles entre Federer y Andy Roddick, seguido de un dobles junto a John McEnroe frente al propio Roddick y Andre Agassi. El formato será reducido: solo un set a seis juegos y sin deuce. El enfrentamiento podrá verse en directo por Disney+ Plan Premium desde las 21.00 hs (hora Argentina).

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Durante una rueda de prensa en Flushing Meadows, Federer expresó abiertamente sus sensaciones sobre este regreso. “Para ser honesto, me pone muy nervioso. No he jugado un set de singles en, no sé... quizá (Hubert) Hurkacz en Wimbledon, así que han pasado cinco años”, afirmó el suizo, recordando su última participación en un torneo de Grand Slam, en los cuartos de final de Wimbledon 2021. En esa ocasión, cayó ante el polaco Hurkacz, y desde entonces no había vuelto a disputar un encuentro oficial.

El ex número uno del mundo compartió sus dudas y emociones en la previa. “No sé cómo va a salir mañana. Así que hay mucha incertidumbre, pero también mucha felicidad de poder volver al Arthur Ashe, un lugar donde he vivido tantos momentos hermosos”, aseguró Federer ante los periodistas.

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Federer disputará un partido de un set en Estados Unidos (Reuters)

Tras su retiro del tenis profesional en 2022, Federer nunca había vuelto al US Open. Las lesiones y la pandemia de COVID-19 alejaron al suizo de las pistas neoyorquinas, donde se consagró campeón en cinco ocasiones consecutivas: 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008. En 2009, Juan Martín del Potro frenó su marcha triunfal al vencerlo en una recordada final a cinco sets. Federer alcanzó también la final en 2015, perdiendo ante Novak Djokovic.

En sus declaraciones, Su Majestad dejó claro que este regreso tiene carácter de homenaje y no significa una vuelta al circuito profesional. Consultado sobre la posibilidad de seguir los pasos de las hermanas Serena y Venus Williams, quienes aún compiten en la WTA a los 44 y 46 años, respectivamente, fue contundente: “No, no, no, no, no, no. Tengo demasiados obstáculos y estoy demasiado ocupado; apenas encuentro tiempo para jugar partidos internacionales. Mi cuerpo ya no da para más”.

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A sus 45 años, el suizo admitió que se mantiene en forma y disfruta del entrenamiento en el gimnasio, pero confesó que rara vez pisa una cancha para jugar tenis. “Apenas encuentro tiempo para jugar partidos de exhibición, imagínate el circuito. Pero estoy muy feliz con cómo me siento. Así que todo bien, ahora solo soy un aficionado más disfrutando de ver tenis”, señaló en diálogo con la prensa reunida en Nueva York.

El suizo habló en conferencia de prensa antes de su debut (Reuters)

El evento no solo permitirá su reencuentro con la afición neoyorquina, sino que también servirá como antesala para otro reconocimiento: el 29 de agosto, Federer será incluido en el Salón de la Fama del Tenis Internacional. Para el suizo, la ocasión representa una oportunidad de gratitud. “Realmente me da la oportunidad de dar las gracias y despedirme, lo cual creo que es importante para algunos. Para mí lo es, y es algo bonito de hacer”, declaró durante la conferencia.

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La noche de Federer en el Arthur Ashe reunirá a nombres históricos del tenis. Además de Roddick, Agassi y McEnroe, el público podrá disfrutar de un formato ágil y festivo que celebra la trayectoria de uno de los mayores campeones del deporte. El US Open 2026 quedará así señalado por la presencia de Roger Federer, quien vuelve a Nueva York para despedirse en una celebración que une generaciones y revive algunos de los duelos más memorables de la historia reciente del tenis.

HORA: 21.00 - Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay/ 20.00 - Chile, Venezuela, Bolivia y Miami (Estados Unidos) /19.00 - Perú, Colombia, Ecuador, Nicaragua y Panamá /18.00 - México, Costa Rica, El Salvador y Honduras

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TV: Disney+ Plan Premium

ESTADIO: Arthur Ashe