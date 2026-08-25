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Maxi López se subió a la tendencia viral de farmear aura con un insólito detalle: “A mi estilo”

El exjugador sorprendió con un video en el que combina poses clásicas, humor y autenticidad, ante el nuevo vocabulario digital

Maxi López aparece sentado con una participación en la tendencia conocida como 'farmear aura'.

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La participación de figuras públicas en tendencias digitales suele captar la atención de usuarios de todas las edades. En este caso, el exfutbolista Maxi López se sumó a la popular dinámica de “farmear aura”, un concepto que surgió en el ecosistema digital y que actualmente trasciende las pantallas para instalarse en la vida cotidiana.

A través de un video difundido en sus redes sociales, Maxi se mostró en un camarín, frente al espejo, realizando movimientos que remiten a la tendencia viral. Al principio del video, el exjugador repite algunos de los gestos y posturas más habituales entre quienes practican esta modalidad, acercándose al universo de los jóvenes que frecuentan plataformas como TikTok e Instagram.

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La grabación toma un giro inesperado cuando, dejando de lado la imitación de poses, López se sincera ante la cámara: toma una factura de grasa y comienza a comer, mientras aclara en tono relajado: “Esto es farmear aura”. El texto que acompaña su publicación refuerza esta postura: “Farmeando aura a mi estilo. Espero que esto no vea la nutri”. Esta frase resume el espíritu lúdico y personal que caracteriza la participación del exfutbolista en la tendencia.

Maxi López sentado con una chaqueta beige y camiseta verde mientras acomoda sus anteojos de sol con la mano derecha
El exfutbolista argentino Maxi López se ajusta unos anteojos oscuros mientras graba un video para redes sociales.

La expresión “farmear aura” se consolidó en el vocabulario digital de millones de jóvenes y no tan jóvenes que interactúan en redes sociales. Su origen es la combinación de dos términos de universos distintos: por un lado, “farmear” proviene del verbo inglés “to farm”, habitual en el mundo de los videojuegos para designar la repetición de acciones con el objetivo de acumular puntos o recursos. Por el otro, “aura” refiere en el ámbito digital al carisma, la presencia o el atractivo que una persona logra transmitir, muchas veces de forma aparentemente espontánea.

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Así, la fórmula “farmear aura” funciona como un guiño compartido entre quienes participan activamente de las culturas digitales. Define a quienes, a través de gestos, actitud y estilo, buscan proyectar una imagen de confianza y magnetismo ante los demás, tanto en redes como fuera de ellas.

En términos sencillos, “farmear aura” significa acumular carisma y presencia a través de gestos, actitudes o acciones que resaltan la personalidad de quien las realiza, tanto en entornos digitales como presenciales. El término se volvió un referente de autenticidad para quienes buscan destacar en plataformas sociales.

Un hombre con gafas de sol y chaqueta clara sostiene un dedo en la barbilla sentado en una silla negra
El exfutbolista Maxi López posa con la mano en la barbilla y gafas de sol en un espacio de grabación.

La popularidad de “farmear aura” no se limita al plano virtual. En la actualidad, se desarrollan competencias uno contra uno donde los participantes compiten para demostrar quién es capaz de proyectar mayor presencia, seguridad y estilo bajo la mirada de una multitud. Estas batallas, inspiradas por movimientos de videojuegos, animes, deportes y la cultura pop, se convirtió en un fenómeno viral que trasciende edades y plataformas.

La participación de Maxi López no pasó inadvertida. Los seguidores del exfutbolista respondieron con entusiasmo a su video, dejando mensajes que celebran su incursión en la tendencia. Entre los comentarios destacados se encuentran expresiones como “Entendiste todo”, “¡Estás hecho para esto! Voy a la pana a buscar con qué farmear aura” y “Totalmente, después de toda una vida de deportista estricta por objetivos precisos, clavarte unas facturas con mate es farmear aura, la vida es para disfrutar los instantes”.

Un hombre con chaqueta clara muerde un trozo de hojaldre mientras observa directamente a la cámara
Maxi López y su particular forma de farmear aura

Además, la reacción de Evangelina Anderson se sumó al clima de complicidad digital, con un comentario enfático: “Sos el uno”. Estas respuestas ilustran cómo la tendencia interpela a distintas generaciones y despierta un sentido de pertenencia en quienes comparten códigos y referencias de la cultura pop.

La interacción entre Maxi López y sus seguidores refuerza la lógica de la viralización: figuras públicas, al apropiarse de dinámicas surgidas en entornos juveniles, amplifican su alcance y propician nuevas lecturas sobre el carisma y la autenticidad en la era digital.

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