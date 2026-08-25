El bailarín Herman Cornejo presenta su nuevo espectáculo: el legado de Julio Bocca y el click que cambió su vida

El célebre bailarín relató el gesto que tuvo con quien fue su maestro

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Julio Bocca creyó en él a los 16 años y lo mandó a Moscú a pesar de tener un tobillo esguinzado. Herman Cornejo volvió con la medalla de oro. Ese momento, dice, fue el punto de partida de todo lo que vino después: 30 años en el American Ballet Theatre, una carrera que lo llevó de San Luis al mundo, y ahora el regreso a Buenos Aires con un espectáculo propio, Ánima Animal, que rescata una obra pensada para estrenarse hace más de un siglo.

El bailarín argentino visitó los estudios de Infobae en Vivo para hablar de su trayectoria. A los 45 años, con casi cuatro décadas arriba de un escenario, Cornejo no habla del ballet como una disciplina sacrificada sino como un juego que nunca dejó de serlo. “De chico dije: esto es lo que quiero hacer para toda la vida”, recordó. Empezó a los ocho años, arrastrado por el ejemplo de su hermana, y a la semana de su primera clase el maestro ya lo había pasado al grupo de adultos. “Me decía: ¿podés hacer un doble tour? Y yo lo hacía con ocho años. Lo sentí como un juego. Me salía”, evocó.

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Antes del ballet hubo patín artístico y fútbol. El Teatro Colón, donde ingresó de adolescente, le pidió que eligiera. Y no tuvo muchas dudas. La vida social se mudó al estudio, y los viajes reemplazaron las rutinas de cualquier chico de su edad. Fue en uno de esos viajes donde todo cambió.

Bocca, que en 1985 había ganado la medalla de oro en el Concurso Internacional de Ballet de Moscú, lo vio crecer desde adentro. Cornejo tenía 14 cuando entró a su compañía. Dos años después, el maestro le propuso algo que nadie esperaba: “Se vuelve a hacer la competición de Moscú. Vos no tenés la edad, tenés 16, la competición era de 18 a 24. Pero puedo pedir que te acepten porque te veo muy preparado”. Corría 1997 y Cornejo tenía, además, un tobillo esguinzado. “No sé si es el mejor momento, pero no puedo pasar esta oportunidad”, pensó, y aceptó.

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Herman Cornsejo supo desde chico que su vocación era la danza

Lo preparó Lidia Segni, directora del Ballet Argentino. Pasó ronda tras ronda hasta llegar a la final. Ganó la medalla de oro. La de plata quedó vacante: no se la dieron a nadie. “Estaba viviendo un sueño”, dijo. Pero más allá del logro personal, lo que recuerda con más fuerza es el peso simbólico de haberle devuelto algo a quien había apostado por él: “A Julio le agradezco con palabras, pero poder agradecerle trayéndole la medalla de oro, fue una manera de decirle ‘creíste en mí y lo logré’”. Ese resultado fue, además, su carta de presentación para el American Ballet. Le dijo a Bocca —que en ese momento era bailarín principal de la compañía— que era su sueño y entró junto a su hermana con diecisiete años.

Sobre por qué Bocca ocupa un lugar diferente en la historia de la danza argentina, Cornejo fue preciso. “Lo que hizo Julio fue romper muchos muros que dividían al público de la gente que no conocía ballet. Lo llevó a las calles, lo hizo masivo. Se convirtió en un referente no por cómo bailaba, sino por lo que hizo por la danza”. No es un elogio menor viniendo de alguien que lleva tres décadas en una de las compañías más exigentes del mundo.

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En el American Ballet Theatre de Nueva York, Cornejo acumula 28 temporadas. Sostener la motivación después de tanto tiempo es, según él, el único desafío real. “Lo difícil es mantenerse a través de los años. Tener las ganas de querer hacer otro Lago de los cisnes después de tantos. Mantener ese fueguito de querer seguir aprendiendo”. La novedad, dice, la encuentra en las nuevas generaciones de bailarinas. Ha tenido 80 partenaires a lo largo de su carrera, de tres generaciones distintas. “Esa frescura es lo que me lleva a decir: voy a hacer otro lado porque estoy sintiendo algo diferente”.

Herman Cornejo vuelve a actuar en el país luego de cuatro años

Durante la pandemia cambió su alimentación y sintió cómo su vida profesional se extendía. También en ese tiempo de pandemia nació Ánima Animal, el espectáculo con el que regresa a Argentina después de cuatro años. La obra tiene una historia propia que arranca en 1917, cuando los intelectuales argentinos Leopoldo Lugones y Héctor Quiroga le propusieron al bailarín ruso Vaslav Nijinsky, de visita con los Ballets Rusos, crear una pieza basada en la leyenda guaraní del Urutaú. El proyecto nunca prosperó: Nijinsky abandonó los escenarios por problemas de salud. La obra quedó enterrada más de un siglo. “Yo la desentierro de las cenizas y la traigo a escena después de ciento diez años”, dijo Cornejo.

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La función en Buenos Aires se realizará el 1° de septiembre en el Teatro Coliseo, con una fecha previa el 27 de agosto en San Nicolás. El espectáculo va más allá de la leyenda del Urutaú —ese guerrero que se transforma en ave— para trabajar sobre la esencia de los pueblos originarios y el cuidado del medioambiente. Para Cornejo, volver a bailar en Argentina con una obra de raíces propias cierra un círculo: “No solamente poder bailar, sino bailar algo que tenga raíces nuestras y un mensaje tan importante como el cuidado de nuestro planeta”.

La entrevista completa a Herman Cornejo

El bailarín de ballet Herman Cornejo en Infobae en Vivo

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