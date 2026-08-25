Estados Unidos
Agregar Infobae enGoogle

Invest 96L es vigilada en el Atlántico mientras otra perturbación gana atención y El Niño continúa intensificándose

El Centro Nacional de Huracanes sigue la evolución de dos áreas con posibilidades de organización durante los próximos días

Mapa del océano Atlántico con dos zonas delimitadas en colores naranja y rojo que indican perturbaciones meteorológicas tropicales.
El Centro Nacional de Huracanes informó que Invest 96L e Invest 95L presentan potencial de desarrollo ciclónico en el Atlántico. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos informó este martes que dos sistemas atmosféricos presentan potencial de desarrollo ciclónico en el Atlántico, en un contexto marcado por el fortalecimiento del fenómeno El Niño y condiciones ambientales variables. Las áreas identificadas son una onda tropical al sur-sureste de las islas de Cabo Verde, denominada Invest 96L, y una baja presión al este-noreste de Bermuda, conocida como Invest 95L.

Según detalló el organismo, Invest 96L cuenta con un 70% de probabilidades de evolucionar a depresión o tormenta tropical en las próximas 48 horas. Este sistema se desplaza hacia el oeste-noroeste y mantiene desorganización en sus núcleos de lluvias, pero las condiciones ambientales se consideran favorables para su desarrollo gradual durante los próximos días. Por su parte, Invest 95L posee un 40% de probabilidades de formación en el mismo plazo, aunque su ventana para fortalecerse se reduce debido a la entrada de vientos hostiles.

PUBLICIDAD

El monitoreo de estos sistemas ocurre en una fase inicial de la temporada de huracanes con poca actividad en el Atlántico, en parte por el impacto de El Niño y la presencia de polvo sahariano, según explican los reportes oficiales y medios estadounidenses como The Weather Channel y Naples Daily News. De acuerdo con la NOAA, el fenómeno El Niño podría alcanzar una intensidad histórica en los próximos meses, lo que suele limitar la formación de ciclones en la cuenca atlántica por la intensificación del viento en altura.

¿Qué es Invest 96L y por qué genera atención en la temporada de huracanes?

De acuerdo con el último parte del Centro Nacional de Huracanes (NHC), Invest 96L se encuentra a pocos cientos de kilómetros al sur-sureste de las islas de Cabo Verde. El sistema mantiene áreas de lluvias y tormentas eléctricas desorganizadas, pero los pronósticos muestran un ambiente con humedad y baja cizalladura de viento, condiciones que suelen favorecer la intensificación de ciclones tropicales. Los modelos de predicción coinciden en que la perturbación continuará su desplazamiento hacia el oeste-noroeste durante los próximos días y podría aproximarse al norte de las islas de Barlovento dentro de una semana. El NHC advierte que “las condiciones podrían volverse menos favorables para el desarrollo a partir del fin de semana”.

PUBLICIDAD

Vista satelital de la Tierra con el océano Atlántico y dos grandes espirales de nubes blancas entre América del Norte, África y Europa.
El pronóstico sobre Invest 96L indica un desplazamiento hacia el oeste-noroeste y una posible aproximación al norte de las islas de Barlovento la próxima semana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál es la situación de Invest 95L en el Atlántico y su posible evolución?

Invest 95L se localiza a varios cientos de kilómetros al este-noreste de Bermuda, desplazándose en dirección norte a una velocidad estimada de entre 24 y 32 kilómetros por hora (15 a 20 millas por hora). Los análisis satelitales del Centro Nacional de Huracanes indican que el sistema presenta una circulación amplia y alargada, con actividad de lluvias poco organizada. El organismo federal estima que existe un 40% de probabilidades de que se convierta en una depresión o tormenta tropical durante las próximas 48 horas. De consolidarse, el sistema recibiría el nombre de “Dolly”. Los pronósticos destacan que este fenómeno se mantendrá sobre aguas abiertas y que su posibilidad de desarrollo disminuirá rápidamente por la intensificación del viento en altura.

¿Qué impacto pueden tener Invest 96L e Invest 95L en América y el Caribe?

Según las fuentes oficiales y el análisis de Orlando Sentinel y Palm Beach Post, Invest 96L es el sistema que genera mayor atención entre los expertos, debido a su localización y al pronóstico de condiciones favorables en el corto plazo. Si mantiene su organización, podría convertirse en la próxima tormenta tropical del Atlántico. Los especialistas subrayan que aún es temprano para anticipar con precisión si este sistema afectará áreas pobladas, aunque las proyecciones lo sitúan cerca del arco de las Antillas Menores hacia la próxima semana. Por el momento, ninguno de los dos sistemas representa amenaza directa para el continente americano, aunque el NHC recomienda a la población de la costa este de Estados Unidos y la región del Caribe seguir sus actualizaciones y estar atentos a posibles cambios en las trayectorias.

El caso de Invest 95L resulta diferente. Los pronósticos coinciden en que el sistema podría generar lluvias sobre Newfoundland, Canadá, antes de verse absorbido por un frente frío y disiparse en el Atlántico Norte. El NHC señala que la baja presión podría alcanzar brevemente la categoría de depresión o tormenta tropical, pero las condiciones ambientales adversas limitarán su desarrollo y duración.

Vista desde el espacio de la costa occidental de África y un gran sistema de nubes blancas sobre el océano Atlántico.
El NHC señaló que ninguno de los dos sistemas amenaza por ahora a América o el Caribe, pero recomendó seguir las actualizaciones oficiales cada seis horas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo influyen El Niño y el polvo sahariano en la temporada actual de huracanes?

El patrón climático conocido como El Niño influye de manera significativa sobre la temporada de huracanes en el Atlántico. Según la NOAA, existe una probabilidad del 69% de que El Niño alcance una intensidad histórica en lo que resta del año. Este fenómeno suele fortalecer los vientos en altura sobre el Atlántico y el Caribe, lo que dificulta el desarrollo de ciclones tropicales al impedir la organización de los sistemas atmosféricos. Además, la presencia de polvo del Sahara sobre el Atlántico central contribuyó a reducir la actividad ciclónica en las primeras semanas de la temporada, de acuerdo con la información publicada por The Weather Channel.

¿Cuáles son los próximos pasos en el monitoreo de ciclones en el Atlántico?

El Centro Nacional de Huracanes mantiene la vigilancia sobre ambos sistemas y actualiza sus reportes cada seis horas. Los expertos indican que la situación puede variar rápidamente si las condiciones ambientales cambian. “Es demasiado pronto para saber si 96L persistirá durante la próxima semana, pero es un sistema a seguir”, explicó el meteorólogo Brian McNoldy en declaraciones recogidas por Orlando Sentinel. El NHC recomienda a los residentes de la costa atlántica y las islas caribeñas consultar regularmente sus avisos y prepararse ante cualquier eventualidad.

Si alguno de los sistemas alcanza la categoría de tormenta tropical, recibirá el nombre de “Dolly”, mientras que el siguiente en la lista sería “Edouard”. Hasta el momento, la temporada de huracanes en el Atlántico ha presentado niveles bajos de actividad, aunque los meteorólogos advierten que todavía queda un periodo crítico en los próximos meses.

Temas Relacionados

Centro Nacional de HuracanesTemporada de huracanesEl NiñoOcéano AtlánticoEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Centro de Texas: cuándo podría llegar la lluvia y el granizo en medio de la ola de calor

La oficina local del Servicio Meteorológico Nacional mantuvo el aviso para varios condados, como Travis y Williamson, y anticipó que las marcas seguirán elevadas, con escasas señales de un descenso significativo en días

Centro de Texas: cuándo podría llegar la lluvia y el granizo en medio de la ola de calor

Trump evalúa cambiar el nombre del Lago Ontario a “Lago América” en plena escalada de tensión comercial con Canadá

La propuesta del mandatario estadounidense surge después de nuevas medidas arancelarias que amenazan con profundizar el enfrentamiento entre Washington y Ottawa

Trump evalúa cambiar el nombre del Lago Ontario a “Lago América” en plena escalada de tensión comercial con Canadá

Cae red de tráfico en Nashville: 44 detenidos con 160 armas y fentanilo tras la Operación “Última Llamada”

El Departamento de Justicia de Estados Unidos desmanteló bandas criminales en zonas críticas tras un despliegue de cinco días que incluyó compras encubiertas y el decomiso de narcóticos

Cae red de tráfico en Nashville: 44 detenidos con 160 armas y fentanilo tras la Operación “Última Llamada”

Una niña de 8 años murió en Luisiana tras contraer en un lago una infección por una ameba que ataca el cerebro

El caso, confirmado por el Departamento de Salud estatal, reabrió las advertencias sobre un patógeno inusual que puede ingresar por la nariz durante actividades acuáticas

Una niña de 8 años murió en Luisiana tras contraer en un lago una infección por una ameba que ataca el cerebro

California cancela las negociaciones con Paramount para la compra de Warner Bros.

La fiscalía estatal suspendió una reunión clave tras acusar a la empresa inversora de divulgar detalles reservados y deformar el contenido de contactos previos sobre una salida acordada

California cancela las negociaciones con Paramount para la compra de Warner Bros.

TECNO

WhatsApp activa contraseñas para evitar que ladrones y espías vean chats e identificará llamadas spam

WhatsApp activa contraseñas para evitar que ladrones y espías vean chats e identificará llamadas spam

Cuáles son realmente las llamadas spam peligrosas y cómo reconocerlas

Apple presenta los nuevos Mac mini y Mac Studio con chips M6 y M5 Ultra centrados en potenciar la IA

Cuál es el valor en el mercado de la criptomoneda Bitcoin este día

Steam regala un nuevo juego de PC inspirado en el clásico Donkey Kong

ENTRETENIMIENTO

La enfermedad de Bruce Willis motivó a su hija Rumer a hacerse pruebas genéticas: “A veces es aterrador tener respuestas”

La enfermedad de Bruce Willis motivó a su hija Rumer a hacerse pruebas genéticas: “A veces es aterrador tener respuestas”

Tiene los ojos tatuados de negro y quedó ciego de repente: el susto que alarmó al hombre más tatuado de Reino Unido

La difícil relación de Hayden Panettiere con Brian Hickerson según su hermana: “Él es carismático, entiendo por qué ella estaba con él”

Taylor Swift reveló que a los 22 años pensaba que su carrera había terminado: “Estoy acabada”

Tras haber sido destronada por comentarios racistas, Miss North Carolina USA demanda al certamen por difamación

MUNDO

China acelera la ocupación del mar Meridional: fotos satelitales revelan nuevas instalaciones en un islote artificial

China acelera la ocupación del mar Meridional: fotos satelitales revelan nuevas instalaciones en un islote artificial

“Una graduación es resultado del esfuerzo”: trabajó cinco años como recolector de basura para pagarse la carrera de Derecho y festejó en el camión

Trump dijo que ya no hay minas en el estrecho de Ormuz y advierte a Irán sobre colocar nuevos explosivos

Zelensky confirmó que Ucrania recibió sistemas antimisiles Patriot, pero reclamó: “Necesitamos más”

Putin decretó que el Kremlin podrá tomar el control de infraestructura crítica dañada por ataques ucranianos