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La obra del español Picasso y la del noruego Munch se enfrentan por primera vez

El Museo Picasso abrirá en octubre una exhibición con más de cien piezas que pondrá a conversar a los dos maestros desde el deseo, la angustia y otras inquietudes que marcaron su obra

Museo Picasso de Málaga
El Museo Picasso de Málaga propondrá una exposición temporal que pondrá en diálogo a Pablo Picasso y Edvard Munch
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El Museo Picasso de Málaga propondrá por primera vez, en su próxima exposición temporal, un “diálogo” entre el artista español (1881-1973) y el noruego Edvard Munch (1863-1944) para explorar cómo abrieron paso al arte moderno a partir de una peculiar mezcla de experimentación y expresión de sus obsesiones y emociones.

La exposición reunirá desde el 30 de octubre más de un centenar de obras entre pinturas, grabados y dibujos para mostrar las influencias mutuas y las numerosas afinidades temáticas, así como las preocupaciones similares que subyacen en los múltiples aspectos del arte de estos dos creadores, indagando hasta qué punto su creación radical ha moldeado la forma de ver hoy el mundo.

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Sin plantear una relación de influencia directa, la exposición será un recorrido por los temas y preocupaciones compartidos que articularon la obra de estos dos genios: el amor y el deseo, la enfermedad, la vida y la muerte, la soledad o la angustia existencial, informó este martes el Museo Picasso en un comunicado.

La figura femenina ocupa un lugar central en ese universo simbólico, ya que, admiradas y deseadas, las mujeres aparecen también como presencias complejas y ambiguas, reflejo de las tensiones afectivas y psíquicas que marcaron el imaginario de estos artistas.

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El pintor y escultor español Pablo Picasso.
La muestra explorará cómo Picasso y Munch abrieron paso al arte moderno a partir de la experimentación y la expresión de obsesiones y emociones

Otro de los espacios de encuentro se situará en la vida moderna y sus escenarios de sociabilidad –cafés, cabarés y ambientes bohemios– que constituyeron, tanto para el noruego Munch como para el español Picasso, lugares de experimentación y observación desde los que construir una nueva visión del individuo contemporáneo.

En los apartados dedicados al cuerpo desnudo, la relación entre la obra de Munch y de Picasso permitirá reconsiderar el alcance de una creación radical que contribuyó decisivamente a redefinir el arte moderno y la manera de comprender el mundo.

Según la comisaria de la exposición, Paloma Alarcó, la trama del discurso expositivo “narra un encuentro imaginario entre ambos artistas y explora diálogos imposibles entre dos personalidades dispares que nunca se encontraron”.

“Pertenecieron a generaciones y países distintos, tenían estrategias y sensibilidades artísticas divergentes y también formas opuestas de explorar la pintura -precisó-, pero compartían una similar obsesión por los misterios profundos de la vida, así como intereses comunes a lo largo de sus fecundas carreras”.

Fuente: EFE.

Fotos: George Stroud y redes sociales.

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