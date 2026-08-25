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Horror en Tucumán: un hombre con arresto domiciliario asesinó a su hijo de 8 años y luego se quitó la vida

El filicida y la víctima fueron hallados sin vida este martes en el domicilio del sospechoso. La carta que encontraron en la escena del crimen

Horror en Tucumán: un hombre con arresto domiciliario asesinó a su hijo de 8 años y luego se quitó la vida
Personal del MPF de Tucumán realizó las pericias en el domicilio del hallazgo.
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Un estremecedor hallazgo se registró este martes en un domicilio ubicado en el barrio Sur de la ciudad de San Miguel de Tucumán. En horas de la mañana, un hombre de 38 años y su hijo, de 8, fueron hallados sin vida dentro de la casa del presunto filicida, que cumplía arresto domiciliario.

Ante este impactante caso, personal de la Unidad Fiscal de Homicidios y especialistas del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) provinciales trabajan en el lugar para determinar las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.

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Según confiaron fuentes del caso a Infobae, el procedimiento se originó alrededor de las 10:20, tras el reporte del hallazgo de dos personas fallecidas en una propiedad situada en calle Entre Ríos al 1130, a tan solo 300 metros de la transitada avenida General Roca.

Horror en Tucumán: un hombre con arresto domiciliario asesinó a su hijo de 8 años y luego se quitó la vida
Agentes de la Policía provincial hallaron una carta escrita de puño y letra por el padre del menor.

Las víctimas fueron identificadas como Oscar Mauricio Sosa, de 46 años, y un menor de 8 años, identificado por sus iniciales S.I.T..

Según confiaron fuentes judiciales a este medio, Sosa fue hallado con signos de ahorcamiento, mientras que el cuerpo del menor yacía sin vida sobre una mesa.

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La situación fue alertada a la Policía provincial por los hijos mellizos de 18 años de Sosa (quienes no convivían con él), luego de acudir a la vivienda tras haber sido convocados por este unas horas antes.

En el lugar, peritos y especialistas del ECIF trabajaban desde temprano en el levantamiento de pruebas y toma de declaraciones testimoniales para determinar la dinámica y las circunstancias precisas en que se produjo el hecho.

Carlos Sale, el fiscal a cargo de la investigación, brindó una rueda de prensa esta mañana con medios locales y reveló que los agentes policiales hallaron una carta escrita de puño y letra por Sosa, en la cual confesó el crimen y brindó detalles de su drástica decisión.

Horror en Tucumán: un hombre con arresto domiciliario asesinó a su hijo de 8 años y luego se quitó la vida
Oscar Mauricio Sosa se quitó la vida luego de asesinar a su hijo.

Aparentemente le habría dado unas pastillas a su hijo de 8 años, que sufría un autismo severo, y él confiesa en esa carta que le dio las pastillas y luego de ello procedió a quitarle la vida, ya que no podía seguir cuidándolo al chiquito. Aparentemente, era el único que lo cuidaba, y estaba llamado a Córdoba por un tema penal. O sea que se terminaba el arresto domiciliario”, puntualizó Sale ante los periodistas que aguardaban su palabra.

Desde el lugar del hallazgo, el investigador detalló que Sosa “no podía salir ni a la vereda”, lo cual significaba un impedimento para que su hijo pudiera llevar a cabo actividades al aire libre cuando estaba a su cargo.

Luego, Sale confirmó que el propio Sosa fue quien este lunes por la noche había convocado a sus otros dos hijos, mellizos, a que acudieran a su casa durante la mañana de este martes. “Vinieron, vieron la situación y se comunicaron con el personal policial”, señaló.

Al volver a referirse a la carta que dejó Sosa dentro de su casa, el investigador precisó que no hubo signos de violencia, aunque aún resta la realización de la autopsia al cuerpo del menor. “Eso lo aclara bien en la carta, manifestando que le dio muerte a su hijo para que descanse porque no podía soportar que nadie lo cuide”, subrayó.

La situación judicial del filicda

Según consigna el medio Enterate Noticias, Sosa cumplía prisión domiciliaria en relación con una causa por presunta asociación ilícita y supuestos vínculos con el narcotráfico en la provincia de Córdoba.

En consecuencia, Sosa no podía salir del domicilio y dependía de un teléfono fijo para la verificación de su permanencia en el hogar.

“Seguramente lo iban a venir a buscar, pero le deben haber notificado que se terminaba la domiciliaria”, estimó el fiscal Sale.

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