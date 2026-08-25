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“Max vs 100″: el alocado desafío que afrontará Verstappen en una carrera de Karting

El piloto neerlandés buscará superar a una centena de oponentes en una competencia inédita en Silverstone

Piloto de karting con mono y casco de Red Bull visto de espaldas en una pista con otros competidores y un arco inflable
"Max vs 100", el alocado desafío que afrontará Max Verstappen en Silverstone (Joerg Mitter / Red Bull Content Pool)
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El neerlandés Max Verstappen, cuatro veces campeón mundial de Fórmula 1, afrontará el 16 de septiembre uno de los retos más singulares de su trayectoria: intentará adelantar a 100 rivales en una carrera de karting transmitida en vivo desde Silverstone. La competencia, bautizada como “Max vs 100”, propone un formato inédito que pone a prueba las habilidades del piloto en el mismo terreno donde inició su carrera. El evento será transmitido por ESPN y Disney+.

El evento reunirá a 101 karts en un circuito especialmente diseñado en Silverstone, con Verstappen partiendo desde el último lugar y 100 participantes de distintas disciplinas y ámbitos del entretenimiento repartidos en las primeras posiciones. El objetivo del neerlandés será superar a toda la parrilla en una sola carrera, una situación nunca antes vista en el automovilismo profesional.

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El concepto, según describió la escudería de la bebida energética en su gacetilla de prensa, surge de una pregunta frecuente entre los aficionados al deporte motor: “¿Podría una leyenda de las pistas vencer a un centenar de rivales si las probabilidades estuvieran en su contra?. El concepto coloca a uno de los mejores pilotos del mundo en una situación poco habitual. En vez de luchar contra un pequeño grupo de rivales en la punta, Verstappen tendrá 100 pilotos entre él y la línea de meta".

Un piloto con casco protector conduce un kart con el número catorce en una pista rodeada por barreras de protección
Max Verstappen se prepara para una competencia sin precedentes junto a cien participantes de diversos ámbitos en Silverstone.

La organización detalló que entre los participantes figuran atletas como el maratonista Arda Saatçi, el especialista en lanzamientos de baloncesto Chris “Lethal Shooter” Matthews y el ciclista de montaña Matt Jones, así como creadores de contenido y fanáticos de todo el mundo. Además, reconocidos streamers como TheGrefg, Caedrel y TheDonato completarán la parrilla.

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“Esta carrera cerrada reunirá a atletas de Red Bull, talentos del mundo del gaming, creadores de contenido de redes sociales, streamers, personalidades de los medios y participantes sorpresa de todo el mundo, quienes intentarán mantener la delantera ante Verstappen. El formato propone una nueva forma de competencia que combina elite, entretenimiento e innovación”, explicó la gacetilla de Disney+.

La pista, diseñada por el ex piloto y campeón mundial de karting David Terrien, ha sido creada para dar cabida a una largada masiva de 101 vehículos. “Crear un circuito para 101 pilotos al mismo tiempo nunca se había hecho, nunca se había visto”, afirmó Terrien. El propio ex campeón y el piloto de pruebas Sebastian Job realizaron ensayos previos con 50 karts y advirtieron la dificultad de abrirse paso: “Creo que adelantar a 100 autos será extremadamente difícil. Hoy lo hicimos con 50 y ya fue un desafío”, explicó Job.

La transmisión global del evento contará con la conducción del comediante británico Mo Gilligan y un equipo de especialistas que brindarán análisis en tiempo real, según informó la cadena estadounidense. El despliegue técnico incluirá gráficos inspirados en videojuegos, imágenes aéreas tomadas por drones y datos de carrera en pantalla, buscando una experiencia inmersiva para la audiencia. Por primera vez, Verstappen podrá comunicarse directamente con sus rivales durante la prueba, lo que permitirá a los espectadores acceder a conversaciones y estrategias en tiempo real.

Max Verstappen y Jos Verstappen posan junto a un kart amarillo y dos cascos en una pista de carreras bajo techo
El piloto neerlandés retorna a sus raíces en el karting, enfrentando uno de los mayores desafíos de su carrera deportiva.

Verstappen se inició en el karting a los cuatro años y desde los siete ya competía en campeonatos. El piloto neerlandés debutó en la Fórmula 1 en 2015 y se convirtió en el ganador más joven en la historia de la máxima categoría en 2016, acumulando cuatro títulos consecutivos entre 2021 y 2024. “En los karts aprendes lo esencial: largadas, defensa, sobrepasos. Pasé mucho tiempo de mi vida en el karting, así que siempre es bueno volver”, explicó Verstappen. Y luego, añadió: “Se trata de entender el agarre del kart. He hecho tantos años de karting que todo vuelve de manera natural”.

El evento busca ofrecer un espectáculo que combine deporte y entretenimiento en vivo, acercando el automovilismo a nuevas audiencias. “Hemos creado un evento ambicioso, entretenido y totalmente imprevisible”, afirmó Sean Doyle, vicepresidente de contenido sin guion en Disney+.

La lista definitiva de los 100 rivales se confirmará en los días previos a la competencia, según publicó ESPN. Verstappen resumió el espíritu del desafío: “Lo que más espero es ver el caos que se forme delante de mí”.

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