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Valentina Zenere y Sebastián Ortega celebraron 2 años de novios: paseo en yate y cena romántica en Miami

Con guiños a su historia de amor, el director y la actriz dejaron atrás los rumores de separación y festejaron su amor de día y de noche en la ciudad costera

Una mujer rubia mira a la cámara y un hombre conduce un automóvil convertible de noche ante los edificios iluminados de una ciudad
Valentina Zenere y Sebastián Ortega celebraron su aniversario en Miami (Instagram)
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Valentina Zenere y Sebastián Ortega dejaron atrás los rumores de separación que los estuvieron rodeando en las últimas semanas y celebraron un nuevo aniversario de novios, con la ciudad de Miami como escenario. La actriz documentó esos días en sus redes sociales con una serie de fotos que recorrieron distintos momentos de la celebración: desde un yate al atardecer hasta una cena con postre personalizado, pasando por tardes de pileta y salidas nocturnas por la ciudad.

La publicación arrancó en el agua. Las primeras imágenes mostraron a Valentina recostada en el asiento de popa de un yate, con un pareo blanco a rayas como única prenda sobre la bikini negra. El atardecer de Miami pintó el cielo de naranja y rosa detrás de ella, con el horizonte de la ciudad apenas visible en la distancia. El cabello suelto y revuelto por el viento, sin maquillaje, con un anillo plateado en la mano derecha: la actriz posó en distintos ángulos mientras la luz del sol caía sobre el agua.

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Sebastián apareció en el mismo yate, sin remera, con una gorra negra vuelta hacia atrás y los tatuajes que cubren su pecho, cuello y brazos expuestos al sol del atardecer. Recostado en el asiento con las piernas cruzadas, miró a cámara con una expresión tranquila, lejos del ritmo de Buenos Aires y en su propio pulso espaciotemporal.

Valentina Zenere sentada en el asiento de una embarcación al atardecer, con un vestido blanco calado y traje de baño negro
Miami fue la ciudad que eligieron Zenere y Ortega para celebrar un nuevo año en su relación
Una mujer rubia con vestido calado blanco posa reclinada en el sillón de un yate con el mar de fondo
Traje de baño negro y un vestido blanco con transparecias fueron los elegidos por Valentina para pasear en yate
Una mujer de perfil con pañuelo en la cabeza y falda blanca posa junto a la barandilla de cristal de un balcón frente al mar
La increíble vista del hospedaje de la pareja

El viaje también tuvo sus horas de sol pleno. Una de las fotos mostró a Valentina tumbada sobre una toalla blanca al borde de la pileta, con una bikini tornasol en verde y azul y anteojos de sol de marco negro y grande. El cabello mojado, la piel bronceada y una sonrisa entrecerrada bajo el sol del mediodía completaron la imagen.

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Otra toma la captó de pie en un balcón de altura, de espaldas a la cámara, con el pareo blanco y un pañuelo negro en la cabeza. Abajo, la bahía de Miami se extendía hasta el horizonte con palmeras, embarcaciones y un puente a lo lejos. La escena fue una de las más quietas de toda la serie, un remanso todavía mayor.

La noche tuvo su propio registro. Valentina apareció parada en una vereda, frente a una reja blanca, con un vestido negro sin mangas de largo midi, botas altas hasta la rodilla con puntera abierta, una cartera negra de cuero y accesorios plateados: gargantilla, pulseras y un reloj. El cabello recogido hacia atrás en un rodete tirante y el maquillaje más marcado que en las fotos diurnas terminaron de definir el look de noche.

Valentina Zenere viste un vestido blanco sobre un bikini negro mientras permanece sentada en una embarcación en el mar al atardecer
Valentina se mostró a cara lavada y con el pelo al viento
Sebastián Ortega con el torso descubierto y gorra negra sentado en la cubierta de un barco en el mar
Ortega posó para la cámara de su novia arriba de un yate
Una mujer rubia saca la lengua junto a un hombre sonriente con tatuajes en un espacio interior con techo industrial
La pareja confirmó su relación en septiembre del año 2024

Después llegó el auto. Una foto los mostró a los dos juntos en el asiento trasero de un descapotable, con las luces de Miami de fondo. Valentina miraba a cámara con el cabello suelto y Sebastián, de perfil, observaba la ciudad. La imagen fue la más espontánea de todas, tomada en movimiento, con la velocidad y el ruido de la noche afuera.

El cierre de la publicación lo puso el restaurante. La última foto encuadró un plato blanco con una porción de key lime pie y la inscripción en chocolate: “Happy Anniversary!”. Las manos de los dos, con los tatuajes de un 6 y un 9 con el que sellaron su amor en primer plano, sostuvieron el plato desde los bordes. Ninguna palabra adicional. La imagen habló por sí sola.

Todo y mucho”, fue todo lo que escribió la actriz de En el Barro en el pie de la publicación que compartió en sus redes sociales.

Una mujer rubia con gafas de sol oscuras y bikini se encuentra acostada sobre una toalla blanca al aire libre
"Todo y mucho", escribió Valentina en el pie de foto de la publicación
Valentina Zenere posa de noche ante una reja blanca con un cartel de prohibido estacionar, vestida con un vestido y botas negras
Vestido negro, botas altas y un clean look fueron los elegidos de la actriz para salir de noche
Un plato blanco con una porción de pastel, el mensaje Happy Anniversary escrito en chocolate y dos manos con tatuajes que sostienen el borde
La pareja celebró con una porción de Key Lime Pie (Instagram)

La sección de comentarios no tardó en llenarse de mensajes de los seguidores de la actriz de Soy Luna y entre ellos se encontó el del productor y creador de El Marginal respondió a la publicación con un mensaje en inglés: “Feeling This”, junto a dos emojis de corazón. Dante Ortega, uno de los hijos que tiene con Guillermina Valdés, también dejó su mensaje: “Los quiero”.

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