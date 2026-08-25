Valentina Zenere y Sebastián Ortega celebraron 2 años de novios: paseo en yate y cena romántica en Miami

Valentina Zenere y Sebastián Ortega celebraron su aniversario en Miami (Instagram)

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Valentina Zenere y Sebastián Ortega dejaron atrás los rumores de separación que los estuvieron rodeando en las últimas semanas y celebraron un nuevo aniversario de novios, con la ciudad de Miami como escenario. La actriz documentó esos días en sus redes sociales con una serie de fotos que recorrieron distintos momentos de la celebración: desde un yate al atardecer hasta una cena con postre personalizado, pasando por tardes de pileta y salidas nocturnas por la ciudad.

La publicación arrancó en el agua. Las primeras imágenes mostraron a Valentina recostada en el asiento de popa de un yate, con un pareo blanco a rayas como única prenda sobre la bikini negra. El atardecer de Miami pintó el cielo de naranja y rosa detrás de ella, con el horizonte de la ciudad apenas visible en la distancia. El cabello suelto y revuelto por el viento, sin maquillaje, con un anillo plateado en la mano derecha: la actriz posó en distintos ángulos mientras la luz del sol caía sobre el agua.

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Sebastián apareció en el mismo yate, sin remera, con una gorra negra vuelta hacia atrás y los tatuajes que cubren su pecho, cuello y brazos expuestos al sol del atardecer. Recostado en el asiento con las piernas cruzadas, miró a cámara con una expresión tranquila, lejos del ritmo de Buenos Aires y en su propio pulso espaciotemporal.

Miami fue la ciudad que eligieron Zenere y Ortega para celebrar un nuevo año en su relación

Traje de baño negro y un vestido blanco con transparecias fueron los elegidos por Valentina para pasear en yate

La increíble vista del hospedaje de la pareja

El viaje también tuvo sus horas de sol pleno. Una de las fotos mostró a Valentina tumbada sobre una toalla blanca al borde de la pileta, con una bikini tornasol en verde y azul y anteojos de sol de marco negro y grande. El cabello mojado, la piel bronceada y una sonrisa entrecerrada bajo el sol del mediodía completaron la imagen.

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Otra toma la captó de pie en un balcón de altura, de espaldas a la cámara, con el pareo blanco y un pañuelo negro en la cabeza. Abajo, la bahía de Miami se extendía hasta el horizonte con palmeras, embarcaciones y un puente a lo lejos. La escena fue una de las más quietas de toda la serie, un remanso todavía mayor.

La noche tuvo su propio registro. Valentina apareció parada en una vereda, frente a una reja blanca, con un vestido negro sin mangas de largo midi, botas altas hasta la rodilla con puntera abierta, una cartera negra de cuero y accesorios plateados: gargantilla, pulseras y un reloj. El cabello recogido hacia atrás en un rodete tirante y el maquillaje más marcado que en las fotos diurnas terminaron de definir el look de noche.

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Valentina se mostró a cara lavada y con el pelo al viento

Ortega posó para la cámara de su novia arriba de un yate

La pareja confirmó su relación en septiembre del año 2024

Después llegó el auto. Una foto los mostró a los dos juntos en el asiento trasero de un descapotable, con las luces de Miami de fondo. Valentina miraba a cámara con el cabello suelto y Sebastián, de perfil, observaba la ciudad. La imagen fue la más espontánea de todas, tomada en movimiento, con la velocidad y el ruido de la noche afuera.

El cierre de la publicación lo puso el restaurante. La última foto encuadró un plato blanco con una porción de key lime pie y la inscripción en chocolate: “Happy Anniversary!”. Las manos de los dos, con los tatuajes de un 6 y un 9 con el que sellaron su amor en primer plano, sostuvieron el plato desde los bordes. Ninguna palabra adicional. La imagen habló por sí sola.

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“Todo y mucho”, fue todo lo que escribió la actriz de En el Barro en el pie de la publicación que compartió en sus redes sociales.

"Todo y mucho", escribió Valentina en el pie de foto de la publicación

Vestido negro, botas altas y un clean look fueron los elegidos de la actriz para salir de noche

La pareja celebró con una porción de Key Lime Pie (Instagram)

La sección de comentarios no tardó en llenarse de mensajes de los seguidores de la actriz de Soy Luna y entre ellos se encontó el del productor y creador de El Marginal respondió a la publicación con un mensaje en inglés: “Feeling This”, junto a dos emojis de corazón. Dante Ortega, uno de los hijos que tiene con Guillermina Valdés, también dejó su mensaje: “Los quiero”.

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