El programa del aporte económico para el adulto mayor en Guatemala aumenta 72.1% sus beneficiarios

Una representante de la Organización Panamericana de la Salud toma notas durante una visita a una mujer en un hogar rural de Guatemala. (Ministerio de Trabajo y Previsión Social)

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El Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor (PAM) elevó 72.1% su padrón de beneficiarios durante el gobierno del presidente Bernardo Arévalo, al pasar de 172,743 personas al inicio de la administración a 297,272 adultos mayores, una expansión que amplía la cobertura de un subsidio mensual de Q500 dirigido a personas de 65 años o más en pobreza extrema, sin empleo y sin pensión.

Hasta el 31 de julio de 2026, el programa había ejecutado Q1,057.46 millones, equivalentes al 59.3% de su presupuesto total de Q1,781.99 millones, según datos del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. La cifra muestra el peso presupuestario de una política que hoy alcanza a casi 300 mil personas.

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El aumento acumulado en el período es de 124.529 nuevos beneficiarios. De acuerdo con la información oficial, en 2024 se incorporaron 18,227 adultos mayores; en 2025 la cifra subió a 87,751; y en 2026 ya se suman 18,551 nuevas personas al padrón.

El dato central es ese: el PAM entrega Q500 mensuales a guatemaltecos mayores de 65 años que viven en pobreza extrema, no reciben jubilación o pensión y ya no trabajan, y durante la actual administración su cobertura creció hasta llegar a 297,272 beneficiarios.

Una trabajadora institucional toma datos en una carpeta frente a una mujer indígena ataviada con vestimenta tradicional en una zona rural. (Ministerio de Trabajo y Previsión Social)

Cuatro departamentos concentran 99,969 beneficiarios del programa

La distribución territorial muestra una fuerte concentración en cuatro departamentos. Alta Verapaz encabeza la nómina con 32,616 beneficiarios, seguido por San Marcos con 22.926, Huehuetenango con 22,715 y Quiché con 21,712.

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En conjunto, esos cuatro departamentos reúnen 99,969 adultos mayores incorporados al programa, lo que representa el 33.6% del total. La nómina confirma que una de cada tres personas atendidas por el PAM se encuentra en esas zonas del país.

El Ministerio de Trabajo y Previsión Social, conocido como Mintrab, atribuye la expansión del padrón al despliegue de personal para realizar visitas domiciliarias y estudios socioeconómicos. Esas acciones buscan acelerar la atención de expedientes que, de acuerdo con la información oficial, permanecieron abandonados durante años e incluso décadas.

La cartera también puso en marcha operativos para acercar el trámite a comunidades específicas. Uno de esos planes se desarrolla en San José Poaquil, en Chimaltenango, donde personal institucional atiende solicitudes de inscripción y realiza evaluaciones en los hogares para determinar si los solicitantes cumplen con las condiciones exigidas por el programa.

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La inscripción al PAM es gratuita, personal y sin intermediarios

El acceso al beneficio no tiene costo y debe hacerse de manera directa ante el ministerio. La inscripción es gratuita, personal y sin intermediarios, y se tramita en la sede departamental del Mintrab correspondiente al lugar de residencia del solicitante.

El procedimiento comienza con la presentación de una solicitud mediante el formulario de admisión al programa. Luego, la institución verifica el cumplimiento de los requisitos legales y efectúa un estudio socioeconómico para establecer la situación económica de la persona interesada.

Con base en ese informe técnico, el ministerio emite una resolución y la notifica al solicitante. Si la respuesta es favorable, la resolución se incorpora al registro de beneficiarios, se extiende un carné y el pago del aporte se realiza dentro de los 15 días siguientes al mes que corresponda.

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Entre las condiciones principales figuran haber cumplido 65 años, no tener empleo en el sector público o privado, no recibir pensión o jubilación y vivir en condición de pobreza extrema. La información oficial añade que ya no se exige presentar constancias periódicas de supervivencia para seguir recibiendo el pago.

Citado por Diario de Centro América, el ministerio sostuvo que estas jornadas tienen como objetivo acercar el proceso a las personas adultas mayores que necesitan el apoyo estatal. La ampliación del padrón, junto con la ejecución presupuestaria registrada hasta julio, muestra el avance de una política social enfocada en una población que depende de ese ingreso para cubrir gastos básicos como alimentación y medicinas.

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