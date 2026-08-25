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El orgullo de Floppy Tesouro por el paso que dio su hija Moorea: “Es emocionante verte brillar”

La empresaria compartió el evento con Salvador Becciu, su actual pareja, y con Rodrigo Fernández Prieto, el padre de la niña de 9 años

La empresaria compartió su felicidad por el camino que emprendió Moorea (Video: Instagram)
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Floppy Tesouro tenía el día marcado en el calendario desde hacía tiempo. Sus redes sociales lo anticipaban con cada story que publicaba: algo importante estaba por ocurrir en la vida de Moorea, su hija de 9 años, y ella quería que sus seguidores vivieran en tiempo real el debut de la pequeña en el modelaje: desde la preparación hasta el último momento de una noche que no iba a olvidar.

Todo arrancó antes del desfile. Las stories mostraron a Floppy con una bata rosa satinada mientras Dalila, su maquilladora, le terminaba el look con una brocha. “Lista en tiempo récord”, escribió al pie de esa imagen. El maquillaje apostó por un delineado preciso, rubor suave y labios en nude, una combinación que Dalila resolvió contra el reloj sin que se notara el apuro.

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En el video que siguió, Floppy explicó el clima del día con la adrenalina a flor de piel: “Unas corridas que no les puedo explicar, pero digo día especial porque como les contaba hace un ratito, Moore va a desfilar”. La empresaria aclaró desde el principio cuál sería su rol en la jornada: “Hoy voy a acompañar a Moore como espectadora y en primera fila, sin marcar lavado absolutamente”.

Antes de ocupar ese lugar en la platea, pasó por el back para acompañar a su hija en los momentos previos. Fue allí donde compartió uno de los detalles que más la emocionó de la propuesta: “Moore va a desfilar para una diseñadora niña, que no saben las cosas que hace. Me va a encantar que Moore forme parte de esta pasada tan linda, tan dulce, tan importante, con una mini diseñadora”.

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Dos niñas de pie frente a un perchero con ropa elegante; una viste traje a cuadros beige y la otra sostiene un largo vestido rosa de tul
Moorea junto a Lola, la joven diseñadora para la que desfiló

En el detrás de escena, Moorea apareció junto a Lola, la joven diseñadora detrás de la marca. En la foto, las dos posaron en el área de vestuario, rodeadas de perchas con vestidos de tul en celeste, blanco y rosa. Lola sostenía en alto la pieza que Moorea luciría en la pasarela: un vestido rosa con corpiño bordado en piedras y una falda escalonada de tul con volumen para lucir en la Argentina Fashion Week.

Llegó el momento del desfile y Moorea cumplió con el lugar que le habían asignado: cerrar la pasarela. El vestido rosa de alta costura kid, con el corpiño cuajado de bordados y la falda en capas de tul, fue la pieza con la que la pequeña recorrió la pasarela del evento bajo las luces del salón, con pantallas gigantes a los costados que proyectaban su imagen en tiempo real.

Desde la primera fila, Floppy lo vio todo junto a su pareja, Salvador Becciu, y a un grupo de familiares y amigos que también estuvieron presentes para acompañarla. Entre ellos, Rodrigo Fernández Prieto, padre de Moorea que tampoco quiso perderse el debut.

Floppy Tesouro con traje negro sonríe junto a su hija Moorea, vestida con un traje rosa de tul, ante una pared blanca
"Orgullosa de vos hija", escribió la modelo en la foto que subió junto a su hija (Instagram)

La imagen que Floppy publicó junto a su hija después del desfile condensó todo lo que el día le había generado. En la foto, Moorea lucía el vestido rosa con el que había cerrado la pasarela mientras su madre, vestida de negro, se agachaba a su altura y la abrazaba con una sonrisa que no necesitó palabras. Las que eligió para acompañar esa imagen fueron: “Orgullosa de vos hija. Que emocionante verte en la pasarela brillando”.

La última story cerró con una toma del desfile en pleno: las modelos avanzando por la pasarela iluminada, la araña del salón como telón de fondo y el mensaje de una madre emocionada: “Felicitaciones hija, te amamos”. Una manera de abrazarla con sus seres queridos para demostrar que no estuvo sola en una de las noches más importantes de su vida.

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Floppy TesouroMooreaSalvador BecciuRodrigo Fernández Prietodebutmodelo

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