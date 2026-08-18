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6 alimentos con respaldo científico que prometen reducir arrugas y rejuvenecer el rostro

Una revisión publicada en Nature Communications analizó sesenta y un estudios sobre nutrición y envejecimiento cutáneo e identificó cuáles son los compuestos específicos que aumentan la hidratación junto con la elasticidad dérmica

Mujer sentada frente a una mesa de madera con aguacate, taza, tazón de cereales, leche, espinaca y naranja. Fondo de cocina con ventana.
Una revisión en Nature Communications concluyó que la dieta se asoció con mejoras en hidratación, elasticidad, función barrera y arrugas de la piel (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La idea de que la dieta puede influir en la piel ya no se limita a consejos de bienestar. Una revisión publicada en Nature Communications concluyó que varias intervenciones dietarias se asociaron con mejoras medibles en hidratación, elasticidad, función barrera y arrugas, aunque el nivel de evidencia no fue igual para todos los alimentos o compuestos.

El trabajo analizó 61 estudios en humanos y revisó el efecto de distintas intervenciones nutricionales sobre signos vinculados al envejecimiento cutáneo.

A partir de esos resultados, es posible ordenar de menor a mayor respaldo a varios alimentos y productos que suelen aparecer en las listas sobre alimentación antiedad.

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6. Naranjas

Imagen de archivo de un vaso de cristal con zumo de naranja (Europa Press)
Las naranjas aportan vitamina C para la síntesis de colágeno, pero las vitaminas aisladas mostraron evidencia menos consistente para la piel (Europa Press)

Las naranjas suelen figurar en estas selecciones por su aporte de vitamina C, un nutriente ligado a la síntesis de colágeno y a la protección antioxidante. Aun así, cuando se observa la evidencia clínica agregada, las vitaminas aisladas quedaron entre las categorías con resultados más irregulares.

Eso no implica que la naranja carezca de valor nutricional para la piel. Lo que marca la revisión es que el respaldo estadístico para este tipo de intervención fue menos consistente que el hallado en otros grupos.

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5. Espinacas

Una tarta redonda de masa dorada con una porción separada, relleno verde de espinaca y ricota, tenedor de metal y hojas frescas de espinaca en una mesa de madera clara.
Las espinacas aportan carotenoides y vitaminas antioxidantes, y los carotenoides se asociaron con una mejora del enrojecimiento cutáneo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las espinacas concentran carotenoides y vitaminas antioxidantes, dos componentes que suelen asociarse con protección frente al daño oxidativo. En la revisión, los carotenoides mostraron una señal favorable, sobre todo en variables específicas como el enrojecimiento cutáneo.

Ese desempeño dejó a este grupo en una zona intermedia del ranking. La señal existe, pero no alcanzó la amplitud ni la consistencia observadas en otras intervenciones alimentarias.

4. Yogur

Yogur natural casero (Freepik)
El yogur quedó ligado a los probióticos, que mostraron asociación con mejor hidratación cutánea a través del eje intestino-piel (Freepik)

El yogur entra en la lista por su vínculo con los probióticos, una categoría que mostró asociación con mejor hidratación cutánea. La revisión incluyó esta línea dentro de las intervenciones que podrían actuar a través del eje intestino-piel.

El alcance de esa evidencia fue más acotado que el de los grupos que quedaron arriba. El respaldo existe, pero no aparece al mismo nivel que el observado en polifenoles, colágeno o grasas saludables.

3. Avena

Tazón de madera lleno de avena natural con una cuchara, acompañado de frambuesas, arándanos, bayas secas y almendras sobre una mesa de madera.
La avena se vinculó con un patrón de alimentación de bajo índice glucémico y mejor calidad dietaria, más que con un efecto antiedad directo sobre la piel

La avena suele destacarse por su perfil nutricional, su aporte de fibra y su bajo índice glucémico. Aunque no fue uno de los alimentos estrella del análisis, puede encajar dentro de un patrón de alimentación que favorezca un mejor entorno metabólico para la piel.

Ese punto resulta relevante porque las dietas con picos glucémicos más altos suelen vincularse con procesos que pueden afectar la calidad cutánea, mientras que alimentos como la avena ayudan a sostener una respuesta más estable.

Su aporte de fibra también la ubica dentro de una alimentación de mejor calidad general, un factor que puede influir de manera indirecta en la salud de la piel.

Su lugar en este ranking responde más a ese encuadre general que a una evidencia directa tan sólida como la de otras categorías. En otras palabras, aparece mejor respaldada como parte de una dieta saludable que como un alimento antiedad con efecto propio bien demostrado.

2. Té verde

Una taza blanca con té verde caliente y vapor, acompañada de hojas de té verde frescas y un tazón con polvo de matcha, sobre una superficie de madera clara.
El té verde se ubicó entre los alimentos con mejor evidencia porque los polifenoles se asociaron con menos arrugas, mejor hidratación y menor pérdida transepidérmica de agua (Imagen Ilustrativa Infobae)

El té verde quedó entre los alimentos mejor posicionados por su riqueza en polifenoles. Esa categoría mostró asociación con reducción de arrugas, mejor hidratación y menor pérdida transepidérmica de agua, una variable usada para medir la función barrera de la piel.

La revisión informó para los polifenoles una reducción de arrugas de pSMD = -0,48, una mejora en hidratación de pSMD = 0,54 y una caída de la pérdida de agua de pSMD = -0,58. Ese conjunto de resultados ubica al té verde entre los candidatos con mejor sostén científico.

Dicho de otro modo, los polifenoles del té verde demostraron reducir las arrugas, aumentar la hidratación y disminuir la pérdida de agua en la piel, con resultados que los investigadores consideran estadísticamente significativos.

1. Palta

Primer plano de varias paltas, incluyendo una cortada por la mitad con su hueso y otra en rodajas, sobre una superficie de madera oscura.
La palta encabezó el ranking por su aporte de grasas monoinsaturadas, ya que los lípidos y ácidos grasos mostraron resultados consistentes en hidratación y arrugas de la piel (Imagen Ilustrativa Infobae)

La palta quedó en la parte alta del ranking por su aporte de grasas monoinsaturadas y su encaje dentro de la categoría de lípidos y ácidos grasos, una de las que mostró resultados más consistentes en la revisión.

Para ese grupo, el análisis reportó una reducción de arrugas de pSMD = -0,62 y una mejora en hidratación de pSMD = 0,54. El propio trabajo señaló que la evidencia más consistente dentro de esta línea respalda el consumo de grasas esenciales procedentes de alimentos como la palta. Es decir, comer más grasas saludables se tradujo en menos arrugas y mejor hidratación de la piel.

Más allá del ranking, la revisión no plantea que exista un alimento único capaz de frenar el paso del tiempo. Lo que sí sugiere es que ciertos alimentos y patrones dietarios se relacionan con mejoras concretas en la salud de la piel, con mayor solidez para grasas saludables y polifenoles que para vitaminas aisladas.

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