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Continúa la incertidumbre en Medio Oriente: Irán amenaza con nuevos ataques mientras EEUU descarta extender el alto el fuego

Tras el vencimiento del plazo establecido en el Memorando de Entendimiento firmado en junio y el estancamiento de las conversaciones de paz y de las gestiones para reabrir Ormuz, persisten las dudas sobre la posibilidad de que Washington y Teherán alcancen un acuerdo permanente

Embarcaciones en el estrecho de Ormuz, vistas desde Musandam, Omán. 16 de junio de 2026. REUTERS/Stringer
Embarcaciones en el estrecho de Ormuz, vistas desde Musandam, Omán. 16 de junio de 2026. REUTERS/Stringer
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Continúa la incertidumbre sobre un posible acuerdo entre Irán y Estados Unidos para poner fin de forma permanente a la guerra, después de que venciera sin avances el plazo fijado en junio y el presidente estadounidense, Donald Trump, descartara extender el alto el fuego temporal. Por su parte, Teherán advirtió que podría adoptar una postura militar “totalmente ofensiva” si fracasa la vía diplomática.

Los avances hacia las conversaciones de paz y la reanudación del tráfico de petroleros por el estratégico estrecho de Ormuz se encuentran estancados, según un alto funcionario iraní citado por Reuters, una situación que amenaza con prolongar el conflicto que Estados Unidos e Israel iniciaron con ataques contra Irán el 28 de febrero.

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“Las entidades iraníes deben estar preparadas para intensificar las tensiones en el estrecho de Ormuz y en la región en general, ya que Irán estará dispuesto a tomar decisiones y actuar ante situaciones difíciles”, declaró el funcionario.

El representante iraní agregó que Teherán podría ejecutar un ataque militar “oportuno y preciso” para romper el bloqueo naval estadounidense si la diplomacia fracasa.

El estancamiento de las negociaciones se produce tras el vencimiento del plazo establecido por un Memorando de Entendimiento firmado el 17 de junio. El documento otorgaba a Irán y Estados Unidos 60 días para alcanzar un acuerdo de paz definitivo y establecer un entendimiento más amplio sobre el programa nuclear iraní y las sanciones estadounidenses.

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El memorando establecía una “cesación inmediata y permanente de las operaciones militares en todos los frentes”. Sin embargo, el acuerdo se desmoronó a partir de una disputa entre Teherán y Washington sobre el control del estrecho de Ormuz, una vía marítima por la que antes de la guerra circulaba una quinta parte del petróleo y del gas natural licuado del mundo.

El representante iraní agregó que Teherán podría ejecutar un ataque militar “oportuno y preciso” para romper el bloqueo naval estadounidense si la diplomacia fracasa (EP)
El representante iraní agregó que Teherán podría ejecutar un ataque militar “oportuno y preciso” para romper el bloqueo naval estadounidense si la diplomacia fracasa (EP)

Consultado el lunes por periodistas sobre si Estados Unidos pretendía extender el acuerdo provisional alcanzado en junio, Trump respondió que no.

Contactos indirectos entre Washington y Teherán

A pesar del estancamiento de las negociaciones, también surgieron indicios de contactos extraoficiales entre Estados Unidos y distintos sectores del Gobierno iraní, incluida la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), que adquirió mayor poder durante la guerra y controla gran parte de las fuerzas armadas y de la economía de Irán.

Según Axios, la exdirectora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, habló con un líder kurdo iraquí con estrechos vínculos con la Guardia Revolucionaria. A través de ese intermediario, Estados Unidos transmitió un mensaje al comandante de la IRGC, el general Ahmad Vahidi.

Posteriormente, Fox News informó que Trump confirmó esa información en una entrevista telefónica.

Según Axios, la Administración Trump estaba preocupada por si los negociadores iraníes presentes en la mesa de diálogo representaban realmente a la Guardia Revolucionaria.

Vahidi respondió que estaba alineado con los negociadores iraníes, según el medio.

El enviado especial de Trump y su yerno, Jared Kushner, también se refirió a los contactos entre Washington y Teherán, aunque evitó ofrecer detalles.

“No puedo entrar en detalles, pero diré que las conversaciones entre el gobierno estadounidense y diferentes sectores del gobierno iraní en todos los ámbitos son probablemente más sólidas que nunca”, declaró Kushner en una entrevista con el corresponsal jefe de asuntos exteriores de Fox News, Trey Yingst.

El enviado especial de Trump y su yerno, Jared Kushner (EFE)
El enviado especial de Trump y su yerno, Jared Kushner (EFE)

Ormuz, otro obstáculo para el acuerdo

El estrecho de Ormuz se mantiene como uno de los principales puntos de disputa entre ambos países. Irán sostiene que el punto 5 del Memorando de Entendimiento le otorgaba el derecho a gestionar el estrecho, que comparte con Omán, un aliado de Estados Unidos. Washington rechazó esa interpretación.

Las hostilidades se reanudaron cuando Irán comenzó a disparar contra embarcaciones que, según Teherán, intentaban atravesar el estrecho por una ruta no autorizada. Trump declaró el 7 de julio que el pacto había terminado.

El funcionario iraní afirmó a Reuters que Estados Unidos debe cumplir con todas las disposiciones del Memorando de Entendimiento en las próximas semanas como condición previa para continuar las negociaciones.

Irán también mantiene negociaciones por separado con Omán sobre la gestión del estrecho y afirma que ambos países están cerca de alcanzar un acuerdo.

Trump respondió a esas conversaciones con una amenaza contra el país del Golfo. “Si Omán se interpone en nuestro camino, los bombardearemos sin piedad”, declaró Trump a Fox News.

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