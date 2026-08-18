El salario de un cajero de supermercado en agosto de 2026 asciende a $1.322.132 según la paritaria de empleados de comercio (Freepik)

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En agosto de 2026, los trabajadores de supermercados experimentan una nueva actualización en sus ingresos tras la más reciente paritaria del sector. La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) logró un acuerdo que impacta directamente en los salarios de los cajeros, una de las categorías clave en la actividad comercial.

Los cambios en las escalas y los pagos adicionales generan expectativas y preguntas entre quienes buscan conocer el monto exacto que recibirán este mes quienes desempeñan esa función.

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Cuánto cobra un cajero de supermercado en agosto 2026

Durante agosto de 2026, el salario total que percibe un cajero de supermercado bajo el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75 se compone de varios elementos. Según los valores de referencia difundidos por FAECYS, el monto para la categoría Cajero A asciende a $1.322.132. Esta cifra incluye el salario básico actualizado, la suma no remunerativa vigente y la cuota correspondiente del bono extraordinario acordado en la última negociación.

El desglose contempla el salario básico reajustado tras la aplicación del segundo tramo paritario, la suma no remunerativa de $120.000 que continúa vigente, y la segunda cuota del bono extraordinario, equivalente a $25.000. Es importante señalar que estos montos corresponden a salarios brutos y, en los casos que corresponda, pueden incrementarse por adicionales como antigüedad, presentismo, manejo de caja, horas extras y comisiones previstos en el convenio sectorial.

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El sueldo de Cajero A bajo el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75 incluye salario básico, suma no remunerativa y bono extraordinario (Freepik)

La composición salarial incluye además una suma no remunerativa que fue acordada en la paritaria previa y que se mantiene durante julio, agosto y septiembre. Esta suma se irá incorporando al básico en etapas a partir de diciembre de 2026. El bono extraordinario, en cambio, es de carácter excepcional y se liquida en dos cuotas durante julio y agosto.

Cuánto cobran los empleados de Comercio tras la última paritaria

La última actualización paritaria implementada por FAECYS y las cámaras empresarias abarca a todas las categorías comprendidas en el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75. El acuerdo establece una suba total del 5,7% para el trimestre julio-septiembre, distribuida en tres incrementos no acumulativos del 1,9% cada uno, calculados sobre los básicos de junio de 2026. Esta modalidad implica que cada tramo no se suma sobre el anterior, sino siempre sobre la base inicial.

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Para agosto, la aplicación del segundo tramo eleva los salarios de referencia, manteniéndose la suma no remunerativa de $120.000 y el segundo pago del bono extraordinario de $25.000. Los valores orientativos para las principales categorías son los siguientes:

Maestranza A: $1.305.461 ($1.160.461 de básico + $120.000 no remunerativos + $25.000 de bono)

Administrativo A: $1.317.965

Cajero A: $1.322.132

Vendedor A: $1.322.132

Vendedor D: $1.373.824

El bono extraordinario acordado para empleados de comercio es de $50.000 y se paga en dos cuotas durante julio y agosto (REUTERS/Agustin Marcarian)

Para septiembre de 2026, está prevista la aplicación del tercer tramo del aumento, que volverá a ajustar los salarios básicos de todas las categorías. Además, la suma no remunerativa de $120.000 continuará vigente hasta septiembre y comenzará a incorporarse gradualmente al sueldo básico desde diciembre de 2026, en cuotas mensuales de $20.000 hasta mayo de 2027.

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Cómo fue el último acuerdo salarial

El acuerdo paritario vigente para los empleados de comercio se alcanzó entre FAECYS, la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA).

El incremento se calcula sobre las escalas básicas de junio de 2026 y se aplica en tres tramos:

Julio: 1,9%

Agosto: 1,9%

Septiembre: 1,9%

Junto con el aumento, se acordó el pago de un bono extraordinario de $50.000 en dos cuotas, que se liquida durante julio y agosto.

El convenio incluye una cláusula de revisión que prevé una nueva mesa de negociación en octubre de 2026. En esa instancia, las partes volverán a reunirse para analizar la evolución de las variables económicas y definir si corresponde una actualización adicional de las escalas salariales para el último trimestre del año.

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