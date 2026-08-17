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La enfermedad inflamatoria que preocupa a expertos en Argentina: impulsan una campaña de detección gratuita

La iniciativa, creada por sociedades médicas y organizaciones de pacientes, busca reducir las demoras habituales en la identificación. Los detalles

Primer plano de una mujer rascándose el antebrazo con una erupción cutánea roja y escamosa, que cubre una parte significativa de su piel.
En psoriasis suele aparecer lesiones rojas cubiertas por escamas blancas y secas (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Según Mayo Clinic, la psoriasis es una enfermedad crónica de la piel que provoca sarpullido, con manchas rojas y escamosas que pican, y suele aparecer sobre todo en rodillas, codos, tronco y cuero cabelludo.

No tiene cura y puede causar dolor, interferir en el sueño y dificultar la concentración. Suele presentarse en ciclos: brotes de semanas o meses seguidos de períodos en los que los síntomas disminuyen.

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Entre los desencadenantes más comunes en personas con predisposición genética mencionó infecciones, cortes o quemaduras y determinados medicamentos. De acuerdo con Mayo Clinic, existen tratamientos para controlar los síntomas y pueden sumarse hábitos de estilo de vida y estrategias de afrontamiento para vivir mejor con la afección.

En Argentina, alrededor del 1,5% de la población vive con psoriasis y se estima que cerca del 30% de esos casos podría evolucionar hacia una artritis psoriásica. Ese dato ubica al subdiagnóstico como una de las preocupaciones principales de las entidades participantes de la campaña, que insisten en la detección oportuna para reducir complicaciones.

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En ese marco, será posible acceder a un diagnóstico gratuito y especializado en una campaña nacional impulsada por la Sociedad Argentina de Reumatología (SAR), la Asociación Argentina de Dermatología (AAD), la Sociedad Argentina de Psoriasis (SOARPSO) y la Asociación para el Enfermo de Psoriasis y Artritis Psoriásica (AEPSO).

Primer plano de una mano aplicando una crema blanca sobre la piel irritada y escamosa de un codo, que muestra signos de psoriasis.
Cuando existe compromiso articular, pueden aparecer dolor, hinchazón, rigidez matutina y limitaciones para el movimiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

El médico reumatólogo Gustavo Christian Casado, presidente de la Sociedad Argentina de Reumatología (SAR), explicó que la enfermedad puede expresarse de formas diferentes según cada paciente. “La enfermedad psoriásica puede manifestarse de diferentes maneras y afecta a cada persona de forma particular”, señaló. También indicó que, cuando existe compromiso articular, pueden aparecer dolor, hinchazón, rigidez matutina y limitaciones para el movimiento.

Casado advirtió que la artritis psoriásica puede afectar de manera seria la calidad de vida si no recibe tratamiento adecuado. Según precisó, un abordaje temprano y multidisciplinario permite mejorar los síntomas, evitar la progresión de la enfermedad y preservar la movilidad. Esa necesidad de consulta precoz constituye uno de los ejes centrales de la campaña.

Por su parte, la presidenta de la Sociedad Argentina de Psoriasis (SOARPSO), Carolina Ledesma, remarcó que la enfermedad también puede instalarse en zonas sensibles y abarcar grandes extensiones de piel. “La psoriasis no es contagiosa, pero sí puede afectar significativamente la calidad de vida de quien la padece”, afirmó. Añadió que la patología responde a una alteración del sistema inmunológico, con influencia de factores genéticos y ambientales en su desarrollo.

Esa alteración genera un recambio acelerado de las células de la piel, un proceso que explica la aparición de placas, descamación y otros signos visibles. En ciertos casos, las lesiones se concentran en codos, rodillas o cuero cabelludo; en otros, se extienden a manos, pies, uñas o zonas de mayor sensibilidad. Esa variedad clínica suele demorar la consulta o dificultar una identificación temprana cuando los síntomas no responden a las formas más conocidas de la enfermedad.

El impacto más allá de la piel

Además del compromiso cutáneo, la enfermedad psoriásica puede afectar articulaciones periféricas, tendones, columna y sacroilíacas. Las organizaciones médicas también señalaron su asociación con mayor riesgo cardiovascular, hiperuricemia y obesidad. Si no recibe tratamiento a tiempo, el proceso inflamatorio puede derivar en discapacidad e interferir con actividades cotidianas.

psoriasis, eccema, problemas de piel
Si no recibe tratamiento a tiempo, el proceso inflamatorio puede derivar en discapacidad e interferir con actividades cotidianas (Freepik)

La presidenta de la Asociación Argentina de Dermatología (AAD), Cecilia Civale, sostuvo que el impacto va más allá de las lesiones visibles. “Tiene un impacto físico, emocional y social”, indicó, al describir dolor, ansiedad, angustia, vergüenza, aislamiento y ausentismo escolar o laboral entre las posibles consecuencias que atraviesan algunos pacientes.

Desde Asociación para el Enfermo de Psoriasis y Artritis Psoriásica (AEPSO), su presidenta Silvia Fernández Barrio planteó que muchas personas conviven con la enfermedad sin un diagnóstico claro o dejaron tratamientos interrumpidos. A su vez, alertó sobre las dificultades crecientes para acceder a consultas médicas y terapias, una situación que, a juicio de la entidad, vuelve más relevante este tipo de campañas de pesquisa y orientación.

Las entidades también pusieron el foco en el deterioro acumulativo del curso de vida, un concepto que describe el efecto progresivo que puede tener la enfermedad cuando el diagnóstico llega tarde o el tratamiento resulta insuficiente. Ese cuadro puede traducirse en limitaciones físicas, impacto emocional, pérdida de bienestar y mayor riesgo de comorbilidades como diabetes, afecciones cardiovasculares y trastornos anímicos.

Dermatóloga con bata blanca examina el brazo de una paciente sentada con camisa de hospital. Presenta erupciones cutáneas. Consultorio médico.
Los turnos gratuitos se pueden solicitar desde este lunes y hasta el 23 de agosto (Imagen Ilustrativa Infobae)

A partir de ese escenario, la campaña no apunta solo a quienes sospechan que pueden tener psoriasis o artritis psoriásica. También busca acercar una consulta a personas que interrumpieron controles, que no lograron estabilizar los síntomas o que encuentran barreras para sostener el seguimiento médico en tiempo y forma.

Cómo pedir un turno gratuito

Los turnos podrán solicitarse del 17 al 23 de agosto por vía telefónica o en el sitio habilitado para la campaña, mientras que las consultas gratuitas con especialistas tendrán lugar entre el 24 y el 28 de agosto en centros públicos y privados de distintos puntos del país.

Quienes detecten señales compatibles con esta patología podrán gestionar su turno a través de la web www.pedirturno.com.ar o por teléfono al 0800-222-3776, de lunes a viernes entre las 9 y las 16. El objetivo, según las entidades convocantes, apunta a mejorar el reconocimiento temprano de una dolencia crónica del sistema inmunológico que puede comprometer la piel y las articulaciones.

Las instituciones insistieron en que la detección temprana no se limita al control de la piel. El diagnóstico en etapas iniciales puede ayudar a prevenir daño articular, complicaciones cardiovasculares y trastornos metabólicos, además de reducir el deterioro en la calidad de vida. Con ese enfoque, la convocatoria buscará captar a personas con síntomas, a quienes abandonaron controles y a quienes no encuentran respuesta en sus tratamientos actuales.

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