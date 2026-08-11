La piel como reflejo de la salud intestinal: qué hábitos influyen y cuáles son las señales de alerta

El eje intestino-piel describe una comunicación constante entre la piel y el tracto gastrointestinal, según una revisión de los NIH (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La salud de la piel mantiene una conexión con el intestino. Lo que ocurre en el interior del organismo puede reflejarse en brotes, sensibilidad, rosácea, signos de envejecimiento y en la capacidad de reparación de los tejidos, según especialistas.

La piel puede no contar toda la historia, pero suele ser la primera en enviar señales importantes que nos invitan a prestar atención al cuerpo y a la salud integral.

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Por eso, alcanzar los mejores resultados en el cuidado estético va mucho más allá de los tratamientos externos: la clave está en mirar hacia adentro y acompañar el proceso con una nutrición adecuada, buen descanso, manejo del estrés y hábitos sostenibles.

El eje intestino-piel: la ciencia detrás de la conexión

El desequilibrio de la microbiota puede agravar acné, rosácea, dermatitis atópica y psoriasis, además de acelerar el envejecimiento cutáneo (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ese sentido, en los últimos años, la comunidad científica ha puesto el foco sobre una conexión menos evidente, pero cada vez más relevante: la relación entre la salud intestinal y la calidad de la piel. Según una revisión publicada por los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH), existe una comunicación constante entre la piel y el tracto gastrointestinal.

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De acuerdo con el informe de los NIH, “el cuerpo humano se desarrolla y crece en contacto constante con su entorno externo, principalmente a través de dos interfaces: la piel y el tracto gastrointestinal”. Este tipo de interacción ha sido denominado como “eje intestino-piel” (EIP).

La microbiota intestinal y cutánea ocupa un lugar central en este eje. El reporte de los NIH señala que ambas comunidades microbianas no solo protegen las superficies de barrera, sino que su desequilibrio puede desencadenar una serie de disfunciones. Cuando se produce disbiosis —ese desbalance en la composición bacteriana—, la barrera local pierde eficacia. Ese proceso puede derivar en cuadros inflamatorios en la piel, como dermatitis atópica y psoriasis, o en enfermedades intestinales, como la inflamatoria crónica, siempre de acuerdo con los NIH.

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El cirujano plástico Fernando Felice, docente de la UBA y director del congreso Masterhub, explicó a Infobae que el eje intestino-piel implica una comunicación bidireccional entre la microbiota, el sistema inmunológico y la piel. Según Felice, “cuando la microbiota está equilibrada, favorece la producción de metabolitos beneficiosos, reduce la inflamación sistémica y fortalece la barrera intestinal”. En contraste, un desequilibrio bacteriano permite el paso de sustancias proinflamatorias al torrente sanguíneo, lo que amplifica la inflamación en todo el organismo, incluida la piel.

Fernando Felice explicó que el eje intestino-piel vincula a la microbiota, el sistema inmunológico y la piel a través de una comunicación bidireccional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Felice advirtió que este fenómeno “puede favorecer o agravar enfermedades como el acné, la rosácea, la dermatitis atópica o la psoriasis”, además de acelerar el envejecimiento cutáneo. “La inflamación crónica incrementa el estrés oxidativo, deteriora el colágeno y la elastina y altera la capacidad de reparación de la piel”, según detalló el especialista a Infobae. Todo esto, dijo, favorece la aparición de arrugas, la pérdida de firmeza y los cambios en la textura.

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La visión tradicional que consideraba la salud de la piel como un fenómeno aislado empieza a quedar rezagada. “Hoy sabemos que también refleja el estado metabólico e inflamatorio del organismo”, puntualizó Felice, quien anticipó que el próximo congreso Masterhub —evento de referencia en medicina estética latinoamericana— abordará este tema de manera central ante más de 2000 profesionales de la salud.

La piel, según Felice, suele ser el primer órgano en dar señales de procesos inflamatorios internos. Si bien “no existe un signo específico que confirme una alteración intestinal”, algunos indicios pueden alertar sobre un desequilibrio sistémico. Entre ellos, Felice enumeró la sensibilidad cutánea, el enrojecimiento persistente, brotes recurrentes de acné o rosácea, dermatitis, sequedad, pérdida de luminosidad, cicatrización lenta y envejecimiento prematuro. “Cuando estos hallazgos se asocian con síntomas digestivos como distensión abdominal, alteraciones del tránsito intestinal o intolerancia a determinados alimentos, resulta razonable evaluar la salud intestinal dentro de un enfoque integral”, recomendó el experto a Infobae.

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La alimentación surge como un determinante clave. Para Felice, una dieta basada en alimentos ultraprocesados, azúcares refinados y grasas de mala calidad propicia la inflamación y afecta negativamente la microbiota. En contraste, el consumo regular de frutas, verduras, legumbres, cereales integrales y alimentos fermentados aporta fibra y nutrientes que benefician tanto al intestino como a la piel. Al hablar con Infobae, el especialista sumó otros factores: “El sueño insuficiente, el estrés crónico, el sedentarismo, el tabaquismo, el exceso de alcohol y el uso innecesario de antibióticos también modifican negativamente la microbiota e incrementan la inflamación sistémica”.

La salud de la piel mantiene una conexión con el intestino y puede reflejar brotes, rosácea, sensibilidad y signos de envejecimiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el plano cutáneo, Felice recomendó sumar la protección solar diaria, el ejercicio físico regular y una adecuada gestión del estrés. “El envejecimiento saludable no depende únicamente de tratamientos estéticos, sino de mantener un organismo metabólicamente sano, con baja inflamación y una microbiota equilibrada”, puntualizó.

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La investigación académica va aún más allá. Un artículo divulgado en 2026 por la revista Frontiers amplió el enfoque al eje cerebro-intestino-piel (ECIP). Según la publicación, la evidencia emergente sugiere que el ECIP participa en la patogénesis de enfermedades cutáneas inflamatorias y desfigurantes, como el acné, la dermatitis atópica, la psoriasis, la rosácea, el vitíligo y la alopecia areata. Antes consideradas afecciones localizadas por disfunción inmunitaria cutánea, hoy se entienden como trastornos sistémicos ligados a respuestas de estrés neuroendocrino, disbiosis microbiana intestinal e inflamación crónica de bajo grado.

El artículo de Frontiers subrayó que la comunicación interorgánica se da a través de metabolitos microbianos, redes de citoquinas, neuropéptidos y la señalización del eje hipotalámico-hipofisario-suprarrenal. Las estrategias terapéuticas, según la revista, evolucionan rápidamente: “Las intervenciones dirigidas al microbioma (probióticos, postbióticos, modificación de la dieta y trasplante de microbiota fecal), junto con enfoques psiconeuroinmunológicos, han demostrado potencial para aliviar la gravedad de la enfermedad”. A esto se suman terapias integrativas, como la medicina herbaria tradicional, aunque los autores advierten sobre la necesidad de validar clínicamente estas modalidades y comprender mejor los mecanismos subyacentes.

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Otro estudio divulgado en Cureus, que pertenece a Springer Nature, reflexionó: “Si bien tradicionalmente se considera que el sistema gastrointestinal y la piel son dos sistemas orgánicos completamente separados, su origen está estrechamente relacionado. Un creciente número de estudios pone de manifiesto la compleja relación entre las afecciones gastrointestinales y dermatológicas”.

Así, las investigaciones actuales proponen un abordaje integral donde la salud intestinal, la calidad de la piel y el equilibrio sistémico forman parte de un mismo entramado. Según la revisión de Frontiers, los estudios futuros deberían enfocarse en análisis multiómicos longitudinales y ensayos clínicos estandarizados para esclarecer las vías causales y guiar un manejo más preciso y centrado en el paciente, tanto para la salud sistémica como para la cutánea.

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