La “tormenta de ideas” que derivó en el juego más viral del momento: cómo surgió “Copero”, el sitio que revolucionó al fútbol

Gonzalo Acedo, Federico Zbogar y Jerónimo Grinovero, los artífices del éxitoso juego de Copero

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De una “tormenta de ideas” nació uno de los hitos más virales de los últimos años y que quedará grabado en la memoria del futbolero en el Mundial 2026. La página web Copero quedó asociada a un mini-juego que se gestó como un banco de pruebas de un joven estudiante de ingeniería informática y dos periodistas deportivos. Con más de 130 millones de partidas completadas, el segmento “Convertite en leyenda” capturó desde su sencillez y accesibilidad a miles de usuarios y clubes de fútbol.

Jerónimo Grinovero, ingeniero informático de 26 años, fue el fundador de un sitio web de “información deportiva en tiempo real” que se entrelazó con “ciencia de datos orientada al deporte y modelos de inteligencia artificial propios aplicados a predicciones del deporte”. A él se sumaron Federico Zbogar y Gonzalo Acedo, periodistas que también tuvieron que cumplir un rol de gestores de comunicación ante la abrupta irrupción de Copero en las redes sociales.

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El ítem estelar de la plataforma es el mini-juego titulado “Convertite en leyenda”, el cual acaparó los flashes de los fanáticos del fútbol y fue el precursor de múltiples desafíos lúdicos que abarcaron todos los ámbitos. “Considero que es imposible atribuirle a una razón. Hay un cúmulo de razones. Desde mi punto de vista, es toda la fiebre futbolera que arranca con el Mundial. Después siguiendo porque es un juego gratuito, libre, accesible desde cualquier dispositivo, sin necesidad de descargar nada. Entonces, es muy simple de jugar. También la interfaz está pensada para que sea simple de entender, no solamente simple de acceder. Y desde el punto de vista narrativo de la historia, hay muchas referencias a cuestiones que pasan en la vida real”, argumentó Jerónimo Grinovero sobre la explosión de la página en diálogo con Infobae.

Símil a los juegos o libros de “elige tu propia aventura”, Convertite en leyenda de Copero es un juego que simula la carrera deportiva de un futbolista profesional a partir de las decisiones que toma el usuario. “Elegí tu origen, tomá decisiones clave y dejá que el destino te lleve a una trayectoria única de títulos, estadísticas y momentos decisivos”, es la premisa del juego. A partir del camino que uno tome, desde la posición en la cancha, el equipo y hasta la Selección a la que defender, se construye una historia narrativa no lineal que enamoró a todos los futboleros.

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Uno de los puntos disruptivos a la hora de tejer una estrategia en la carrera futbolística y ganar todos los títulos posibles es la imprevisibilidad de los caminos. Además de escoger entre continuar en un club o dar el salto a otra institución, el usuario se encuentra con opciones más distendidas que “profesionales”, pero que no distan de la realidad. Desde la decisión de terminar o no el secundario —serían menos minutos en cancha— hasta recibir un soborno o una inyección “misteriosa” que podría derivar en una suspensión. A todas estas situaciones se entrelazan históricos acontecimientos del fútbol argentino, como casos de infidelidad o hacerse un tatuaje gigante de un águila en el pecho.

“Es una convergencia de muchas referencias. Los típicos juegos de fútbol, tanto de jugar partidos como los de mánager, los jueguitos flash de toda la vida que jugábamos en la compu. Después los libros de construye tu propia aventura. Es un cúmulo de cosas que convergen en este juego, que sigue siendo arcade: fácil y rápido de jugar”, le explicó su fundador a Infobae. Desde entonces, clubes como San Lorenzo o el Bayern Múnich, han subido contenido en sus propias redes sociales en referencia al revolucionario Copero.

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Copero ofrece experiencia inmersiva para todos los usuarios con juegos, datos y actualidad del fútbol

La masividad que tomó la página fue tan rápida que los propios creadores siguen dimensionando lo que pasó. “Es entre risas e incredulidad. Es difícil de creerlo porque por ahí cuando el progreso es más paulatino, por decirlo de alguna forma, lo vas asimilando de a poco, pero pasar de cero a cien en tres semanas es difícil de asimilar. Es cuestión de incredulidad, de reírse, no poder creer que esto está pasando. Los streamers o tal club lo replican y, que dicen que les gusta”, comentó entre risas Jerónimo, quien destacó que no recibieron ninguna “crítica malintencionada” o “mala onda” por parte de los fanáticos.

“Ya se pasaron las 130 millones de partidas completadas. Eso dividido 8 millones de personas distintas en menos de un mes. Llegó a haber tráfico de un millón de personas. Ahora estamos también por arriba de los 350 mil usuarios registrados en la página. Pueden participar en el Prode, pueden elegir sus equipos favoritos para que les aparezcan los resultados de sus equipos destacados, así no tienen que buscarlos. Es un poco la idea de la plataforma, que sea una experiencia integral. Que vos no tengas que salir de la plataforma para poder ver el resultado, para poder jugar un juego, que después sobrepasó todas las expectativas”, remarcó su fundador.

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En esta misma línea, aclaró: “La idea era que la plataforma vaya creciendo de paso a paso en cada una de las dimensiones. Claro, una dimensión explotó completamente y las otras por ahí estaban un poco verdes. Entonces, la idea es no desatender a esa demanda que apareció de juegos, pero continuar expandiendo la plataforma en todas las dimensiones”.

La dinámica del juego Copero es de una ficción no lineal en el que los usuarios deben elegir diferentes opciones para construir su carrera futbolística

Luego de terminar la carrera de ingeniería informática en la Universidad Nacional del Litoral, Jerónimo Grinovero emprendió un proyecto de “banco de pruebas” para implementar diferentes tecnologías aplicadas al deporte y generar un currículum. A medida que avanzó el tiempo y aplicó diferentes parámetros, sumó a la idea a sus amigos Federico Zbogar y Gonzalo Acedo para “brindarles un espacio y una infraestructura para que puedan desenvolverse con notas”. Sin embargo, todo cambió con la explosión de “Convertite en leyenda”.

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“Era algo como más a largo plazo, como que empezaran a escribir cuando ellos quisieran. Con todo esto del juego, su rol mutó y se pusieron a cargo de la comunicación”, explicó Jero. Además de información y datos de fútbol, las primeras atracciones lúdicas de Copero se centraron en diferentes prodes accesibles y un “Test de ideología futbolera de 15 preguntas que dan un perfil, un arquetipo y entrenadores asociados”, algo que sentó la primera base de “200 mil partidas” que luego fue clave en la explosión viral de la plataforma.

“El objetivo de la página sigue siendo ser una plataforma integral, no ser una página de juegos, pero se identificó esa beta durante el Mundial y apareció el plan de largar un minijuego por mes. Después de una tormenta de ideas, quedó una lista de minijuegos y acordamos que el mejor era el de simulador de carrera”, sintetizó. Luego de una carrera a contrarreloj para lanzarlo antes del final del Mundial, el apartado “Convertite en Leyenda” salió a la luz un día antes del Argentina-España.

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“Ya había quedado una pequeña base de seguidores con el test de ideología. Esos lo engancharon un poco y de ahí se empezó a esparcir. Después de la final del domingo empezó a escalar. El lunes y el martes empezó a jugar cada vez más gente. El miércoles es cuando lo levanta el primer club. Ese momento dio la pauta de decir que se empezó a viralizar. A partir de ahí, todo lo que vino después con los streamers y los clubes. De repente empezó a haber una demanda de interacciones y sugerencias”, remarcó.

La premisa del juego "Convertite en Leyenda" que explotó en las redes

Jerónimo Grinovero hizo hincapié en que “hay una demanda que atender” respecto a los juegos, pero que “hay que considerar que somos un proyecto independiente”. Es por eso que, más allá de la viralización del juego, los integrantes del proyecto son conscientes de la situación. “No tenemos que perder la cabeza, sino mantener los pies sobre la tierra, porque son números que marean. Claramente son números muy difíciles de conseguir. Pero bueno, sabemos que la era de las redes sociales, en pleno siglo XXI, todo es efímero, nada es garantizado. Entonces, tampoco podemos dormirnos en los laureles y de decir: ‘Bueno, si funcionó esto, va a funcionar todo’. No, hay que seguir trabajando, seguir buscando alternativas y diversificar, no quedarse solamente con los juegos. La plataforma tiene otras dimensiones que permiten al usuario experimentar los deportes desde múltiples puntos”, argumentó.

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El fundador de Copero narró que, en un lapso de tres semanas, la página pasó de ser un “banco de pruebas y un proyecto de aprender y de practicar” a un sitio consolidado que generó un nicho inmenso de personas. “Tiene personas que lo consumen, que les gusta y que han construido cierto lugar de encuentro con sus conocidos, con sus amigos. Me han llegado comentarios de: ‘Che, en mi familia nos vimos compartiendo los resultados del juego, estamos re copados’. O gente que arma grupos para jugar al prode. Entonces, ya se tornó algo serio de golpe y que lo tomo como tal. Intento darle la atención y la seriedad que merece, porque ya excedió el nivel de banco de pruebas”, completó en la entrevista con Infobae.

Copero se asentó como una de las páginas más virales de los últimos meses y, pese a que el plato fuerte se centró en el mini-juego “Convertite en Leyenda”, la plataforma busca una experiencia inmersiva para todos los usuarios fanáticos del fútbol y al deporte. En poco menos de un mes, el proyecto de los tres jóvenes tiene más de 15 mil seguidores en Instagram y superó las 130 millones de partidas completas.

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