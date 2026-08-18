Lo citaron a la Selección, pero se retiró a los 19 años y se reinventó como cocinero de culto: “A la carne al horno le debo la vida”

Espósito, en La cocina de Batata's, y su imagen cuando era futbolista de All Boys

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Dios obra de formas misteriosas. Y la pelota, un dios tan esquivo como terrenal, de cuero y barro, también. Cuando Marcelo Espósito comenzó a desandar con suceso el camino del fútbol en el mítico club Parque, y luego en All Boys, supuso que su talento y tenacidad lo depositarían en el éxito. Sin embargo, tras su retiro prematuro y la decepción por el sueño hecho añicos, el deporte rey encontró una manera poco ortodoxa de tenderle la mano, de empujarlo a una notoriedad inesperada.

“Fue cuando cocinaba en la casa de mi mamá y salía a vender. Encontré una oferta de tapa de asado en el supermercado y me dije ‘vamos a vender carne’. Puse en la fuente una base de cebolla cortada, la tapita de asado arriba, la metí en el horno y me fui a jugar un partido. Hice el cálculo y pensé: ‘En una hora y media, a más tardar, estoy de vuelta’. Pero después del partido nos quedamos charlando, tomando una gaseosa y me acordé: ‘¡La carne en el horno!’. Volví corriendo con la idea de que me iba a encontrar un carbón. Habían pasado como cuatro horas. Cuando abrí la puerta del horno, pinché la carne y... Era una manteca. Con el jugo de la cebolla había quedado espectacular", se divierte al evocar el golpe de suerte.

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Desde entonces, el ex mediocampista central y zaguero se autodenominó “el rey de la carne al horno”, pero no se trató de un eslogan vacío. Su receta lo convirtió en un cocinero de culto, al punto que su bodegón, ubicado en la zona de Floresta, recibe desde hace más de 20 años un peregrinar de fanáticos de sus platos, que incluye a celebridades del mundo del fútbol, como el Changuito Zeballos, Cristian Traverso, el Puma Gigliotti, el recordado Miguel Ángel Russo o la selección argentina de futsal.

Antes de hacerse un nombre en la cocina, lo tuvo entre las promesas del balompié. Basta con destacar que, en una nota que le hizo la icónica revista Solo Fútbol cuando tenía apenas 13 años, lo presentaron como “el futuro Marangoni”, en alusión al elegantísimo volante central de Independiente y San Lorenzo.

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Espósito, el último de los parados en la formación de la séptima de All Boys. Entonces era volante central

Espósito comenzó a destacarse en el baby, al punto de ser dirigido por Ramón Maddoni en Parque, cuna de Fernando Redondo, el Checho y Fernando Batista, Esteban Cambiasso, Fernando Gago y Juan Pablo Sorín, entre otras luminarias. En su categoría, la 75, atajaba un arquero arrojado llamado Luciano Castro, quien luego se convirtió en actor y galán. Con un año menos, surgía Nicolás Diez, hoy entrenador de Argentinos Juniors. “Era tope de gama”, subraya en diálogo con Infobae. En cancha chica, Marcelo fue defensor. En el salto a las grandes dimensiones, pasó al eje del campo. En el medio, se mudó de Parque al club El Alba, que nutría con sus mejores valores a All Boys. El puente se abrió ante sus botines, natural.

“Tenía condiciones, pero era calentón. Entraba en todas. Después, cuando pasé a ser central, era ordenado, completo”, se autodefine. En su tránsito hasta Reserva, se cruzó con varios jugadores que llegaron a la élite, como los hermanos Leandro y Fernando D’Amico, el ex Boca Martín Andrizzi, Federico Capece o el Cabezón Fernando Sánchez. Y en los entrenamientos con Primera División, se midió con el Beto Pascutti, Julián Maidana y Gustavo Minervino, bajo la tutela de Ángel Mamberto y el Negro Rodríguez.

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Ese crecimiento lo catapultó a ser convocado a la selección argentina Sub 17, que se entrenaba bajo la dirección técnica de Roberto Mariani en Deportivo Español, en una época en la que no era común que un jugador de la cantera de un club del Ascenso fuera citado a las juveniles.

Sin embargo, cuando parecía tener el camino pavimentado hacia la élite, algunos problemas personales asomaron en superficie. “Empecé a no cuidarme, a no descansar, era un pibe rebelde. Y nadie me supo ubicar. A los 15, por ahí el cuerpo me aguantaba para salir de noche y pegarle de largo a un entrenamiento o a un partido, pero después te pasa factura. Me juntaba con gente con la que no me tenía que juntar... Tuve un tema de consumo. Si no tenés constancia y no tenés los pies sobre la tierra, no llegás”, se explaya.

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El cocinero trabaja en su plato insignia

“En Reserva yo era defensor titular y capitán. Y por ahí uno se cree que es Maradona, que no lo van a echar. Pero terminé quedando libre”, señala un mojón en su vida, que aún hoy deja ver su huella. “Hoy todavía sueño despierto que juego un partido oficial”, confiesa. Y repasa dos partidos que cree que marcaron su suerte. “Hubo un Chicago-All Boys en Mataderos, en Reserva, con gente de los dos lados. Duré dos segundos en cancha: me rompieron el ojo de un codazo en la primera pelota que salté con el 9 rival. Lloré dos meses seguidos. Le decía al médico: ‘No me saques, no ves que no estoy ni sucio, ni transpirado’”, describe.

Y apunta un segundo evento: “Fue en cancha de Racing, contra Arsenal. No estaba acostumbrado a jugar en una cancha de dimensiones tan grandes y las distancias me jugaron una mala pasada. Jugué mal. Capaz que son señales, pasan cosas que te avisan que eso no es para vos. Con el tiempo, acomodás la historia. Hoy tengo una esposa (Claudia) y dos hijas hermosas (Valentina y Martina)”. La historia se cocina a fuego lento, con paciencia y perseverancia, como su receta de la carne al horno.

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El final es en donde partí

El pase libre de All Boys pudo no haber implicado el fin de su carrera como futbolista profesional. Tenía 19 años. “Mi viejo me quiso llevar a otro club, pero sentía que él estaba muy obsesionado con el fútbol. Más los problemas que tenía, más la obligación... Me saturó. Fue un cóctel explosivo”, explica. Así, su vínculo con el fútbol volvió a ser el que tenía de niño, más vocacional, amateur. “Seguí jugando toda la vida. Hoy, a los 51 años, juego dos veces por semana”, aporta.

El Changuito Zeballos, en la vereda del bodegón

Claro que tamaño sismo lo obligó a pulsar el botón de reinicio. Y tardó en encontrar la hoja de ruta. “Caí en un pozo. Yo había dejado el estudio y, sin el fútbol, tuve un bache de uno o dos años. Empecé a laburar de cualquier cosa, en una fábrica de juguetes, en otra de filtros... Mi viejo era gastronómico y su patrón tenía varios cafés. Me ubicó en uno para dar una mano. Limpiaba baños, pelaba papas. Era una especie de ayudante de cocina. Eso me acomodó la cabeza”, asegura.

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El destino, director técnico silencioso, pero sabio, también lo fue orientando. “Un día faltó la cocinera. Y aprendí a hacer milanesas, empanadas... Pasé a ser minutero”, narra. De ahí fue dando pequeños pasos. Un amigo de toda la vida, Patricio Conte, lo llevó a un bar típico de Flores, que se llamaba La Subasta: “Desde ahí me dediqué de lleno. Incluso, estudié para chef”. Pero el cuento le pidió una resurrección más. Es que el país tuvo su 2001 y Marcelo Espósito no quedó exento.

Los entretelones de La Cocina de Batata's, propiedad del exfutbolista

“Se pudrió todo y dije, ¿qué hago? Me puse a cocinar en lo de mi vieja. Hacía tartas, sándwiches de milanesa, y salía a vender en bicicleta. Vivía cerca de la Avenida Avellaneda, donde están todos los locales de ropa. Y vendía por ahí, o entre amigos, conocidos. Después, de a poco me fui agrandando. Siempre fui caradura. En el fondo de la casa me fui armando una cocina industrial, puse ahí mismo unas mesitas y hacía asados programados para los empleados de las fábricas. Conclusión: a los cinco años, tenía dos motos para reparto y dos ayudantes", cuenta el paso a paso de su evolución, que incluyó aquel descuido de la cocción extra large de la tapa de asado que mutó en golpe de suerte.

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De ahí trasladó su arte al local sobre Avenida Gaona, en Floresta, que luego pasaron a ser dos anexados. “La cocina de Batata’s”, bautizó su bodegón, que creció a ritmo frenético con el boca a boca y las redes sociales, aún sin estar en un polo gastronómico. Un par de oportunas reseñas en redes de influencers multiplicaron el efecto. Y Espósito se transformó en el cocinero que fue futbolista. O el futbolista cocinero.

Cristian Traverso, otro de los referentes del mundo del fútbol que probó la carne al horno

“Empezó a venir la gente y a preguntarme: ‘¿Vos jugaste al fútbol? ¿Con quién jugaste?’. Es que el fútbol atraviesa todo. La combinación fútbol-comida es letal", certifica con conocimiento de causa. A su plato insignia le fue agregando otras especialidades con su impronta, como la lasagna de milanesas o la tortilla napolitana. Todo generoso, como el sudor que regaba en la cancha. “Siempre aparecen oportunidades, me ofrecieron convertirnos en franquicia. Yo escucho, pero lo que hacemos es casero, es la cocina que hacía tu vieja, tu tía, tu abuela... Yo me cago en el lujo, acá te atendemos con la esencia del barrio, con la idea de que la gente venga a comer rico, en familia o con amigos, a pasarla bien”, advierte.

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El ex mediocampista tiene claro cuál fue el gol que lo trascenderá, su Barrilete Cósmico: “A la carne al horno le debo la vida. A mi mujer ya le dije, me voy a hacer un tatuaje de la carne al horno”. La pelota, ese dios pagano, también obra de formas misteriosas. A veces pega en el palo y entra. En otras, cae dentro de la olla. Y se estaciona para siempre.

Espósito, el segundo de los parados de izquierda a derecha, en otro momento de su historia en el Albo

Las hijas de Espósito forman parte de su equipo en el bodegón. Aquí, junto a Valentina y algunos integrantes del staff

"El grupo de trabajo nos ayuda a pelear siempre, en las buenas y en las malas, y estoy súper agradecido", dice sobre su equipo. Aquí abraza a Martina, su otra hija

Marcelo Espósito, el más alto de los parados. En el baby jugó en Parque y luego pasó a El Alba

La selección argentina de futsal disfrutó de su carne al horno con una mesa larga en la vereda del bodegón