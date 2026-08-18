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Hasta cuándo seguirá el mal tiempo en el AMBA: hay 11 provincias bajo alerta

Lluvias aisladas, vientos y nevadas; esas fueron las advertencias que el SMN anticipó para hoy martes. La inestabilidad se mantendrá durante toda la mañana y las temperaturas oscilarán entre los 8 °C y 15 °C durante los próximos días. ¿Saldrá el sol el miércoles?

Una avenida urbana durante un atardecer ventoso y gris. Árboles verdes se agitan, hojas secas vuelan. Coches con luces encendidas y peatones cruzan una calle mojada.
Temperaturas medias, lluvia por la mañana y vientto (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Las condiciones meteorológicas para este martes no son para nada alentadoras. El cielo se mantendrá gris durante toda la jornada y en el medio, la lluvia se hará notar. De esta manera, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció un comienzo de semana laboral con alertas varias y anticipó neblinas para la mañana del miércoles.

Alunas lluvias aisladas se registrarán durante la media mañana en todo el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Las temperatura mínima partirá desde los 8°C y la máxima estará por debajo de los 12°C, con ráfagas de viento de hasta 22 km/h.

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El miércoles 19 traerá un leve respiro con un cielo despejado durante las horas centrales del día, aunque probablemente haya un poco de neblina en zonas del Gran Buenos Aires. Los municipios de Moreno, Merlo, San Miguel, La Matanza y Ezeiza serían los más afectados por esa reducción de visibilidad temprana. La mínima será de 9°C y la máxima trepará hasta los 14°C, sin lluvias por el momento. No obstante, ese lapso de mejores condiciones será corto ya que para el jueves el tiempo volverá a mostrar algunas nubes por la mañana.

La máxima será de 15°C y mínima de 8°C, y el viento mantendrá velocidades de 13 a 22 km/h.

El pronóstico para CABA anticipa otra jornada gris (SMN)
El pronóstico para CABA anticipa otra jornada gris (SMN)

Alertas en el país: tormentas, nieve y vientos fuertes

El organismo nacional del tiempo activó una serie de alertas meteorológicas en distintos puntos del país.

Sobre el noreste argentino hay una alerta amarilla por tormentas, principalmente en el norte de Santa Fe, sur de Corrientes y Entre Ríos. El SMN advierte sobre lluvias y tormentas intermitentes de variada intensidad, con acumulados de entre 30 y 60 milímetros, posible granizo y actividad eléctrica. Para las localidades entrerrianas de Concordia, Federación, Federal, Feliciano y San Salvador, la situación es más delicada dado que se elevó la alerta a naranja, con acumulados que pueden superar los 100 milímetros en todo el período.

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Lluvia en Buenos Aires
La inestabilidad se mantendrá durante toda la mañana (Maximiliano Luna)

Hacia el oeste del país, la zona cordillerana de San Juan, Catamarca y La Rioja —que abarca desde la Cordillera de Iglesia hasta la de Antofagasta de la Sierra— enfrenta una alerta amarilla por nevadas persistentes. En la alta montaña se esperan entre 30 y 60 centímetros de nieve acumulada, con posible reducción de visibilidad por nieve en suspensión. En límites más bajos, la acumulación prevista es de 5 a 10 centímetros y no se descarta que la precipitación caiga como lluvia mezclada con nieve.

Este panorama se modificó en las últimas horas para la provincia de Mendoza, donde un centenar de camiones que permanecieron varados durante más de un mes por las intensas nevadas, retomarán el recorrido por el Paso Cristo Redentor. El principal corredor internacional volverá a estar operativo para la circulación entre Argentina y Chile. Desde Vialidad Nacional comunicaron que el paso para el transporte de carga de Argentina hacia Chile funcionará el martes, miércoles y jueves entre las 9 y las 21, llegando hasta la zona de Guardia Vieja. Por otra parte, prioridad tendrán aquellos camiones que se encuentren ya documentados en la playa de estacionamiento de Uspallata.

Alerta por nevadas en la zona cordillerana, vientos en el sur y tormentas al norte (SMN)
Alerta por nevadas en la zona cordillerana, vientos en el sur y tormentas al norte (SMN)

Una advertencia de nivel amarillo por vientos en dos regiones muy diferentes también está vigente para hoy. Por un lado, la cordillera de Catamarca, Salta y Jujuy recibirá vientos del oeste de entre 60 y 80 km/h, con ráfagas que pueden llegar a los 130 km/h. Por el otro, Tierra del Fuego y Chubut enfrentarán vientos de entre 40 y 60 km/h con ráfagas de más de 90 km/h.

Finalmente, el también activó una alerta por temperaturas extremas en Mendoza y Neuquén, dos provincias donde el frío de esta semana puede volverse particularmente intenso.

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