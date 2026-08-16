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Un estudiante de 22 años graduado con honores vive con un jubilado y paga 520 euros de alquiler en París: “Pensé que tendría un piso más grande y alguien con quien hablar”

Cuando estudiaba MIASHS en la Universidad de Estrasburgo, el joven vivió en un piso de 14 metros cuadrados, pero ahora dispone de un piso de 93 m² en París

La fachada de la Universidad de Paris 1 Panthéon-Sorbonne (Université)
La fachada de la Universidad de Paris 1 Panthéon-Sorbonne (Université)
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En una época en la que acceder a una vivienda digna en la capital francesa es una odisea para miles de jóvenes, Thomas Anselin, de 22 años, ha encontrado una fórmula que se adapta a sus exigencias académicas y su objetivo para conseguir una tranquilidad financiera. Y es que el estudiante del máster de Finanzas de Mercado en la Universidad de París 1 Panthéon-Sorbonne ha logrado coronarse como el mejor alumno de su promoción compartiendo piso con Bernard, un jubilado de 77 años.

El oriundo de Alsacia, una región situada a 530 kilómetros de la capital francesa, priorizó la “comodidad” doméstica para potenciar su rendimiento académico. “Pago 520 euros, todas las cargas incluidas, por 93 m² en París”, ha afirmado para Le Figaro Étudiant. Esto le ha ayudado a conseguir una media de 15,4 sobre 20, un logro que celebra con modestia: “No era el caso en los años anteriores, así que da gusto”.

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En cambio, durante su doble titulación en Matemáticas y Economía (MIASHS) en la Universidad de Estrasburgo, decidió vivir en un piso de 14 metros cuadrados. Solo yendo “todos los fines de semana a casa de mis padres” lograba “soportar el tamaño de la vivienda”, que se hacía especialmente complicada en los meses de invierno.

Bajo estas condiciones, sus notas oscilaban entre el 10 y el 12 sobre 20. “Las matemáticas eran complicadas, pero eso me permitió tener bases sólidas en esta materia, así como en economía”. Durante los veranos, trabajó duro y descubrió su vocación: “Aprendí a gestionar mi propio presupuesto y descubrí las finanzas, lo que realmente me interesó” y lo que le llevó a estudiar en la Universidad de Sorbonne.

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Thomas Anselin, de 22 años, se ha graduado con honores en la Universidad de Paris 1 Panthéon-Sorbonne (Linkedin)
Thomas Anselin, de 22 años, se ha graduado con honores en la Universidad de Paris 1 Panthéon-Sorbonne (Linkedin)

“Para realizar prácticas, es más sencillo vivir en esta ciudad”

Sabiendo que su futuro estaba en París, solicitó plaza en varios másteres de élite: “Los mejores másteres en finanzas están sobre todo en París. Y para realizar prácticas, es más sencillo vivir en esta ciudad”. Al ser aceptado en la Sorbona, comenzó la búsqueda de piso. “Desde el mes de marzo, comenzamos las búsquedas con mis padres. Había oído hablar de las estafas, era un poco desconfiado y no sabía realmente cómo hacerlo”, admite Thomas al medio francés.

En ese momento, una conocida le habló de la plataforma Colette, especializada en cohabitación intergeneracional. A Thomas le atrajo la idea: “Nunca tuve miedo de vivir con alguien. Pensé que tendría un piso más grande, alguien con quien hablar, pagando al mismo tiempo menos” asegura. De este modo, en junio de 2025 vio el perfil de Bernard donde se veían “fotos del edificio, del apartamento, del anfitrión y de los servicios a los que tenemos acceso”.

Finalmente, las referencias previas de hombre de 77 años en la plataforma convencieron a Thomas: “Una estudiante se había quedado tres años en su casa. Era muy tranquilizador”. El alquiler se cerró de septiembre de 2025 a mayo de 2026, con un beneficio añadido: “Y no tuve que pagar julio y agosto, a diferencia de muchos alquileres de estudiantes. Es una ventaja”.

“Yo lavo los platos y me ocupo de mi habitación”

Al mudarse, la sintonía con su casero fue inmediata: “Es alguien que se interesa por muchas cosas, especialmente por la política”, confiesa Thomas. Asimismo, “como habla mucho de ello, eso me permite seguir la actualidad”.

FOTO DE ARCHIVO. Flores cerca de la Torre Eiffel en un soleado día de invierno en París, Francia. 19 de marzo de 2025. REUTERS/Abdul Saboor
FOTO DE ARCHIVO. Flores cerca de la Torre Eiffel en un soleado día de invierno en París, Francia. 19 de marzo de 2025. REUTERS/Abdul Saboor

Más allá de eso, en el día a día, ambos son independientes, pero en temas de limpieza “yo lavo los platos y me ocupo de mi habitación”, explica el estudiante. Y es que, a pesar de que “siempre ofrezco mi ayuda”, Bernard se encarga de la mayoría de tareas. Esta dinámica “también me deja más tiempo para trabajar, es práctico”.

Ahora que no tiene la necesidad de viajar hasta Alsacia, no pasa tanto tiempo con sus padres. A cambio, le dedica parte de su tiempo a Bernad, con quien ha creado unos lazos especiales: “Reemplaza un poco a mi familia”. De hecho, el joven estudiante lo describe afectuosamente como “un abuelo” y añade que “a veces me da buenos consejos” .

Pese a sus temores iniciales de que Bernard fuera solitario o fuera de “mente cerrada”, Thomas ha descubierto a un hombre muy dinámico: “Él es muy activo. Todavía trabajaba el año pasado, hace karate, va a menudo al cine...”.

La oportunidad que ha tenido con su compañero de piso ha hecho que mire a otros jóvenes de su edad que no tienen sus ventajas. “Cuando veo los estudios que alquilan algunos estudiantes de mi promoción y los alquileres que pagan, me digo que realmente he tenido mucha suerte”. De este modo, ha decidido prorrogar su estancia en casa de Bernard hasta diciembre de 2026.

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