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“No te lo voy a permitir”: el fuerte cruce entre Coudet y un periodista en la conferencia tras el triunfo de River ante Argentinos

El DT del Millonario rechazó con dureza la acusación de tomar con “liviandad” su situación en el club y cuestionó a quienes lo critican sin arriesgar nada propio: “¿Ustedes se juegan su trabajo?”

El entrenador millonario salió en respuesta de un partidario que le reclamó la "liviandad" con la que se expresó en uno de los peores momentos del club en su historia: "No te lo voy a permitir"
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Eduardo Coudet protagonizó un tenso cruce con un periodista durante la conferencia de prensa posterior al triunfo de River Plate ante Argentinos Juniors, este domingo en el Estadio Monumental. El técnico, que obtuvo su primera victoria en el Torneo Clausura 2026, rechazó con dureza la acusación de que tomó con “liviandad” su situación en el club frente a la racha histórica sin triunfos y respondió con una defensa encendida de su trabajo y su compromiso.

El detonante fue una pregunta en la que el periodista partidario Hernán Santarsiero insinuó que Coudet había minimizado la situación en una conferencia anterior. El entrenador cortó la línea de preguntas y respondió de forma directa: “¿Qué liviandad? ¿Vos te pensás que la paso bien cuando perdemos o no lo tomo en serio? Te equivocaste en el concepto y en el análisis. No voy a permitir que todo pase. No vi ninguna liviandad en mi conferencia pasada”. La tensión escaló cuando Coudet fue más lejos: “No confundas, porque soy respetuoso pero no boludo”, afirmó ante los presentes.

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El DT también cuestionó la responsabilidad de quienes lo critican desde los medios. “Si River no gana, pago con mi trabajo. Los que hablan, ¿qué? ¿Quién dijo de ustedes que había un problema interno? ¿Se juegan su trabajo? ¿Renuncian si no hay un quilombo interno?”, disparó. La frase apuntó a lo que Coudet describió como una lógica mediática que prioriza el conflicto sobre el resultado: “Acá hay que ganar, sino vende no ganar y quilombo. Por eso digo que conozco el club donde estoy”.

Antes del cruce, el técnico había trazado un balance del partido con tono más sereno. Reconoció que el triunfo llega en un momento de alivio colectivo y que la racha negativa —seis derrotas consecutivas en torneos de la AFA— no respondió a un problema de vestuario. “Lo hablaba con Enzo, una racha así es difícil cuando está todo bien. Normalmente algo descarrilado hay. Nosotros tuvimos vestuarios de amigos y que no se saludaban, pero acá hay que ganar”, señaló Coudet.

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Sobre el estado del plantel, el entrenador fue optimista respecto a las bajas. Confirmó que Marcos Acuña ya retomó las prácticas y que Sebastián Driussi llegaría bien al próximo partido, aunque admitió que la situación de inscripciones complicó la gestión: “Es muy difícil sobre todo en la inscripción, porque había solo 5 cambios con más de 15 salidas”. No se refirió en detalle a Gonzalo Montiel, quien salió lesionado durante el encuentro, aunque su caso quedó implícito en ese contexto de bajas acumuladas.

Coudet también descartó cualquier fisura con la dirigencia y con los jugadores. “Estamos contentísimos con la directiva, los jugadores también, estamos todos muy bien”, afirmó. Sobre su futuro, fue categórico: “Estoy tranquilo porque los jugadores me demuestran, los veo convencidos y estoy convencido. Tenemos jugadores buenísimos”.

El técnico cerró la conferencia con una reflexión sobre su propio estilo de comunicación. Reconoció que le habían pedido dar respuestas más cortas, pero explicó por qué no puede hacerlo: “No puedo venir como un robot, soy gente. Fui respetuoso y la gente también te quiere escuchar”. River visita el miércoles a Independiente Santa Fe en Bogotá por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Otras frases de Chacho Coudet:

  • “Teníamos la necesidad de ganar, cortar una racha y en casa con nuestra gente”.
  • “Siento que los jugadores se tiran de cabeza por mí y por River. Tener esa sensación para cualquiera es importantísimo”.
  • “Entiendo que solo podés hablar de tiempo de trabajo cuando ganás. Cuando perdés en un club de esta magnitud, es excusa”.
  • “La gente hoy fue espectacular, todos sentimos que hubo un clima diferente”.
  • “Ahora que gané puedo volver a decir que estuvimos muy salados. Se nos lesionaron justo en posiciones clave, tuvimos mala suerte”.
  • “Tenemos un equipazo y vamos a jugar un buen fútbol”.
  • “Hay una contra de hablar mucho, porque hay un sobre análisis. No puedo venir como un robot, soy gente”.

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