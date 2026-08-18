El límite del cuerpo en 42 kilómetros: un atleta explicó cómo se vive un maratón desde adentro

En diálogo con Infobae el fondista argentino de 39 años explica cómo se prepara una carrera de 42,195 kilómetros (Instagram: @felix_sanchez)

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En una disciplina que lleva al organismo al límite, la recuperación de un maratón puede extenderse hasta dos meses. Esa es una de las definiciones que dejó Félix Sánchez, maratonista argentino de 39 años, en una entrevista con Infobae en la que habló sobre preparación, dolor, presión competitiva y equilibrio personal.

El atleta formoseño también repasó cómo vive la exigencia del fondo y qué lugar ocupan la edad, el descanso y la vida cotidiana en su carrera. Además, confirmó que en los próximos meses correrá la media maratón de Buenos Aires y la maratón de Buenos Aires, antes de sumarse también al K42 Villa La Angostura, tres de sus principales objetivos de la temporada.

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Tres meses para construir una carrera extrema

Según explicó, la preparación de un maratón suele demandar alrededor de tres meses. En ese período, el trabajo apunta a ritmos controlados y fondos largos, con una planificación que busca llegar en las mejores condiciones al día de la prueba.

El corredor advirtió que competir de manera reiterada en carreras de 10 kilómetros durante ese proceso puede alterar esa lógica. A su entender, ese tipo de calendario puede quitar espacio a los entrenamientos de base y perjudicar el rendimiento cuando llega el momento de afrontar los 42,195 kilómetros.

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El maratonista recomienda entrenar con simplicidad, apoyarse en profesionales y priorizar el bienestar antes que competir por competir - (AP archivo Maratón de Boston)

“El atleta en sí, por lo general, la maratón se prepara tres meses antes”, señaló. En esa línea, explicó que el fondo exige administrar esfuerzos y evitar decisiones que comprometan el objetivo principal.

La idea atraviesa buena parte de su testimonio. Para Sánchez, el maratón no empieza en la largada, sino mucho antes, en una secuencia de sesiones largas, ritmos medidos y cargas pensadas para sostener el esfuerzo durante varias horas.

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El cuerpo se acostumbra al dolor, la cabeza al resultado

Cuando habló sobre las sensaciones de carrera, Sánchez distinguió entre el desgaste físico y la presión mental. En declaraciones a este medio, contó que sus entrenamientos en altura lo acostumbraron a convivir con niveles altos de exigencia.

“Yo sufro muy poco porque siempre cuando entreno acá en la altura son entrenamientos muy difíciles”, afirmó. Esa adaptación, según describió, le permite reconocer el sufrimiento como una parte habitual de su preparación.

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El corredor formoseño anuncia que afrontará la media maratón y la maratón de Buenos Aires, y suma el K42 Villa La Angostura como objetivo (Instagram: @felix_sanchez)

El costado más complejo aparece en otro plano. “Lo que más miedo da es el resultado”, dijo, al referirse a la presión que generan las expectativas y la necesidad de responder con buenas actuaciones.

En su explicación, el estrés no surge solo del esfuerzo físico. También pesa la obligación de cumplir con marcas, tiempos o posiciones en un contexto donde el rendimiento puede influir sobre apoyos y oportunidades futuras.

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Otro de los ejes centrales de la charla fue el tiempo que necesita el cuerpo para recuperarse después de competir. El deportista remarcó que la sensación subjetiva del corredor no siempre coincide con la recuperación real del organismo.

En ese punto, estableció una diferencia clara entre distancias. Dijo que después de una media maratón la recuperación puede demandar unas dos semanas, mientras que el desgaste de un maratón completo requiere mucho más tiempo.

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El atleta sostiene que la construcción del fondo requiere ritmos controlados y tiradas largas durante un trimestre

“Vos te podes sentir bien a la semana siguiente, pero el cuerpo dos meses tarda en recuperar todo ese esfuerzo”, sostuvo. También agregó que esa exigencia se vuelve más evidente con el paso de los años.

A los 39 años, reconoció que una de sus peleas pasa por la edad y por la necesidad de seleccionar mejor cada objetivo. Esa experiencia, según relató, también apareció después de su triunfo en el Maratón de Mar del Plata, una carrera que le dejó una recuperación exigente.

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Correr en Argentina, entre la exigencia y el equilibrio

Sánchez también se detuvo en la realidad de los atletas de fondo en Argentina. Según planteó, muchos corredores deben financiar por su cuenta gran parte de su preparación, a diferencia de lo que ocurre en otros países con estructuras más consolidadas.

En esos escenarios, explicó, los deportistas suelen contar con sponsors, asistencia profesional y controles permanentes. Ese respaldo ordena la nutrición, la kinesiología, el descanso y la planificación general del entrenamiento.

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El atleta describe que muchos fondistas locales financian su preparación y deben salir a buscar apoyo privado, a diferencia de otros países con estructuras estables (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el ámbito local, dijo, esa red no siempre existe. “Hoy el argentino tiene que ir a buscar un sponsor”, expresó, al describir una rutina en la que sostener la carrera también implica resolver cuestiones económicas por fuera del entrenamiento.

Frente a ese marco, el maratonista asocia la motivación con una idea de equilibrio. Dice que intenta disfrutar del deporte sin caer en exigencias extremas y menciona hábitos cotidianos como compartir mates, facturas o un asado después de entrenar. “Mi mayor inspiración es disfrutar del deporte”, remarcó.

En el cierre de la charla, dejó un consejo para quienes empiezan: entrenar con simplicidad, apoyarse en profesionales de la salud y priorizar el bienestar antes que la obsesión por competir. “No busquen información de más. Lo simple: correr, entrenar bien, cuidarse y después que cada entrenador te va a dar un objetivo de carrera”, resumió.