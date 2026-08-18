Deportes
Agregar Infobae enGoogle

El límite del cuerpo en 42 kilómetros: un atleta explicó cómo se vive un maratón desde adentro

En una entrevista con Infobae, el argentino Félix Sánchez, de 39 años, se refirió a la preparación, la recuperación, la presión por los resultados y confirmó que correrá la media maratón y la maratón de Buenos Aires

Hombre joven con camiseta de tirantes, bandera de Argentina, medalla en el cuello, brazalete negro y pulseras en la muñeca, sonriendo bajo un arco con logo Telecom
En diálogo con Infobae el fondista argentino de 39 años explica cómo se prepara una carrera de 42,195 kilómetros (Instagram: @felix_sanchez)
Guardar

En una disciplina que lleva al organismo al límite, la recuperación de un maratón puede extenderse hasta dos meses. Esa es una de las definiciones que dejó Félix Sánchez, maratonista argentino de 39 años, en una entrevista con Infobae en la que habló sobre preparación, dolor, presión competitiva y equilibrio personal.

El atleta formoseño también repasó cómo vive la exigencia del fondo y qué lugar ocupan la edad, el descanso y la vida cotidiana en su carrera. Además, confirmó que en los próximos meses correrá la media maratón de Buenos Aires y la maratón de Buenos Aires, antes de sumarse también al K42 Villa La Angostura, tres de sus principales objetivos de la temporada.

PUBLICIDAD

Tres meses para construir una carrera extrema

Según explicó, la preparación de un maratón suele demandar alrededor de tres meses. En ese período, el trabajo apunta a ritmos controlados y fondos largos, con una planificación que busca llegar en las mejores condiciones al día de la prueba.

El corredor advirtió que competir de manera reiterada en carreras de 10 kilómetros durante ese proceso puede alterar esa lógica. A su entender, ese tipo de calendario puede quitar espacio a los entrenamientos de base y perjudicar el rendimiento cuando llega el momento de afrontar los 42,195 kilómetros.

PUBLICIDAD

Varios corredores de maratón con dorsales numerados, algunos apoyándose mutuamente, corren en una calle urbana con edificios modernos al fondo
El maratonista recomienda entrenar con simplicidad, apoyarse en profesionales y priorizar el bienestar antes que competir por competir - (AP archivo Maratón de Boston)

El atleta en sí, por lo general, la maratón se prepara tres meses antes”, señaló. En esa línea, explicó que el fondo exige administrar esfuerzos y evitar decisiones que comprometan el objetivo principal.

La idea atraviesa buena parte de su testimonio. Para Sánchez, el maratón no empieza en la largada, sino mucho antes, en una secuencia de sesiones largas, ritmos medidos y cargas pensadas para sostener el esfuerzo durante varias horas.

El cuerpo se acostumbra al dolor, la cabeza al resultado

Cuando habló sobre las sensaciones de carrera, Sánchez distinguió entre el desgaste físico y la presión mental. En declaraciones a este medio, contó que sus entrenamientos en altura lo acostumbraron a convivir con niveles altos de exigencia.

Yo sufro muy poco porque siempre cuando entreno acá en la altura son entrenamientos muy difíciles”, afirmó. Esa adaptación, según describió, le permite reconocer el sufrimiento como una parte habitual de su preparación.

Varios corredores masculinos en una pista azul. El atleta principal lleva dorsal 92, camiseta roja, pantalón negro y zapatillas verde neón. Conos naranjas
El corredor formoseño anuncia que afrontará la media maratón y la maratón de Buenos Aires, y suma el K42 Villa La Angostura como objetivo (Instagram: @felix_sanchez)

El costado más complejo aparece en otro plano. “Lo que más miedo da es el resultado”, dijo, al referirse a la presión que generan las expectativas y la necesidad de responder con buenas actuaciones.

En su explicación, el estrés no surge solo del esfuerzo físico. También pesa la obligación de cumplir con marcas, tiempos o posiciones en un contexto donde el rendimiento puede influir sobre apoyos y oportunidades futuras.

La recuperación no termina cuando se cruza la meta

Otro de los ejes centrales de la charla fue el tiempo que necesita el cuerpo para recuperarse después de competir. El deportista remarcó que la sensación subjetiva del corredor no siempre coincide con la recuperación real del organismo.

En ese punto, estableció una diferencia clara entre distancias. Dijo que después de una media maratón la recuperación puede demandar unas dos semanas, mientras que el desgaste de un maratón completo requiere mucho más tiempo.

Maratón Internacional de Buenos Aires 42k
El atleta sostiene que la construcción del fondo requiere ritmos controlados y tiradas largas durante un trimestre

“Vos te podes sentir bien a la semana siguiente, pero el cuerpo dos meses tarda en recuperar todo ese esfuerzo”, sostuvo. También agregó que esa exigencia se vuelve más evidente con el paso de los años.

A los 39 años, reconoció que una de sus peleas pasa por la edad y por la necesidad de seleccionar mejor cada objetivo. Esa experiencia, según relató, también apareció después de su triunfo en el Maratón de Mar del Plata, una carrera que le dejó una recuperación exigente.

Correr en Argentina, entre la exigencia y el equilibrio

Sánchez también se detuvo en la realidad de los atletas de fondo en Argentina. Según planteó, muchos corredores deben financiar por su cuenta gran parte de su preparación, a diferencia de lo que ocurre en otros países con estructuras más consolidadas.

En esos escenarios, explicó, los deportistas suelen contar con sponsors, asistencia profesional y controles permanentes. Ese respaldo ordena la nutrición, la kinesiología, el descanso y la planificación general del entrenamiento.

Mujer atleta corriendo en una pista de atletismo. Hay gradas vacías de estadio en el fondo. Viste top y pantalones cortos deportivos.
El atleta describe que muchos fondistas locales financian su preparación y deben salir a buscar apoyo privado, a diferencia de otros países con estructuras estables (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el ámbito local, dijo, esa red no siempre existe. “Hoy el argentino tiene que ir a buscar un sponsor”, expresó, al describir una rutina en la que sostener la carrera también implica resolver cuestiones económicas por fuera del entrenamiento.

Frente a ese marco, el maratonista asocia la motivación con una idea de equilibrio. Dice que intenta disfrutar del deporte sin caer en exigencias extremas y menciona hábitos cotidianos como compartir mates, facturas o un asado después de entrenar. “Mi mayor inspiración es disfrutar del deporte”, remarcó.

En el cierre de la charla, dejó un consejo para quienes empiezan: entrenar con simplicidad, apoyarse en profesionales de la salud y priorizar el bienestar antes que la obsesión por competir. “No busquen información de más. Lo simple: correr, entrenar bien, cuidarse y después que cada entrenador te va a dar un objetivo de carrera”, resumió.

Temas Relacionados

MaratónBuenos AiresAtletismoFélix SánchezMaratón de Buenos AiresNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La “tormenta de ideas” que derivó en el juego más viral del momento: cómo surgió “Copero”, el sitio que revolucionó al fútbol

“Convertite en Leyenda” se gestó en un banco de pruebas y se convirtió en la referencia de la actualidad con más de 130 millones de partidas. El desafío lúdico de ficción no lineal que generó furor en los hinchas y escaló hasta clubes de Europa. “Pasar de cero a cien en tres semanas es difícil de asimilar”, resaltó su fundador

La “tormenta de ideas” que derivó en el juego más viral del momento: cómo surgió “Copero”, el sitio que revolucionó al fútbol

Mayores de 50, comunidad y competición: el costado social del Waterpolo Master 2026 que reunió varias generaciones en Rosario

El torneo mezcló edades y niveles en una modalidad intergeneracional. Entre partidos y charlas, se consolidó un grupo que crece en un deporte poco extendido. El cierre dejó una postal compartida

Mayores de 50, comunidad y competición: el costado social del Waterpolo Master 2026 que reunió varias generaciones en Rosario

Racismo en el fútbol: tolerancia cero, verdad y justicia deportiva

La defensa de una causa esencial exige proteger inmediatamente a quien denuncia, investigar con rigor y sancionar tanto los actos discriminatorios comprobados como las acusaciones deliberadamente falsas

Racismo en el fútbol: tolerancia cero, verdad y justicia deportiva

Lo citaron a la Selección, pero se retiró a los 19 años y se reinventó como cocinero de culto: “A la carne al horno le debo la vida”

Marcelo Espósito llegó hasta el umbral de la élite en All Boys y lo comparaban con Marangoni. Incluso, pasó por el seleccionado Sub 17. Su sueño en el fútbol se truncó temprano: limpió baños, comenzó como ayudante de cocina y encontró su receta insignia gracias a un descuido. Hoy está detrás de un bodegón al que visita el mundo del fútbol

Lo citaron a la Selección, pero se retiró a los 19 años y se reinventó como cocinero de culto: “A la carne al horno le debo la vida”

Sampaoli se fue sin hablar y su continuidad en Talleres está en duda: la imagen y los videos que resumen la crisis

El entrenador evitó a la prensa tras la cuarta derrota del equipo cordobés en cinco fechas del Clausura, mientras la dirigencia no emitió comunicados sobre su situación

Sampaoli se fue sin hablar y su continuidad en Talleres está en duda: la imagen y los videos que resumen la crisis

MALDITOS NERDS

REVIEW | X-Men ‘97 - Temporada 2 - Episodios 7, 8 y 9: Lo rápido no deja huellas

REVIEW | X-Men ‘97 - Temporada 2 - Episodios 7, 8 y 9: Lo rápido no deja huellas

Kernel Hearts, el juego de acción argentino, llega a la Epic Games Store y tendrá una colaboración con Fornite

Asha Sharma ocultó ocho letras y disparó una teoría sobre ‘The Elder Scrolls VI’

Ewan McGregor quiere dedicar otra década a Obi-Wan Kenobi en Star Wars

Frogwares revela los actores de voz de ‘The Sinking City 2′ antes de su estreno

ENTRETENIMIENTO

Así fue la última entrevista de Hayden Panettiere antes de su muerte: “Tengo mucho más por vivir”

Así fue la última entrevista de Hayden Panettiere antes de su muerte: “Tengo mucho más por vivir”

Drea de Matteo, estrella de ‘The Sopranos’ revela cómo OnlyFans la ayudó a evitar a perder su casa

Halle Berry cumple 60 años y celebra con fotografías en bikini desde la playa

Los fans de Hayden Panettiere y Michelle Trachtenberg recuerdan la película que protagonizaron juntas antes de morir

Esta es la fortuna que Hayden Panettiere acumuló durante su carrera en Hollywood

INFOBAE AMÉRICA

Milei volvió a tensar la relación con Brasil al cuestionar su “gramática” bilateral

Milei volvió a tensar la relación con Brasil al cuestionar su “gramática” bilateral

Continúa la incertidumbre en Medio Oriente: Irán amenaza con nuevos ataques mientras EEUU descarta extender el alto el fuego

La agencia marítima británica informó que un proyectil impactó contra un buque frente a las costas de Omán

Erdogan instó a Trump a mantener el diálogo con Irán y ofreció el apoyo de Turquía para reducir las tensiones entre ambos países

El método más eficaz para el desarrollo del habla en bebés, según un reciente estudio