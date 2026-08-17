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Murió Hayden Panettiere, estrella de ‘Héroes’ y ‘Triunfos robados’

La muerte de la actriz fue confirmada por su representante a ABC News; hasta el momento no se ha informado la causa del fallecimiento

Hayden Panettiere falleció a los 36 años. (Reuters)
Hayden Panettiere falleció a los 36 años. (Reuters)
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Hayden Panettiere, actriz conocida por sus papeles en las series Heroes y Nashville, así como por sus participaciones en las películas Scream 4 y Scream VI, murió a los 36 años, informó su representante a ABC News. La causa de muerte no ha sido confirmada hasta el momento.

“Con profunda tristeza compartimos el trágico fallecimiento de nuestra querida Hayden. Era una persona increíble, una fuerza de la naturaleza que brindó un amor y una alegría inmensurables a todos los que la conocieron, y a los millones que la vieron en pantalla”, declaró su representante.

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