ANSES: quiénes cobran hoy, martes 18 de agosto de 2026

ANSES paga este martes 18 de agosto de 2026 a distintos grupos de beneficiarios según la terminación del DNI y el tipo de prestación

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El calendario de pagos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) marca cada jornada la agenda de millones de argentinos. Este martes, 18 de agosto de 2026, distintos grupos de beneficiarios reciben sus haberes en el marco de la última actualización por movilidad.

El organismo confirmó un aumento del 1,89% en jubilaciones, pensiones y prestaciones sociales, además del pago de un bono extraordinario de $70.000 para quienes perciben haberes mínimos, una medida destinada a sostener el poder adquisitivo frente a la inflación.

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Quiénes cobran hoy, 18 de agosto de 2026

El 18 de agosto corresponde al pago de varias prestaciones sociales, según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) y el tipo de beneficio. ANSES mantiene su cronograma habitual, sin modificaciones respecto a la acreditación bancaria o en entidades de pago.

Jubilaciones y pensiones que no superan un haber mínimo

Hoy, cobran jubilados y pensionados cuyos DNI terminan en 5, siempre que perciban el haber mínimo. Estos beneficiarios reciben tanto el monto actualizado por movilidad como el bono extraordinario.

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Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo

Los titulares de AUH y Asignación Familiar por Hijo con DNI terminado en 5 cobran su prestación este martes. Este beneficio, que busca garantizar el acceso a recursos básicos para niñas, niños y adolescentes, se abona en la misma fecha para ambos tipos de asignación.

La AUH, la Asignación Familiar por Hijo y la AUE se pagan hoy a titulares con DNI finalizado en 5, según el calendario de ANSES (REUTERS/Francisco Loureiro)

Asignación Universal por Embarazo (AUE)

Las beneficiarias de la Asignación Universal por Embarazo cuyos DNI finalizan en 5 reciben hoy el pago actualizado. Esta prestación está destinada a proteger el ingreso de mujeres gestantes en situación de vulnerabilidad.

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Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

Quienes perciben Asignación por Prenatal y tienen DNI terminados en 8 y 9 reciben hoy su pago correspondiente, conforme al calendario oficial. Esta prestación está destinada a trabajadoras registradas o monotributistas durante el embarazo y se actualiza mensualmente conforme a la movilidad basada en el IPC.

En cuanto a la Asignación por Maternidad, el pago ya fue acreditado a todas las titulares en la primera fecha del cronograma de agosto.

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Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

Las Asignaciones de Pago Único están disponibles para su cobro, dado que el período habilitado para percibir este beneficio abarca del 11 de agosto al 11 de septiembre. La acreditación no depende de la terminación del DNI, y se efectúa una vez que la persona beneficiaria presenta la documentación requerida ante ANSES.

Las jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo cobran hoy con DNI terminado en 5 y reciben el monto actualizado por movilidad más el bono de ANSES (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Las Asignaciones Familiares de PNC están disponibles para todas las terminaciones de documento entre el 10 de agosto y el 11 de septiembre. Los beneficiarios pueden consultar la fecha específica a través de los canales oficiales de ANSES.

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Progresar

La Beca Progresar, correspondiente al mes de julio, también forma parte del calendario de pagos de ANSES y se distribuye según la terminación del DNI de los beneficiarios. El pago se realiza en fechas escalonadas: hoy, 18 de agosto, reciben el monto quienes tienen documentos finalizados en 4 y 5.

De cuánto son las jubilaciones en agosto 2026

En agosto de 2026, el monto que perciben los jubilados y pensionados se ve impactado tanto por el incremento de la fórmula de movilidad como por el pago del bono extraordinario. El haber mínimo mensual se ubica en $489.775,93, suma que resulta de adicionar $419.775,93 correspondientes al haber actualizado y el bono de $70.000 otorgado por ANSES.

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En agosto de 2026, la jubilación mínima alcanza $489.775,93 con bono, la PUAM llega a $405.820,74 y la AUH se ubica en $150.848 (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el caso de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), el monto total llega a $405.820,74, compuesto por $335.820,74 del haber actualizado más $70.000 del bono. Por su parte, las Pensiones No Contributivas por invalidez y vejez quedan en $363.843,15, al combinar $293.843,15 del haber con el bono extraordinario. La Pensión Madre de 7 Hijos corresponde a $419.775,93, y al sumarse el bono extraordinario, el monto total a cobrar es de $489.775,93.

La jubilación máxima es de $2.824.694,50, considerando los ajustes y descuentos previstos por la normativa vigente. Todos estos valores se revisarán periódicamente conforme avance la inflación y según lo que disponga la normativa, de acuerdo con el mecanismo del Decreto 274/2024, que ajusta los haberes con base en el IPC de dos meses previos.

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De cuánto son las asignaciones en agosto 2026

Las asignaciones familiares y universales también reciben en agosto un reajuste conforme a la movilidad y la inflación registrada. El monto de la Asignación Universal por Hijo (AUH) se ubica en $150.848 por cada menor, mientras que la AUH por Hijo con Discapacidad asciende a $491.173. Por su parte, la Asignación Familiar por Hijo para el primer rango de ingresos alcanza este mes los $75.433.

El pago de las asignaciones se realiza conforme al calendario habitual de acreditaciones, sin modificaciones en las fechas de cobro respecto a meses anteriores. Los beneficiarios pueden consultar la fecha y el lugar de cobro accediendo a los canales oficiales del organismo e ingresando su número de beneficio o CUIL en el sistema de consulta habilitado.

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